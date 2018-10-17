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СКР квалифицировал как теракт взрыв в Керчи

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточняют, что взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. СКР указывает, что большинство пострадавших – подростки. Данные о погибших в сообщении не приводятся. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в керченском колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов официально назвал происшедшее терактом. «Причина — взрыв самодельного взрывного устройства», — уточнял он. По данным НАК, в результате взрыва погибли десять человек, около 50 пострадали.

На месте взрыва работают сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. В республику направлены вертолеты и самолет Ил-76 с психологами и спасателями. В колледж Керчи выехал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крым по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева вылетела также министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ей поручено обеспечить транспортировку пострадавших в клиники Москвы при необходимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено о взрыве в Керчи. Путин соболезнует близким погибших и поручил компетентным ведомствам оказать помощь пострадавшим, а также установить причины происшедшего. В Крыму с 18 октября будет объявлен трехдневный траур.

В керченском колледже произошел взрыв