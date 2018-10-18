Политика

Новости

Число погибших в результате стрельбы в Керчи превысило 20 человек

Количество погибших в результате массового убийства в колледже в Керчи увеличилось до 21 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава. «Подтверждаем. Теперь погибших 21», — сказал собеседник агентства.

В число погибших входит предполагаемый убийца, который, по предварительным данным следствия, покончил с собой. В больницах остаются 43 пострадавших.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, по данным следствия, студент колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Действовал ли юноша один или у него были сообщники – пока неизвестно. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет России сначала возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

В керченском колледже произошел взрыв