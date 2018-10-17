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Директор колледжа в Керчи сравнила взрыв в учреждении с терактом в Беслане

Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова назвала происшедшее в стенах учебного заведения «настоящим терактом». Запись телефонного разговора Гребенниковой с неизвестной Натальей Георгиевной опубликовал Youtube-канал Kerchnettv. По словам директора, в момент инцидента она была в отъезде.

Через 5–10 минут после того как Гребенникова покинула колледж, неизвестные люди ворвались в здание и устроили взрыв. «Повылетали все стекла, взорвали холл», — рассказала директор. По ее словам, по коридорам колледжа бегали неизвестные с автоматами, «бросали какие-то взрывные пакеты, не знаю с чем, по второму этажу». Они «открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался», сказала Гребенникова. «Это был настоящий теракт... как в Беслане», — сказала директор, добавив, что в здании погибли и дети, и сотрудники колледжа.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По неподтвержденным данным, погибли 10 человек, пострадали еще около 50 человек. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления ст. 205 УК (террористический акт). По версии следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.