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Песков рассказал о «чудовищном дефиците» диалога между Россией и США

«Чудовищный дефицит» диалога между Россией и США «чувствуется и сейчас», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По его словам, Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать самые острые проблемы, даже если Россия не согласна с США.

«С американской стороны пока мы по-прежнему ощущаем дефицит, как я уже говорил», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что «никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных государственных интересов». Он привел в пример дружбу Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера: «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам» (цитата по «РИА Новости»). Песков затруднился ответить на вопрос, есть ли «химия» в отношениях между президентами России и США. «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга», – добавил он.

Песков рассказал, что Кремль готовит в Москве встречу Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Вопрос о проведении двусторонней встречи Путина и Трампа пока не ставился, отметил Песков: «давайте дождемся, что привезет от Трампа Путину Болтон, что он скажет Путину, и потом уже может быть появятся какие-то новые вводные». По мнению Пескова, сдерживающим фактором для переговоров стали приближающиеся выборы в США.