Российские СМИ сообщили об ошибочном ударе США по курдам в Сирии

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Минэкономразвития предложило ужесточить требования к членам советов директоров

Минэкономразвития предложило ужесточить требования к руководителям акционерных обществ и дисквалифицировать их за сделки с аффилированными лицами в ущерб компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на план «Трансформация делового климата» (ТДК), разработанный министерством совместно с представителями бизнеса и экспертами. Сейчас поводом для дисквалификации руководства российских компаний может быть только фиктивное или преднамеренное банкротство — за это они лишаются права занимать руководящие должности на срок до трех лет.

Запретить вхождение в руководство АО предлагается лицам, которых суд привлек к ответственности «за убытки, причиненные акционерному обществу сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность такого лица». Срок дисквалификации — один год.

Это действенная мера, заявил РБК управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: «принудительная «невостребованность» на рынке, пусть даже временная, может существенно сократить шансы сохранить прежний карьерный уровень».

Подобные меры уже действуют в банковском секторе: с прошлого года банкиры, имеющие судимость за банкротство банков, пожизненно включаются в черный список ЦБ. Люди из черного списка не могут занимать руководящие должности в банках и приобретать более 10% их акций.