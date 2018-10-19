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Пентагон усомнился в словах Путина о 700 заложниках в Сирии

Пентагон усомнился в словах президента России Владимира Путина о захваченных в Сирии 700 заложниках, передает Reuters. Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что на левом берегу Евфрата, который находится под патронатом США, остались боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). По словам Путина, боевики ИГ взяли в заложники около 130 семей – примерно 700 человек.

«Хотя мы подтверждаем, что на прошлой неделе неподалеку (от Дейр-эз-Зор) произошла атака на лагерь внутренне перемещенных лиц, у нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, и мы скептически относимся к его точности», – заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Путин, выступая на заседании, также заявил, что боевики выдвинули требования и предупредили, что если они не будут исполнены, то каждый день будут расстреляны десять человек. «Позавчера расстреляли десять человек, казнили», — отметил Путин. По его словам, среди заложников в лагере есть американцы и европейцы.

Робертсон, в свою очередь, заявил, что Пентагон не осведомлен «о каких-либо гражданах США, находящихся в этом лагере».