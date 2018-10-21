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Главный инженер завода пиротехники в Гатчине признал вину по делу о взрыве

Главный инженер завода «Авангард» в Гатчине (Ленинградская область), задержанный по делу о взрыве на предприятии, полностью признал вину и сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). Следователи направили документы в суд, они будут просить судью отправить обвиняемого под домашний арест.

В субботу главному инженеру предъявили обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы. Кроме того, подсудимому могут запретить в течение трех лет занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью.

По версии следствия, главный инженер допустил до производства пиротехники людей, не трудоустроенных на заводе и не имеющих необходимых допусков для ведения данных работ. Эти лица нарушили технологию производства, что и привело к взрыву. Имя обвиняемого СКР не называет. Согласно информации на сайте завода главным инженером является Станислав Черников.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники. На предприятии также производят кемпинговую мебель и металлические карнизы для окон. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.