Политика

Новости

МИД России обвинил посла США в организации голосования о названии Македонии

Посол США в Македонии Джесс Бейли де-факто руководил голосованием о смене названия страны 19 октября, необходимой для ее вступления в НАТО, говорится в заявлении российского МИДа. По оценке внешнеполитического ведомства, «восемь голосов, которых не хватало для получения квалифицированного большинства, были обеспечены путем шантажа, угроз и подкупа оппозиционных депутатов».

«Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на «правильное голосование» сделаны коррупционные финансовые предложения. Парламентариев запирали в кабинетах, изымали у них мобильные телефоны – очевидно, в духе европейской демократической практики. Примечательно, что посол США находился в здании парламента вплоть до окончания заседания, что не оставляет сомнений в том, кто руководил этим процессом», – пишет российский МИД.

МИД квалифицировал происшедшее как «откровенное попрание всех норм» и отказался считать «грязные манипуляции» проявлением воли парламентариев.

В минувшую субботу за начало процесса переименования Македонии в Северную Македонию выступили 80 из 120 депутатов парламента страны. Ранее всенародный референдум о переименовании был признан несостоявшимся из-за низкой явки. К бойкоту призывали противники переименования.

В июне этого года премьер-министр Македонии Зоран Заев заключил Преспанское соглашение с Грецией по поводу смены названия. Против этого выступил президент страны Георге Иванов, отказавшись подписывать соглашение. После этого был запущен процесс смены названия через референдум и парламент.

По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона, настаивающая на том, что Македонией должна называться не соседняя страна, а историческая область на севере Греции. Решение спора позволит Македонии претендовать на вступление в НАТО и ЕС, которое блокировала Греция.