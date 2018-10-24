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Политика
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РБК узнал о возможной смене куратора выборов в Москве

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Первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы может стать Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг столицы, сообщает РБК источник, близкий к московским властям.

По его словам, обсуждается, что он может сменить на этой должности Вячеслава Шуленина. Источник в мэрии подтвердил: вероятность назначения Немерюка очень высокая.

Как пишет РБК, Немерюк — человек вице-мэра Натальи Сергуниной. Она после выборов возглавила аппарат Сергея Собянина, сменив на этом посту Анастасию Ракова, и теперь курирует внутриполитический блок.

Шуленин может уйти с должности в начале следующего года, говорит близкий к мэрии источник издания. Он был правой рукой Раковой и отвечал в ее команде за выборы. Это означает, что выборы в Мосгордуму в следующем году, скорее всего, будет курировать Немерюк, отмечает источник, близкий к мэрии.

19 сентября Сергей Собянин объявил состав нового правительства Москвы. Самой громкой отставкой стал уход с должности заместителя мэра Леонида Печатникова, отвечавшего за социальный блок. Вместо него была назначена Ракова.

Духовенство, интеллигенция и чиновники. Кто пришел на инаугурацию Собянина

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Новости

Маск анонсировал упрощение интерьеров Model S и Model X

Ведомости
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Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск объявил о сокращении доступных опций в интерьере Model S и Model X в ближайшее время. «Для упрощения производства многие из комплектаций салона моделей Tesla S и Tesla X будут недоступны с 1 ноября», — написал он на своей страничке в Twitter.

Какие именно опции исчезнут, Маск не пояснил. Сейчас покупатели Model X могут выбирать комплектацию из пяти, шести или семи кресел в салоне и варианты оформления салона. Ранее сообщалось об упрощении интерьера самой бюджетной модели – Model 3.

Для упрощения производства с 12 сентября Tesla отказалась от двух из семи цветов электрокаров. Obsidian Black Metallic и Silver Metallic теперь доступны по спецзаказу и по более высокой цене.

В 2018 г. Tesla вынуждена активно наращивать темпы производства для выполнения поступающих заказов. В июле компания заявила о производстве 5000 Model 3 в неделю. Выход на производство 6000 электрокаров, по расчетам компании, должен был вывести ее в прибыль.

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Бизнес
Новости

Аптеки предложили Роскомнадзору заблокировать Ozon.ru

Ведомости
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Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), в который входит «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм», попросил Роскомнадзор проверить сайт Ozon.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение организации, отправленное 19 октября. Также СПФО предложил внести сайт в единый реестр запрещенной информации, таким образом заблокировав его. Обращение, помимо Роскомнадзора, направлено в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

На Ozon.ru появилась возможность заказывать онлайн лекарства, сообщил союз, однако в настоящее время электронная торговля лекарствами запрещена законом — постановлением правительства и указом президента. Продажа препаратов на сайте нарушает права потребителей, утверждает организация, обращая внимание на отсутствие информации о качестве реализуемых товаров, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований. Также СПФО указал на отсутствие данных о наличии у компании лицензии на фармацевтическую деятельность.

Виновных СПФО попросил привлечь к административной ответственности.

Гендиректор «Неофарм» Евгений Нифантьев сообщил «Коммерсанту», что 15 октября заказал на Ozon.ru «Супрадин», «Нурофен» и «Вигантол», оплатив их на сайте. Курьер, рассказал Нифантьев, доставил заказ 16 октября.

Ozon.ru утверждает, что запустил онлайн-торговлю лекарствами в начале октября для ограниченного круга клиентов. По словам представителя компании Марии Заикиной, правила продажи товаров дистанционным способом предусматривают запрет на онлайн-торговлю лекарствами, если исключена возможность ознакомления с товаром. Получив две лицензии на фармацевтическую детяльность, рассказала она, Ozon запустил офлайн-аптеки в Москве и Твери, где работают фармацевты и соблюдаются все правила хранения и отпуска лекарств. На сайте можно сформировать заказ и забрать его в одной из аптек, отметила Заикина, добавив: «Если у клиента температура 39 или сломана нога и нет возможности забрать заказ самостоятельно, он может дать поручение курьеру ознакомиться с товаров и доставить безрецептурные препараты по удобному адресу». Договор поручения в этой ситуации не противоречит закону, добавила она.

В Роскомнадзоре, Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре на запросы не ответили. Связаться с представителем прокуратуры Москвы Людмилой Нефедовой газете не удалось.

Правительство осенью 2017 г. внесло в Госдуму законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через интернет. При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств запрещается. Однако пока документ не принят — в конце прошлого года Госдума приняла его только в первом чтении.

Бизнес
Новости

Пакет «Интерроса» в «Норникеле» увеличился до 34%

Ведомости
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Доля «Интерроса» в ГМК «Норильский никель» увеличилась до 34%. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал президент «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимира Потанин. Накануне рыночная стоимость 34% акций составляла около $9,08 млрд.

В середине марта компания Whiteleave группы «Интеррос» объявила о приобретении 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова за $772,3 млн. Увеличение доли оспорил второй крупнейший акционер «Норникеля» (27,8%) – UC Rusal, подконтрольный Олегу Дерипаске. Он увидел в сделке нарушение акционерного соглашения от 2012 г. Высокий суд Лондона аннулировал сделку. В сентябре стало известно, что Whiteleave вернула 2,1% акций «Норникеля» прежнему владельцу – Crispian.

Увеличение доли в «Норникеле» для Потанина по-прежнему актуально, сейчас акции скупаются на рынке. «Для меня логично деньги, которые получены в качестве дивидендов — кстати, довольно высоких,— реинвестировать в «Норникель»», - пояснил Потанин. Объем вложений, по его словам, будет зависеть, «от ряда факторов, например, от появления альтернативных проектов и конъюнктуры рынка металлов». Увеличение доли Потанин объяснил стремлением увеличить доходность: «Я много работаю в «Норникеле» и хочу от этого много зарабатывать».

Потанин также сообщил, что может предложить UC Rusal обсудить дивидендную политику компании после того, как у Дерипаски «минует острая фаза» из-за введенных против него санкций США. «Вернусь с вопросом о том, чтобы сбалансировать на ближайшие годы график выплаты дивидендов с графиком инвестиций»,— рассказал он. Действующие сейчас принципы расчета, по оценкам Потанина», допускают «резкие перепады». «Я предложу как минимум их сгладить, чтобы небольшие дивиденды за одни периоды могли компенсироваться высокими после прохождения инвестиционных пиков»,— отметил он.

Свои нынешние отношения с Дерипаской Потанин описывает в спортивной терминологии: «Мне никогда не нравились поединки с травмированными соперниками», имея в виду санкции США. К острым вопросам президент «Норникеля» намерен вернуться позже. «В такой ситуации без нужды стоит воздержаться от постановки трудных вопросов к бизнесмену, который волею судьбы оказался твоим партнером, вне зависимости от того, нравится он тебе или нет. Потому что это может быть воспринято и будет воспринято как попытка добивать раненого. Поправится, тогда поговорим», - пояснил Потанин.

Выбор редактора
Политика
Новости

Посольство уточнило количество пострадавших в римском метро россиян

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Из-за сбоя в работе эскалаторе в римском метро, по уточненным данным, пострадали 15 россиян. Об этом рассказал РИА Новости поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй

По его словам, они находятся в шести лечебных учреждениях Рима, трое из них — в тяжелом состоянии. Также, по его словам, госпитализированы четверо граждан Украины. «Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт», — отметил Бурляй.

Посольство также сообщило в Twitter, что двум пострадавшим россиянам сделана операция.

23 октября болельщики ЦСКА спускались перед матчем клуба с итальянском «Ромой» вниз на центральной станции римского метро Repubblico, и в работе эскалатора произошел сбой — ступени с большой скоростью начали ехать вниз.

Посольство ранее сообщало о 30 пострадавших. Местное агентство ANSA сообщило о 20 пострадавших, из которых восемь находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Очевидцы рассказывали, что один человек лишился ноги.

Политика
Новости

В Швейцарии открыли уголовное дело против подозреваемых в шпионаже россиян

Ведомости
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Федеральный совет Швейцарии — правительство страны — дало согласие на то, чтобы против двух граждан России, подозреваемых в политическом шпионаже, было открыто уголовное дело. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTS со ссылкой на швейцарское министерство юстиции и полиции.

Как поясняет RTS, для того, чтобы в стране было заведеное подобное дело, необходимо согласие правительства. Запрос был отправлен в марте судом.

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad сообщила, что двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц. По данным издания, двух россиян задержали в Гааге, а потом отпустили. Эксперты института проводили, в частности, исследования вещества, при помощи которого были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 

Позже этих же двоих россиян заподозрили в кибератаке на Всемирное допинговое агентство (WADA) для получения данных, связанных с расследованием применения допинга в России. 

После публикации Tages Anzeiger Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. МИД России назвал бездоказательным и неприемлемым заявления Швейцарии, обвинив ее в в нагнетании «»шпионской» истерии». 18 сентября российское ведомство провело беседу с послами Швейцарии и Нидерландов в Москве.

Издание The Insider и группа расследователей Bellingcat со ссылкой на источники в нидерландских правоохранительных органах сообщила, что Александр Боширов и Руслан Петров, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении Скрипалей, ранее были арестованы в Нидерландах. Один из источников сказал, что история с задержанием освещалась в прессе. Журналисты считают, что речь идет о случае, описанном газетой Tages Anzeiger. 

Политика
Новости

СМИ узнали о нежелании банков Китая обслуживать россиян из-за санкций США

Ведомости
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Во время заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере России и Китая, прошедшего в сентябре, российские представители подняли вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний, рассказали неназванные источники «Коммерсанта».

По их словам, представители Народного банка Китая, аналога российского ЦБ, не имеющего надзорных функций, выразили лишь готовность продолжать передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений». Трудности возникают даже у тех юр- и физлиц, которых санкции не коснулись, утверждают собеседники издания.

Согласно протоколу заседания подкомиссии, пишет «Коммерсантъ» на нем обсуждались «барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов».

Как отмечает газета, впервые о подобных сложностях в 2014 г. заявил руководитель Сбербанка Герман Греф, их существование в 2015 г. подтверждал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, однако в дальнейшем — до осени этого года — в публичном поле проблема не поднималась. 15 сентября о сложностях упомянул представитель ЦБ в Китае Владимир Данилов, который рассказал о «расширенной интерпретации рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении РОссии». Представители трех российских и двух китайских банков с отделениями в обеих странах пояснили, что проблема появилась в 2014 г., ее удалось «более-менее решить» к концу 2015 г., однако в январе-феврале, а особенно в мае ситуация ухудшилась.

Усугубление трудностей произошло из-за «накопления информации о санкциях», утверждает московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков. Каждый квартал, говорит он, российские дочерние структуры крупных китайских банков отправляют в головной офис в Пекине доклад об обновлениях в области санкций, документ рассылается остальным дочерним отделениям как руководство к действию.

Китайские банки из первой четверки совершают до 90% зарубежных операций с американскими и европейскими контрагентами, пишет «Коммерсантъ», а на Россию приходится лишь несколько процентов. Для многих небольших региональных банков, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы — заблокировать операцию, рассказал сотрудник китайского банка, работающего в Москве.

Предприниматели и сотрудники компаний, ведущие бизнес с КНР и просто живущие в стране, подтвердили «Коммерсанту», что проблемы в последние шесть месяцев возникают постоянно.

Самые большие сложности, говорят источники газеты, — у фигурантов SDN-списка. Так, по их словам, структуры Дерипаски столкнулись с проблемами в проведении платежей через китайские банки в ходе закупок оборудования, горюче-смазочных материалов и комплектующих для автомобилей. В En+ Group Олега Дерипаски отказались от комментариев.

Также собеседники издания рассказали о проблемах у компании «Авиаэкпорст» (занимается поставками и обслуживанием авиатехники и оборудования) и АО «Би-энд-Би», которое выпускает, в частности, шоколадные изделия. С первой газета связаться не смогла, вторая не стала обсуждать проблемы с банками.

По словам собеседников «Коммерсанта», не меньше проблем с мая и у физических лиц. В частности, граждане сталкиваются с отказами в открытии счетов в Ping An Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Dalian Bank, Shanghai Pudong Development Bank.

Политика
Новости

Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным в следующем месяце

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп, возможно, встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Об этом американский президент заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Думаю, вероятно, встретимся. Встреча еще не организована. Возможно, она будет организована», — сотметил Трамп (цитата по CNBC).

23 ноября Путин встретился с советником Трампа Джоном Болтоном. Во время переговоров президент Росии отметил, что «было бы полезно продолжить прямой диалог с президентом Соединенных Штатов, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в блиайшее время состоятся, например в Париже» (цитата по сайту Кремля). Болтон ответил, что Трампу «будет очень приятно» встретиться с Путиным во французской столице.

После встречи Болтона и Путина помощник российского президента Юрий Ушаков объявил о том, что Россия и США достигли договоренности о новой встрече 11 ноября в Париже. Оба лидера приедут во французской столице на мероприятия по случаю 100-летий окончания Первой мировой войны.

Последняя встреча президентом Путина с Трампом прошла 16 июля 2018 г. в Хельсинки.

Первые кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Политика
Новости

Экс-кандидат в президенты объявил о планах участвовать в выборах главы Приморья

Ведомости
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Партия «Коммунисты России» выдвинет кандидатуру своего лидера Максима Сурайкина для участия в выборах губернатора Приморья, сообщил сам Сурайкин агентству «Интерфакс-Поволжье». «Политбюро [партии] решило принять участие в выборах главы Приморья, и принято решение мне поручить эту задачу», – сказал он.

По словам Сурайкина, в среду он вылетает во Владивосток. 26 октября там состоится конференция краевого отделения «Коммунистов России», на которой лидер партии будет выдвинут кандидатом в губернаторы. Сурайкин отметил, что неоднократно бывал в Приморье и ему «очень нравится этот край».

Сурайкин участвовал в выборах президента России, на которых он занял седьмое, предпоследнее место, заручившись поддержкой 0,68% избирателей. Сейчас политик занимает пост вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли первый и второй тур губернаторских выборов. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность главы Сахалинской области. Он заявил о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Политика
Новости

Десятки российских болельщиков пострадали при аварии эскалатора в римском метро

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При аварии эскалатора в метро в центре Рима пострадали несколько российских болельщиков, направлявшихся на матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА с итальянской «Ромой».

Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полицейского управления Рима. Информация подтверждается сообщениями паблика болельщиков ЦСКА в Twitter.

«Группа болельщиков ЦСКА спускалась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», – цитирует российское агентство представителя римской полиции.

Итальянское агентство ANSA сообщило о 20 пострадавших, восемь из которых в состоянии средней тяжести и один в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, один человек лишился ноги. Корреспондент ТАСС, присутствующий на месте событий, говорит о 30 пострадавших, преимущественно россиянах. Позднее информацию о 30 пострадавших подтвердило посольство Италии в Москве. «По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадало до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь», – говорится в Twitter итальянской дипмиссии.

Инцидент произошел сегодня на центральной станции метро Repubblica, расположенной на той же красной ветке метро, что и стадион Olimpico, где пройдет матч. ANSA пишет со ссылкой на очевидцев, что болельщики из России пели и танцевали на эскалаторе, пока тот не сломался. К месту происшествия стянуты отряды полиции и скорой помощи, станция метро закрыта.

На видео инцидента заснята картина отказа тормоза эскалатора – ступени с большой скоростью покатились вниз под весом пассажиров. Люди, находящиеся на эскалаторе, не могли удержаться на ногах и падали, скатываясь вниз и загораживая выход с нижней площадки. Крупная катастрофа из-за отказа тормоза эскалатора произошла в 1982 г. в московском метро на станции «Авиамоторная». Тогда погибло 8 человек, были ранены 30.

В римском метро пострадали десятки российских болельщиков

Бизнес
Новости

Siemens отложил сделку с Саудовской Аравией на $20 млрд из-за убийства журналиста

Ведомости
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По причине отказа исполнительного директора Siemens AG Джо Кэзера посетить инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии было отложено подписание контракта между немецким концерном и саудовскими властями о строительстве электростанции на $20 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время, по словам собеседников агентства, проект, как ожидается, продолжит реализовываться.

«Siemens является надежным и преданным партнером королевства, – прокомментировал Кэзер на своей странице в Twitter отказ посещать конференцию в Эр-Рияде. – Однако сейчас правда должна быть найдена, а правосудие восстановлено».

Кэзер и некоторые другие представители бизнеса и власти отменили запланированное посещение инвестиционной конференции в Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в консульстве королевства. Изначально власти Саудовской Аравии отрицали факт смерти Хашкоджи, однако в субботу официально признали, что журналист был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки.

От участия в инвестиционной конференции отказались в том числе министр финансов США Стивен Мнучин и глава МВФ Кристин Лагард, а также руководители таких корпоративных гигантов, как JPMorgan Chase. Еще до того как саудовские власти подтвердили смерть Хашкоджи, акционер Virgin Hyperloop One Ричард Брэнсон заявил о приостановке сотрудничества с суверенным инвестфондом королевства и отказе от запланированной сделки, сообщала Financial Times со ссылкой на людей, информированных о переговорах между сторонами.

Технологии
Новости

Facebook решил радикально упростить интерфейс Messenger

Ведомости
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Facebook запускает новую версию своего приложения обмена мгновенными сообщениями Messenger с радикально упрощенным интерфейсом, передает CNBC. «Это новый фундамент, на котором мы сможем строить быстрее, лучше и применяя намного более мощные функции», — заявил вице-президент Messenger Стэн Чудновский.

Вместо девяти вкладок в текущей версии в новом приложении будет всего три: «Сообщения», «Контакты» (включающие истории) и «Группы» (Discover) для бизнес-групп, куда отнесены также игры.

Чудновский сказал, что не ожидает быстрых изменений в монетизации сервиса. Однако он уверен, что сокращение числа вкладок позволит людям понять, что в приложении можно общаться не только с друзьями, но и с компаниями.

Messenger, которым активно пользуются 1,3 млрд человек, неоднократно критиковали за замусоренный интерфейс, отмечает CNBC. Например, функция «Истории» (размещение автоматически удаляемых фото и видео для друзей), позаимствованная у конкурента Snapchat, присутствует в приложении в двух местах.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

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