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На Тайване в воскресенье сошел с рельсов поезд, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в уезде Илань недалеко от побережья на железной дороге, которая популярна среди туристов. Несколько вагонов поезда перевернулись.
По предварительным данным, жертвами аварии стали 17 человек, еще 126 пострадали. Более 30 человек оказались заблокированы в перевернувшихся вагонах, на месте продолжается спасательная операция. Местные власти не исключили, что в поезде могли быть иностранцы.
Поезд следовал по направлению к городу Тайдун, расположенному в восточной части Тайваня на берегу Тихого океана, уточняет Associated Press. Он перевозил около 300 пассажиров. О причинах случившегося пока ничего не сообщается.
Политика
Новости
МИД Саудовской Аравии заявил, что убившие журналиста превысили полномочия
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования близким журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. При этом министр сообщил, что Эр-Рияд пока не знает, как именно погиб журналист и где сейчас его тело.
Адель аль-Джубейр рассказал, что в настоящее время в Саудовской Аравии ведется расследование по факту смерти Хашукджи, по подозрению в причастности к гибели журналиста задержаны 18 человек. По словам министра, эти люди превысили свои полномочия, что и повлекло гибель корреспондента.
«Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытались это скрыть», — сказал Адель аль-Джубейр. Никто из подозреваемых не связан с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, подчеркнул министр.
Хашукджи — гражданин Саудовской Аравии, который в последнее время проживал в США. В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле он пришел 2 октября за документами, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После посещения консульства журналист перестал выходить на связь. В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи был убит в здании консульства. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в драке.
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Великобритания, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором осудили убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. «Ничто не может оправдать это убийство, мы осуждаем его самым решительным образом», — говорится в заявлении.
Защита свободы слова и свободной прессы является приоритетом для Германии, Великобритании и Франции, отмечается в документе. Страны считают неприемлемыми угрозы, нападения или убийства журналистов при любых обстоятельствах.
«Мы принимаем к сведению заявление Саудовской Аравии, в котором излагаются их предварительные выводы. Тем не менее по-прежнему существует острая необходимость в уточнении того, что произошло 2 октября», — отмечается в заявлении. Великобритания, Франция и Германия призвали провести тщательное расследование и найти виновных в гибели журналиста.
В субботу Саудовская Аравия признала, что Хашукджи умер на территории саудовского консульства в Стамбуле. По данным генеральной прокуратуры страны, корреспондент погиб в драке. Генпрокурор также сообщил, что по подозрению в гибели журналиста задержаны 18 подданных Саудовской Аравии.
Хашукджи перестал выходить на связь 2 октября. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. По словам невесты Хашукджи, которая пять часов ждала его у здания консульства, журналист оттуда так и не вышел. Подробности случившегося на территории консульства пока неизвестны.
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) после последних заявлений Вашингтона наверняка будет обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков «РИА Новости».
По данным агентства, Болтон уже прилетел в Россию. «Он находится в Москве, уже прибыл», — сообщил «РИА Новости» осведомленный дипломатический источник. В понедельник Болтон должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У него также запланированы встречи с Путиным и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. По мнению американской стороны, Москва нарушает положения этого соглашения, МИД России назвал обвинения надуманными. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает телеканал Fox News.
Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.
У каких стран есть ядерное оружие
National Nuclear Security Administration
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
1/9
Денис Гришкин / Ведомости
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
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David Moir / Reuters
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
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Christophe Ena / AP
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
4/9
Andy Wong / Reuters
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
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Manish Swarup / AP
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
6/9
Anjum Naveed / AP
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
7/9
Amir Cohen / AP
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
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Ahn Young-joon / AP
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок
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Пожарные ликвидировали возгорание на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. Тушение пожара продолжалось почти десять часов, его площадь составила 4500 кв. м. На месте происшествия работали 146 пожарных, был задействован пожарный поезд, который пригнали из соседней Кабардино-Балкарии.
По данным МЧС, угрозы для жизни и здоровья населения нет, эвакуация населения не потребовалась. Угрозы взрыва на заводе тоже нет. Сейчас на предприятии ведется проливка конструкций, сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, очаг возгорания располагался в цеху электролиза цинка. О причинах пожара пока ничего не сообщается, следователи начали проверку.
При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 1, проводивший разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы, один из них остается в больнице. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы. Несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье.
«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляет 110 000 т в год. С декабря 2003 г. предприятие входит в состав Уральской горно-металлургической компании.
Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе
МЧС
В воскресенье, 21 октября, на крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар: во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк»
1/6
МЧС / РИА Новости
Тушение пожара продолжалось почти десять часов, его площадь составила 4500 кв. м, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Был задействован пожарный поезд, который пригнали из соседней Кабардино-Балкарии
2/6
МЧС / РИА Новости
«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России. Завод производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. С декабря 2003 г. предприятие входит в УГМК
3/6
МЧС
При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части. Еще двое пожарных получили травмы
4/6
МЧС
Следователи начали проверку по факту пожара, сообщил региональный главк Следственного комитета России
5/6
МЧС / РИА Новости
По данным МЧС, угрозы для жизни и здоровья населения нет. Сейчас на предприятии ведется проливка конструкций
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Три скандинавских банка — датский Danske Bank и шведские Handelsbanken и Nordea — подтвердили, что российский миллиардер Борис Ротенберг подал на них в суд. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle. Уточнить исковые требования представители банков отказались.
В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Ротенберг подал иски к ряду скандинавских банков, в том числе и к трем вышеуказанным. Также в материале упоминался финский OP Corporate Bank, он не ответил на запрос журналистов. По данным агентства, иск был подан 4 октября в окружной суд Хельсинки. Ротенберг обвинил банки в нарушении условий обслуживания.
Осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США.
Американские санкции в отношении Ротенбергов были введены в 2014 г. Аркадий также есть в санкционном списке Евросоюза, Борис не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии. Европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками.
Ротенберги четыре года подряд занимают второе место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В этом году журнал оценил их состояние в $4,85 млрд. В списке Forbes фигурируют Аркадий Ротенберг (состояние $2,5 млрд), его младший брат Борис ($1,2 млрд), а также дети Аркадия — Игорь ($800 млн) и Лилия ($300 млн).
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Евгений Разумный / Ведомости
На фото - основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
1/10
Михаил Метцель / ТАСС
На фото - Аркадий и Борис Ротенберги Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
2/10
Валерий Шарифулин / ТАСС
На фото - гендиректор IPG PhotonicsВалентин Гапонцев На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
3/10
Максим Богодвид / РИА Новости
На фото - совладелец группы ТАИФРадик Шаймиев Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
4/10
Рахимкулов.рф
На фото - член правления УК Kafijat Мегдет Рахимкулов Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
5/10
Сергей Портер / Ведомости
На фото - председатель совета директоров группы РЕСО Сергей Саркисов На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
6/10
Кирилл Каллиников / РИА Новости
На фото - член совета директоров "Сибур Холдинга" Кирилл Шамалов Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
7/10
Сергей Гунеев / РИА Новости
На фото - президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
8/10
Екатерина Кузмина / Ведомости
На фото - совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
9/10
Валерий Левитин / РИА Новости
На фото - президент УК «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд
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Главный инженер завода «Авангард» в Гатчине (Ленинградская область), задержанный по делу о взрыве на предприятии, полностью признал вину и сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР). Следователи направили документы в суд, они будут просить судью отправить обвиняемого под домашний арест.
В субботу главному инженеру предъявили обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы. Кроме того, подсудимому могут запретить в течение трех лет занимать определенные должности или заниматься какой-либо деятельностью.
По версии следствия, главный инженер допустил до производства пиротехники людей, не трудоустроенных на заводе и не имеющих необходимых допусков для ведения данных работ. Эти лица нарушили технологию производства, что и привело к взрыву. Имя обвиняемого СКР не называет. Согласно информации на сайте завода главным инженером является Станислав Черников.
Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.
Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники. На предприятии также производят кемпинговую мебель и металлические карнизы для окон. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.
Политика
Новости
МИД назвал возможный выход США из договора о РСМД опасным шагом
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Россия отреагирует на планы США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), основываясь на конкретике, на основе эмоциональных порывов в таком вопросе действовать нельзя, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Надо, во-первых, получить конкретику о намерениях американцев в этой сфере, во-вторых, нужно время для того, чтобы оценить ситуацию и дальше определяться», — сказал он ТАСС.
В воскресенье в Москву прибывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и МИД надеется услышать он него, что именно намерена предпринять американская сторона, добавил замминистра.
По мнению Рябкова, выход США из договора о РСМД был бы очень опасным шагом, который не встретит понимания в международном сообществе. МИД расценивает заявления Вашингтона как шантаж, с помощью которого США пытаются добиться от России уступок в сфере международной безопасности и ядерных вооружений. США толкнули на этот шаг неспособность и нежелание договариваться с Россией на разумной основе, добавил замминистра.
Рябков подчеркнул, что Россия со своей стороны строго соблюдает договор о РСМД. Более того, на протяжении многих лет Россия «проявляет терпение», указывая на «вопиющие нарушения этого договора со стороны самих США», подчеркнул замминистра.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. О выходе США из договора о РСМД может в понедельник объявить Джон Болтон, сообщает американский телеканал Fox News.
Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. После этого тема поднималась неоднократно. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.
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Оба летчика учебного самолета Л-39, упавшего 18 октября в Азовское море, погибли, найдены фрагменты их тел, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России. Обнаружены также обломки самолета, для их подъема в район крушения направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота с подъемным механизмом на борту.
После крушения сообщалось, что пилоты катапультировались, двое суток велась поисковая операция.
Самолет Л-39, выполнявший учебно-тренировочный полет в районе станицы Должанской в Краснодарском крае, потерпел крушение около пяти часов вечера в четверг. Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
Учебный самолет Л-39 был разработан в Чехословакии и совершил первый полет в 1968 г. На нем по-прежнему проходят подготовку курсанты летных училищ России. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
4/10
Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
5/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
8/10
AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
9/10
Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк», горение происходит в цеху электролиза цинка, сообщило управление МЧС по Северной Осетии. В результате пожара есть пострадавшие, их число не уточняется.
Площадь пожара к десяти часам утра по московскому времени увеличилась до 4500 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около четырех часов утра, пожарным пока не удается ликвидировать возгорание. В тушении пожара задействованы более 70 человек.
У завода обрушились кровля и часть стены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия. По предварительным данным, в здании находились емкости с серной кислотой, добавил собеседник агентства.
При тушении погиб один пожарный — Александр Ермаков, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления МЧС Юрия Землянского. Погибший пожарный был командиром отделения пожарно-спасательной части № 1, он осуществлял разведку на горящем заводе. Еще двое пожарных получили травмы. Пострадавших среди работников завода нет, все сотрудники, работавшие в ночную смену, были эвакуированы.
Следователи начали проверку по факту пожара, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
«Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее промышленное предприятие в Северной Осетии, говорится на сайте завода. Он производит и реализует цинк, свинец, серную кислоту. С декабря 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании.
Политика
Новости
Главному инженеру гатчинского завода пиротехники предъявили обвинение
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Следователи предъявили обвинение главному инженеру гатчинского завода «Авангард», на котором в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Инженер обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
По версии следствия, главный инженер допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию производства, что и стало причиной взрыва, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Имя обвиняемого в сообщении Следственного комитета не приводится. Согласно информации на сайте завода, главным инженеров является Станислав Черников. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. На его базе организовано представительство компании «Русский фейерверк». Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.
Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области
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Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали инструменты американских стартапов, в том числе IFTTT Inc., для того, чтобы проводить в социальных сетях кампанию по дезинформации и вмешиваться таким образом в выборы в США, пишет Bloomberg.
Об этом, по данным агентства, свидетельствует обнародованный Twitter архив твитов, которые, по данным компании, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что аккаунты, связанные с «фабрикой троллей», пользовались услугами американских стартапов IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc. для того, чтобы автоматизировать и максимально широко распространить свои сообщения.
Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет пользователям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Наиболее активно связанные с Россией боты пользовались услугами IFTTT в конце прошлого года и в начале этого года, отмечает Bloomberg.
Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс сообщил агентству, что компания активно изучает опубликованные Twitter данные. По его словам, из 4600 аккаунтов, упоминающихся в расследовании сети микроблогов, 256 использовали услуги IFTTT. Представитель Twitter от комментариев отказался.
В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, — это Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.
В пятницу, 19 октября, минюст США предъявил обвинения еще одной россиянке — 44-летней Елене Хусяйновой. Она обвиняется в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.
По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
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Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
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Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
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Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
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Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
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Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
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Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
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Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
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Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
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Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
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Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
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Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.