Новости
Политика
Новости

Российские СМИ сообщили об ошибочном ударе США по курдам в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Истребители коалиции во главе с США ошибочно нанесли удар по курдским отрядам СДС (Сирийских демократических сил) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили российские агентства «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ (запрещено в России) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения», — цитирует «Интерфакс». По словам источника, удар не только сорвал наступление курдов, но и привел к их дезертирству из района и его новому захвату боевиками ИГИЛ.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минэкономразвития предложило ужесточить требования к членам советов директоров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэкономразвития предложило ужесточить требования к руководителям акционерных обществ и дисквалифицировать их за сделки с аффилированными лицами в ущерб компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на план «Трансформация делового климата» (ТДК), разработанный министерством совместно с представителями бизнеса и экспертами. Сейчас поводом для дисквалификации руководства российских компаний может быть только фиктивное или преднамеренное банкротство — за это они лишаются права занимать руководящие должности на срок до трех лет.

Запретить вхождение в руководство АО предлагается лицам, которых суд привлек к ответственности «за убытки, причиненные акционерному обществу сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность такого лица». Срок дисквалификации — один год.

Это действенная мера, заявил РБК управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: «принудительная «невостребованность» на рынке, пусть даже временная, может существенно сократить шансы сохранить прежний карьерный уровень».

Подобные меры уже действуют в банковском секторе: с прошлого года банкиры, имеющие судимость за банкротство банков, пожизненно включаются в черный список ЦБ. Люди из черного списка не могут занимать руководящие должности в банках и приобретать более 10% их акций.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Администрация Трампа удержалась от эскалации торговой войны с Китаем

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Администрация президента США Дональда Трампа удержалась от эскалации торговой войны с Китаем, пишет Politico. Инвесторы опасались, что Минфин США в полугодовом обзоре  о макроэкономической и валютной политике ведущих стран впервые с 1994 года официально обвинит Китай в манипулировании курсом юаня, однако этого не произошло.

«Обзор послужил островком затишья в торговой войне, заключив, что прямое вмешательство Народного банка Китая было ограниченным. Тем не менее Минфин США раскритиковал Пекин за непрозрачную финансовую политику и недостаточно энергичные рыночные реформы, которые не смогли достаточно укрепить юань», — отмечает ресурс.

США обложили импортными пошлинами китайский импорт более чем на $250 млрд. Сам Трамп неоднократно обвинял Китай в манипуляциях с юанем ради «нечестного» преимущества на внешних рынках. Минфин также отметил, что недавняя девальвация юаня способна еще больше увеличить профицит страны в торговле с США.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Google Play станет платным для производителей Android-устройств для ЕС

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Интернет-гигант Google перейдет к лицензионной модели доступа к магазину приложений Google Play для производителей устройств на его мобильной операционной системе Android, пишет Reuters. Таким образом компания отреагировала на предписания и рекордный штраф Еврокомиссии в 4,34 млрд евро ($5 млрд), наложенный в июле за использование предустановленного в Android поисковика и браузера Google как средства для закрепления доминирования этой поисковой системы на рынке.

Лицензионная плата вводится для всех устройств, запущенных после 29 октября в Европейской экономической зоне (28 стран ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Производители устройств (Samsung, Huawei и другие) будут освобождены от обязанности предустанавливать поиск Google и браузер Chrome, но взамен заплатят за доступ устройств к Google Play. Размер этой платы не раскрывается, отмечает агентство, причем Chrome и поиск можно будет установить бесплатно.

Теоретически ничто не мешает создавать производителям свои программные среды для устройств — вроде систем с браузером Opera и поиском Bing от Microsoft, но практически мобильная индустрия осознает, что европейским пользователям неинтересны устройства без Google, отмечает Reuters. Впрочем, некоторые пользователи ищут альтернативы после скандалов с утечками личных данных.

Партнеры Google теперь смогут продавать в Европе устройства с ОС конкурентов, созданными на базе Android, в том числе с Fire OS от Amazon. Но такие устройства не получат доступа к Google Play.

«Google нашел способ сделать так, чтобы Android продолжила работать в его пользу», — цитирует Reuters аналитика CCS Insight Джеффа Блабера. «Новые договоренности всего лишь меняют скрытую комиссию — доступ к Play в обмен на предустановку программ — на явную», — считает финансовый аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордуэлл.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о версии ошибки при сборке аварийной ракеты-носителя «Союз»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Большинство экспертов, расследующих аварию ракеты-носителя »Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» 11 октября, сходятся на том, что причиной не был производственный брак, пишет «Коммерсантъ». Вероятная причина — повреждение бокового блока при сборке ракеты-носителя уже в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — сообщило издание со ссылкой на собеседника, близкого к Минобороны. — Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках». «Роскосмос» обещает завершить доклад о причинах инцидента к концу недели.

Во время пуска ракеты «Союз-ФГ» на исходе второй минуты полета при отделении четырех блоков первой ступени произошло соударение одного из блоков со второй ступенью, повлекшее ее разгерметизацию и взрыв. Система аварийного спасения сработала штатно, и спускаемый аппарат корабля «Союз МС-10» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга приземлился в Казахстане после короткого баллистического полета.

Эксперты сразу назвали наиболее вероятную причину аварии — отказ дренажного клапана бокового блока, струя газов наддува из которого и отводит блок от ракеты. Возможной непосредственной причиной отказа назывался дефект пиропатрона.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

Выбор редактора
Политика
Новости

Twitter обнародовал архив сообщений «фабрики троллей»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сервис микроблогов Twitter опубликовал базу данных сообщений, которые, по его данным, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», а также аккаунтов, связанных с Ираном. Об этом сообщается в блоге Twitter.

Массив информации, по данным сервиса, содержит данные, которые связаны с 3841 аккаунтом Агентства интернет-исследований, а также с 770 аккаунтами, которые имеют отношение к Ирану. Речь идет о 10 млн сообщений и 2 млн картинок, GIF, видео, трансляций в Periscope.

«Twitter публикует архивы твитов и материалов, которые, как мы убеждены, стали результатом информационных операций в нашем сервисе, проведенных при поддержке государства», – отмечает соцсеть.

В сентябре 2017 г. представители Twitter выступили в сенате в связи с расследованием возможных попыток повлиять на президентские выборы в США в 2016 г. и отчитались о блокировке 200 аккаунтов, связанных с Россией. Также Twitter сообщил, что на рекламу в нем около $274 000 потратила Russia Today, а в октябре того же года запретил RT и Sputnik размещать рекламные посты на своей платформе.

В январе 2018 г. Twitter уточнил информацию, сообщив, что в рамках расследования обнаружено более 3800 аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований. Они, по данным соцсети, опубликовали почти 176 000 сообщений, из которых 8,4% связаны с выборами президента в США. Сервис назвал действия агентства «пропагандистской деятельностью российской организации, связанной с правительством». Тогда же Twitter предупредил около 1,4 млн пользователей о том, что они взаимодействуют с аккаунтами, связанными с Агентством интернет-исследований.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Bloomberg узнал срок подготовки Мюллером итогового доклада по России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в последние президентские выборы в США, подготовит итоговый доклад по делу после выборов в американский конгресс в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Мюллер сталкивается с нарастающим давлением: ему надо либо предъявить обвинения, либо закрыть дело, уточняет агентство. Ожидается, что он вынесет заключение по ключевым аспектам расследования, по данным Bloomberg: есть ли очевидные доказательства сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, и предпринимал ли он какие-либо действия, которые представляют собой воспрепятствование правосудию. Офис Мюллера отказался от комментариев Bloomberg.

Это не означает, что выводы Мюллера будут обнародованы, уточняет Bloomberg. Он может представить выводы только своему начальнику – заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, объясняет агентство. При этом Трамп заявлял, что может после выборов заменить Розенстайна.

До выборов Мюллер вряд ли огласит что-то, потому что прокуроры должны избегать в преддверии выборов каких-либо действий, которые могут повлияют на их результат, отмечает Bloomberg. Это означает, что дни после выборов могут стать самым важным периодом за то время, когда Мюллер начал расследовать вмешательство России в выборы США, делает вывод агентство.

Расследование о российском вмешательстве в выборы ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Суд продлил Серебренникову домашний арест до апреля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 3 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, суд продлил домашний арест до 3 апреля другим фигурантам дела – гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. В следующий четверг, 25 октября, суд начнет рассматривать в открытом режиме дело по существу.

Серебренников находится под домашним арестом больше года – с августа 2017 г. Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Обвиняемыми по делу изначально являлись также бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Однако позже суд выделил в отдельное производство дело Масляевой, потому что она единственная, кто признал вину, а также Вороновой, которая уехала за границу.

Серебренников неоднократно говорил о своей невиновности. Режиссер просил также отменить домашний арест: «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов – когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь».

Обыски в «Гоголь-центре»

Политика
Новости

Москвичу дали три года колонии за контрабанду запчастей истребителей на Украину

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Жителя Москвы приговорили к трем с лишним годам колонии за контрабанду запчастей истребителей МиГ-29 и Су-27 на Украину. Об этом сообщило УФСБ по Москве и Московской области, передает «Интерфакс».

Решение Никулинский районный суд вынес 13 августа. Москвич Блинов А. В. был признан виновным в покушении на преступление и контрабанде военной техники. Он приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима. 4 октября Московский городской суд, рассматривая апелляцию, сократил срок на 1 месяц.

В 2017 г. во время оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, что Блинов занимался контрабандой запасных частей для военной авиационной техники, похищенных с российских предприятий ОПК, сообщила ФСБ. В июне того же года сотрудники спецслужбы задержали его при «передаче изделий курьеру для переправки на территорию Украины». У него были найдены 340 000 руб., которые он получил в качестве оплаты за запчасти и предоплаты за следующую поставку, подчеркнула служба.

Блинов полностью признал свою вину. Дело рассматривалось в особом порядке.

Бизнес
Новости

Лондонский суд заморозил активы Дерипаски на $245 млн

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский миллиардер Олег Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в залог, чем гарантировал оплату судебных издержек и материальных претензий в случае проигрыша по делу «Трехгорной мануфактуры». Об этом говорится в материалах суда. Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

Акции каких именно компаний предоставил Дерипаска суду – не указано. Представители миллиардера не ответили на запрос «Открытых медиа».

Дерипаска разбирается в суде с бывшим председателем Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным и его гражданской женой Лолитой Данилиной. Предмет спора – «Трехгорная мануфактура» в Москве, где сейчас расположены офисы, рестораны, магазины и др.

В конце 2017 г. суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал Дерипаску выплатить ему $95,2 млн. Однако последний обжаловал решение.

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура», писал Forbes. Доля Чернухина была оформлена на Данилину. Она долгое время занималась операционным управлением «Трехгорной мануфактуры». Потом отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились, пишет Forbes. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого, уточняет издание. Именно после этого Чернухин обратился в Международный арбитражный суд в Лондоне. Данилина также подала иск против Владимира Чернухина в Высокий суд Лондона. По данным Forbes, она пытается доказать, что была реальным акционером Navio, а не представляла интересы Чернухина. Судебные расходы ей оплачивает Дерипаска, писало издание со ссылкой на данные консалтингового агентства SC Strategy.

Дерипаска находится на 19-м месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд. Среди компаний, которые контролирует Дерипаска, – En+, UC Rusal, «Базовый элемент», Группа ГАЗ, «Русские машины», агрохолдинг «Кубань».

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Мединский объявил выговор гендиректору Росгосцирка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Росгосцирка Дмитрию Иванову. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

Причина — нарушения сроков завершения капитального ремонта Омского цирка. Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан 11 октября 2018 г.

Росгосцирк обязан до 17 октября представить план-график завершения работ по ремонту цирка, отметила пресс-служба. Профильный департамент в Минкультуры в свою очередь должен собрать предложения «по укреплению кадрового состава Росгосцирка по направлению строительства и капитального ремонта» и «определить кандидатуры должностных лиц, ответственных за руководство указанным направлением».

Как пояснил пресс-секретарь Мединского Юрий Бондаренко, цирк был сдан в эксплуатацию, но некоторые внутренние работы завершены не были — в частности, по установке систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования. По словам Бондаренко, в марте прошло совещание с участием министра, на котором руководство Росгосцирка заверило, что все недочеты будут устранены до октября, но этого не произошло. Кроме того, министра не уведомили о срыве сроков, отметил пресс-секретарь руководителя ведомства.

Политика
Новости

Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

В Керчи случилось ужасное убийство, прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, сказал Порошенко. По его словам, расследование таких дел является важным для Украины, которая считает Крым украинской территорией. «Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, – это трагедия», – заявил Порошенко.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 пострадали. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа – Владислав Росляков. Он застрелился. Действовал он один или у него были соучастники – пока неизвестно. Директор колледжа Ольга Гребенникова сравнила произошедшее с Бесланом. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). На сайте генпрокуратуры Украины появилось сообщение, что прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело по факту взрыва в крымском колледже по статье о теракте. При этом украинское ведомство возбудило дело «по сообщению в средствах массовой информации».

В керченском колледже произошел взрыв

Читать ещё
Preloader more
Фото