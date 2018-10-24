Политика

Новости

РБК узнал о возможной смене куратора выборов в Москве

Первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы может стать Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг столицы, сообщает РБК источник, близкий к московским властям.

По его словам, обсуждается, что он может сменить на этой должности Вячеслава Шуленина. Источник в мэрии подтвердил: вероятность назначения Немерюка очень высокая.

Как пишет РБК, Немерюк — человек вице-мэра Натальи Сергуниной. Она после выборов возглавила аппарат Сергея Собянина, сменив на этом посту Анастасию Ракова, и теперь курирует внутриполитический блок.

Шуленин может уйти с должности в начале следующего года, говорит близкий к мэрии источник издания. Он был правой рукой Раковой и отвечал в ее команде за выборы. Это означает, что выборы в Мосгордуму в следующем году, скорее всего, будет курировать Немерюк, отмечает источник, близкий к мэрии.

19 сентября Сергей Собянин объявил состав нового правительства Москвы. Самой громкой отставкой стал уход с должности заместителя мэра Леонида Печатникова, отвечавшего за социальный блок. Вместо него была назначена Ракова.

Духовенство, интеллигенция и чиновники. Кто пришел на инаугурацию Собянина