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Путин ответил шуткой на вопрос об отношениях России и США

Президент России Владимир Путин положительно оценил итог встреч с президентом США Дональдом Трампом. При этом, по словам российского президента, «внутриполитически, наверное, лучше не стало в США от наших встреч».

«Знаете, есть такая шутка. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: а я не напрягаюсь. То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого. Мы не создаем никаких проблем. Мы, что ли, создаем проблемы? Нет. Это же нас все обвиняют в чем-то. Причем с высокой степенью вероятности, как говорят, мы сделали то-то и то-то. То там вмешались, то там что-то натворили. При этом никто не считает нужным предъявить какие-то доказательства. Для меня ясно: это результат внутриполитической борьбы в западном мире в целом, и, в частности, идет борьба за условия выхода Великобритании из ЕС, внутри США – между демократами и республиканцами. Внутри самих республиканцев» – так глава государства на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи ответил на вопрос политолога, председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова о том, как он оценивает итоги встречи с Трампом.

По мнению Путина, «кому-то показалось», что разыгрывание антироссийской карты является удобным инструментом решения внутриполитических проблем. Однако, по его словам, это вредно для всех. Президент выразил надежду, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. «Нужно дождаться, чтобы были урегулированы внутриполитические кризисы. Произойдет ли это после выборов в конгресс, я не знаю пока, но может быть. Или это произойдет в 2020 г., когда состоятся очередные выборы президента США», – сказал Путин. Глава государства отметил, что после выборов в США американскому президенту «не нужно будет постоянно оглядываться на тех, кто спекулирует на антироссийской риторике».

«Мы видим, что происходит в США. Мы же читать умеем. Читаем, смотрим на то, что происходит на внутриполитической площадке. Но все-таки лучше общаться и контактировать другом с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться», – пояснил глава государства.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Президенты более двух часов общались в формате тет-а-тет. Ранее Путин высоко оценил итоги встречи. Он говорил, что стороны не рассчитывали решить во время переговоров все проблемы. В свою очередь Трамп ранее назвал встречу с Путиным «глубоко продуктивной». В середине октября американский президент в интервью CBS заявил, что проявил жесткость во время общения с российским лидером.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки