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Политика
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Пентагон усомнился в словах Путина о 700 заложниках в Сирии

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Пентагон усомнился в словах президента России Владимира Путина о захваченных в Сирии 700 заложниках, передает Reuters. Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на левом берегу Евфрата, который находится под патронатом США, остались боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). По словам Путина, боевики ИГ взяли в заложники около 130 семей – примерно 700 человек.

«Хотя мы подтверждаем, что на прошлой неделе неподалеку (от Дейр-эз-Зор) произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, и мы скептически относимся к его точности», – заявил представитель Пентагона Шон Робертсон. 

Путин, выступая на заседании, также заявил, что боевики выдвинули требования и предупредили, что если они не будут исполнены, то каждый день будут расстреляны десять человек. «Позавчера расстреляли десять человек, казнили», — отметил Путин. По его словам, среди заложников в лагере есть американцы и европейцы.

Робертсон, в свою очередь, заявил, что Пентагон не осведомлен «о каких-либо гражданах США, находящихся в этом лагере».

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Востсибтранскомбанка»

Ведомости
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Банк России отозвал лицензию у иркутского «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка» («Востсибтранскомбанка»), говорится в сообщении регулятора. По данным на 1 октября, банк занимал 305-е место по величине активов в российской банковской системе.

Проблемы в деятельности банка возникли из-за незначительного запаса капитала и фактического отсутствия источников для его пополнения, указывает ЦБ. В связи с этим банк проводил «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки. Также «Востсибтранскомбанк» проводил «фиктивные» операции, чтобы скрыть значительную недостачу денег в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн руб., отмечается в сообщении. Формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98%, нормативы достаточности собственных средств банка снизились «до критических значений».

ЦБ напоминает, что в течение последнего года 9 раз применял меры надзорного воздействия в отношении «Востсибтранскомбанка», в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, указывает Банк России. В связи с неисполнением банком законов и актов ЦБ было принято решение отозвать у него лицензию на осуществление банковских операций.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Востсибтранскомбанк» является участником системы страхования вкладов. По закону, для вкладчиков банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах «Интер РАО» увеличить долю в совместном предприятии с GE

Ведомости
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«Интер РАО»  может выкупить еще 25% в компании «Русские газовые турбины» (РГТ) – совместном предприятии с американской GE, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке. Таким образом, «Интер РАО» доведет свою долю в СП до 50%. По данным издания, компания хочет выкупить долю у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»).

СП «Русские газовые турбины» создано в 2011 г. Компания собирает газовые турбины 6FA (80 МВт) по технологии GE на площадке в Рыбинске. 

В «Ростехе» подтвердили, что сделка обсуждается, «но в начальной стадии, решений нет». «Интер РАО» отказалась от комментариев.

По словам источников «Коммерсанта», «Интер РАО» также намерено выкупить у американской компании лицензию для локализации в России газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Лицензия может стоить $250 млн, указывает газета. Собеседник издания в отрасли отмечает, что это лишь часть платежа. По лицензионному соглашению GE, возможно, также будет получать процент от продаж турбин.

ГТБМ — ключевая технология для крупных газовых станций, но у России своих таких турбин нет. Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук ранее подтвердил Reuters информацию о переговорах с GE по передаче технологии в Россию. Он отмечал, что «уже практически достигнуты» договоренности с GE о полной локализации в Рыбинске и турбин 6FA, и турбин 185–195 МВт. Выход из совместного предприятия структур «Ростеха», попавшего под санкции США, может упростить переговоры. 

Политика
Новости

Песков рассказал о «чудовищном дефиците» диалога между Россией и США

Ведомости
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«Чудовищный дефицит» диалога между Россией и США «чувствуется и сейчас», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По его словам, Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать самые острые проблемы, даже если Россия не согласна с США.

«С американской стороны пока мы по-прежнему ощущаем дефицит, как я уже говорил», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что «никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных государственных интересов». Он привел в пример дружбу Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера: «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам» (цитата по «РИА Новости»). Песков затруднился ответить на вопрос, есть ли «химия» в отношениях между президентами России и США. «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга», – добавил он.  

Песков рассказал, что Кремль готовит в Москве встречу Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Вопрос о проведении двусторонней встречи Путина и Трампа пока не ставился, отметил Песков: «давайте дождемся, что привезет от Трампа Путину Болтон, что он скажет Путину, и потом уже может быть появятся какие-то новые вводные». По мнению Пескова, сдерживающим фактором для переговоров стали приближающиеся выборы в США.

Политика
Новости

РБК узнал о поручении Рогозина дополнить экипировку сборщиков ракет видеокамерами

Ведомости
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Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил дополнить экипировку сборщиков ракет-носителей и контролеров видеорегистраторами, сообщает РБК со ссылкой на двух источников в госкорпорации. По их словам, такое решение было принято после поездки в ракетно-космический центр «Прогресс». На этом предприятии была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ», потерпевшая аварию на прошлой неделе.

Собеседник РБК в «Роскосмосе» рассказал, что запись с видеорегистраторов будет храниться «весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации». Источники издания в корпорации добавили, что Рогозин распорядился доработать систему управления ракет-носителей, чтобы исключить во время их пуска процессы, не имеющие резервирования и дублирования. Эти рекомендации оформят в решение комиссии, созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ». Кроме того, в монтажно-испытательных корпусах космодромов установят лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций, отметили собеседники РБК.

11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Международная экспедиция отправилась к МКС на российском корабле «Союз МС-10» с космодрома «Байконур», но из-за аварии ракеты-носителя через две минуты после старта спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в Казахстане. «Роскосмос» отмечал, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг действовали строго в соответствии с инструкцией для таких ситуаций. Они смогут полететь к МКС уже весной 2019 г.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

Бизнес
Новости

Энергоснабжение предприятий «дочки» «Роснефти» восстановлено

Ведомости
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Энергоснабжение предприятий дочерней компании «Роснефти» – ООО «РН-Ванкор» – восстановлено, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ситуационного центра Минэнерго.

«В 21.48 подано напряжение на подстанцию 110 кВ "Западная", электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Вечером в четверг на Ванкорской газотурбинной электростанции отключились генераторы, нагрузка снизилась со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд.

ООО «РН-Ванкор» – оператор по освоению месторождений Ванкорского кластера «Роснефти». В него входят Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, расположенные в Красноярском крае.

Жемчужина «Роснефти»

Политика
Новости

Песков: России не стоит вмешиваться в ситуацию с пропажей саудовского журналиста

Ведомости
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России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста Джамаль Хашкаджи (Хашогги), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Россия удовлетворена сотрудничеством между турецкими следственными органами и саудовскими дипломатами. «Мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений ситуация будет разрешена в правовом русле», – подчеркнул он.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он намеревался получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Его невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения, после этого ей сообщили, что Хашкаджи уже ушел. Власти Саудовской Аравии настаивают, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание. Во вторник в здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Президент Владимир Путин в четверг заявил, что определенную ответственность за судьбу Джамаля Хашкаджи несут США, поскольку он жил в Америке и выбрал США в качестве страны-убежища. При этом Путин призвал дождаться результатов расследования: «Как мы можем начать портить отношения с Саудовской Аравией, не зная на самом деле о том, что произошло» (его слова приводит ТАСС). Путин подчеркнул, что не видит смысла в том, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на деградацию отношений.

Бизнес
Новости

Предприятия «дочки» «Роснефти» в Красноярском крае остались без электроснабжения

Ведомости
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Предприятия дочерней компании «Роснефти» – ООО«РН-Ванкор» – остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ситуационный центр Минэнерго.

По данным ведомства, на Ванкорской ГТЭС (газотурбинная электростанция) отключились генераторы. Станция снизила нагрузку со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд. Кроме того, на подстанции «Мангазея» отключились первая и вторая системы шин, а на подстанции «Ванкор» не работают выключатели первой и второй цепей кабельно-воздушной линии. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

ООО «РН-Ванкор» является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера «Роснефти», в который входят несколько месторождений: Ванкорский, Сузунский, Тагульский, Лодочный. Они расположены на севере Восточной Сибири – в Красноярском крае.

Жемчужина «Роснефти»

Политика
Новости

Суд арестовал вице-премьера Крыма

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Ранее 18 октября Нахлупину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней — либо до 5 млн руб. штрафа, либо штраф в размере до стократной суммы полученной взятки, либо до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил в суде следователь, Нахлупин «обвиняется в систематическом получении взяток». Сумму взяток он не назвал.

Чиновник был задержан накануне, 17 октября, в Москве. Кроме того, были задержаны первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и бывший замминистра транспорта республики Валентин Дукорский. Им предъявлены обвинения по той же части и статье УК, что и Нахлупину, — о получении взятки в особо крупном размере. По данным двух источников РБК, близких к властям Крыма, они были задержаны параллельно с Нахлупиным. Собеседники издания охарактеризовали их как выходцев из команды Нахлупина.

Нахлупин с января 2016 г. занимает должность зампредседателя совета министров Крыма. Он курирует работу финансового блока правительства, реализацию ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 г., а также дорожное строительство на полуострове.

Бизнес
Новости

Coca-Cola выбрала нового президента компании

Ведомости
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Президентом и главным операционным директором Coca-Cola станет Брайан Смит, говорится в сообщении компании. Он вступит в должность 1 января 2019 г.

Смит начал работать в Coca-Cola в 1997 г. Ранее в разное время он отвечал за подразделения компании в Латинской Америке, а также руководил Coca-Cola в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

У Coca-Cola нет президента больше года – с мая 2017 г. До этого им был Джеймс Квинси, но он стал гендиректором компании. В сообщении Coca-Cola отмечается, что Смит будет в подчинении у Квинси. Смит будет работать над текущими операциями компании, стратегиями и отношениями с партнерами и клиентами, в свою очередь Квинси сосредоточится над долгосрочной стратегией компании, следует из сообщения.

В августе стало известно, что Сoca-Cola купит крупнейшую в Европе сеть кофеен Costa Coffee. Сумма сделки превысит $5 млрд. В октябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Coca-Cola участвует в переговорах о покупке Borjomi.

Сoca-Cola – крупнейший мировой производитель напитков. Помимо одноименного бренда компания выпускает также напитки Fanta, Sprite, Bonaqua, «Добрый», «Моя семья» и др. Доходы Сoca-Cola снижаются последние пять лет — с почти $14 млрд EBITDA в 2013 г. до около $9 млрд в 2017 г.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Технологии
Новости

Apple разослала приглашения на вторую крупную презентацию за два месяца

Ведомости
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Apple разослала приглашения на презентацию продукции, которая пройдет 30 октября, сообщает CNBC. Это будет второе подобное крупное мероприятие компании за два месяца.

Презентация пройдет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Слоган мероприятия, указанный в приглашении: «Больше в созидании» («There is more in the making»).

По данным The Verge, Apple разослала приглашения с разным дизайном, и это «дает повод перебирать различные возможности в попытках обнаружить какие-нибудь намеки на то, что произойдет [на презентации]».

Как пишут CNBC и The Verge, ожидается, что компания представит новые iPad Pro и лэптопы Mac.

Последняя презентация Apple — в Калифорнии — прошла 12 сентября. На ней компания представила, в частности, три новых iPhone: XS, XS Max (самая большая в истории версия аппарата) и бюджетная модель — XR.

Бизнес
Новости

Котировки «Яндекса» упали после новости о возможной сделке с Сбербанком

Ведомости
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Котировки «Яндекса» упали на Московской бирже и на американской Nasdaq. В частности, цена одной акции «Яндекса» упала к закрытию торгов на 3,25% до 2235 руб., свидетельствуют данные первой биржи. На второй бирже цена одной акции компании снизилась на 8,64% до $32,78 на 19.17 мск. При этом индекс Nasdaq также снижается – на 1,9%.

С 18.23 до 18.26 бумаги «Яндекса» в Нью-Йорке дорожали на 2,4%, в Москве – на 2,3%, свидетельствуют данные Мосбиржи и Nasdaq.

Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», рассказали «Ведомостям» источники (материал об этом был опубликован в 18.21). Один из собеседников уточнил, что в последнее время над компанией сгустились тучи, идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики (которые не до конца понимают структуру владения через разные типы акций), и чиновники администрации президента (некоторым, в частности, не хватает контроля над сервисами «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»). Есть разные варианты – от получения госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), но минимальной планкой представители Сбербанка называют 30%, говорит один из топ-менеджеров банка.

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