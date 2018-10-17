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Политика / Безопасность и право

Взрыв в колледже в Керчи признали терактом

По предварительным данным, погибли 10 человек
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Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту взрыва в Керченском политехническом колледже. По предварительным данным следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов также заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт, передает ТАСС. «Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта», — сказал он. По его словам, взорвалось самодельное взрывное устройство.

Взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел ранее 17 октября. В результате него, сообщал Национальный антитеррористический комитет (НАК), погибли десять человек, около 50 пострадали. Позже СКР уточнил, что известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки.

Источник в МВД сообщил РБК, что правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о взрыве. По словам представителя Кремля, Путин поручил Минздраву и МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечить срочную транспортировку в медицинские учреждения в других городах. Президент также поручил ФСБ и другим ведомствам принять незамедлительные меры по установлению причин произошедшего.

Директор колледжа Ольга Гребенникова, которая не была свидетельницей произошедшего, заявила, что «это был настоящий теракт... как в Беслане». По ее словам, через 5-10 минут после того, как она уехала из колледжа, неизвестные ворвались в здание и устроили взрыв. По коридорам колледжа «бегали» люди с автоматами, «бросали какие-то взрывные пакеты». Они «открывали кабинеты и убивали всех <...> кто попадался», рассказала директор.

В керченском колледже произошел взрыв

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