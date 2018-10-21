На Тайване при сходе поезда с рельсов погибли 17 человек

Политика

Новости

МИД Саудовской Аравии заявил, что убившие журналиста превысили полномочия

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования близким журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. При этом министр сообщил, что Эр-Рияд пока не знает, как именно погиб журналист и где сейчас его тело.

Адель аль-Джубейр рассказал, что в настоящее время в Саудовской Аравии ведется расследование по факту смерти Хашукджи, по подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек. По словам министра, эти люди превысили свои полномочия, что и повлекло гибель корреспондента.

«Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытались это скрыть», — сказал Адель аль-Джубейр. Никто из подозреваемых не связан с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, подчеркнул министр.

Хашукджи — гражданин Саудовской Аравии, который в последнее время проживал в США. В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле он пришел 2 октября за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После посещения консульства журналист перестал выходить на связь. В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в драке.