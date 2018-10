РБК узнал о возможной смене куратора выборов в Москве

Политика

Новости

СМИ узнали о нежелании банков Китая обслуживать россиян из-за санкций США

Во время заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере России и Китая, прошедшего в сентябре, российские представители подняли вопрос о том, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний, рассказали неназванные источники «Коммерсанта».

По их словам, представители Народного банка Китая, аналога российского ЦБ, не имеющего надзорных функций, выразили лишь готовность продолжать передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений». Трудности возникают даже у тех юр- и физлиц, которых санкции не коснулись, утверждают собеседники издания.

Согласно протоколу заседания подкомиссии, пишет «Коммерсантъ» на нем обсуждались «барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов».

Как отмечает газета, впервые о подобных сложностях в 2014 г. заявил руководитель Сбербанка Герман Греф, их существование в 2015 г. подтверждал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, однако в дальнейшем — до осени этого года — в публичном поле проблема не поднималась. 15 сентября о сложностях упомянул представитель ЦБ в Китае Владимир Данилов, который рассказал о «расширенной интерпретации рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении РОссии». Представители трех российских и двух китайских банков с отделениями в обеих странах пояснили, что проблема появилась в 2014 г., ее удалось «более-менее решить» к концу 2015 г., однако в январе-феврале, а особенно в мае ситуация ухудшилась.

Усугубление трудностей произошло из-за «накопления информации о санкциях», утверждает московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков. Каждый квартал, говорит он, российские дочерние структуры крупных китайских банков отправляют в головной офис в Пекине доклад об обновлениях в области санкций, документ рассылается остальным дочерним отделениям как руководство к действию.

Китайские банки из первой четверки совершают до 90% зарубежных операций с американскими и европейскими контрагентами, пишет «Коммерсантъ», а на Россию приходится лишь несколько процентов. Для многих небольших региональных банков, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы — заблокировать операцию, рассказал сотрудник китайского банка, работающего в Москве.

Предприниматели и сотрудники компаний, ведущие бизнес с КНР и просто живущие в стране, подтвердили «Коммерсанту», что проблемы в последние шесть месяцев возникают постоянно.

Самые большие сложности, говорят источники газеты, — у фигурантов SDN-списка. Так, по их словам, структуры Дерипаски столкнулись с проблемами в проведении платежей через китайские банки в ходе закупок оборудования, горюче-смазочных материалов и комплектующих для автомобилей. В En+ Group Олега Дерипаски отказались от комментариев.

Также собеседники издания рассказали о проблемах у компании «Авиаэкпорст» (занимается поставками и обслуживанием авиатехники и оборудования) и АО «Би-энд-Би», которое выпускает, в частности, шоколадные изделия. С первой газета связаться не смогла, вторая не стала обсуждать проблемы с банками.

По словам собеседников «Коммерсанта», не меньше проблем с мая и у физических лиц. В частности, граждане сталкиваются с отказами в открытии счетов в Ping An Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, Dalian Bank, Shanghai Pudong Development Bank.