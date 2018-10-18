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Опубликован список погибших при массовом убийстве в керченском колледже

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства в Политехническом колледже в Керчи. Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних – шестеро, еще пять человек — сотрудники колледжа. Ранее сообщалось также о 50 пострадавших.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа. Он застрелился. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет России (СКР) сначала возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее заявила, что опознаны все пострадавшие в результате стрельбы и взрывов в колледже Керчи. Медики допускают близких к ним в реанимацию. «Родители находятся с детьми, в реанимацию они допускаются, благодаря этому все опознаны. Ночью было три неизвестных девочки, сейчас все известны», — сказала чиновница. Ее слова приводит «Интерфакс».

В керченском колледже произошел взрыв