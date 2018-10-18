ФСБ назвала условием успешной борьбы с терроризмом контроль киберпространства
Гарантировать должный уровень безопасности без контроля киберпространства со стороны спецслужб невозможно, заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Смирнов. Его словам приводит агентство «Интерфакс».
«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов», — отметил он. В противном случае успешно бороться с современными террористическими угрозами невозможно, подчеркнул Смирнов. По его мнению, решить этот вопрос можно с помощью постоянного мониторинга интернета. «Имею в виду, конечно, только проблемы, связанные с терроризмом, или с экстремизмом, или с организованной преступностью», — заключил первый заместитель директора ФСБ.
Спецслужба давно заявляет о необходимости контролировать интернет. В 2016 г. директор ФСБ Александр Бортников призывал решить «проблему бесконтрольности интернета» для эффективного противодействия планам международных террористов. Руководитель спецслужбы отмечал, что террористы «научились достаточно эффективно управлять звеньями своих террористических сетей дистанционно, используя для этого все имеющиеся средства коммуникации», в том числе интернет, а также популярные мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber.