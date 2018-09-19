Мэр Сергей Собянин назначил новое правительство

Анастасия Ракова (заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы) будет заниматься вопросами социальной политики Андрей Гордеев / Ведомости

Сергей Собянин объявил состав нового правительства Москвы. Самая громкая отставка — заместителя мэра Леонида Печатникова, отвечавшего за социальный блок. Вместо него назначена «правая рука» Собянина — Анастасия Ракова. Руководить аппаратом мэра будет Наталья Сергунина, отвечавшая за экономический блок, а заместителем по экономике назначен Владимир Ефимов.

«Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Человек он практический, замечательный доктор, и чиновничья работа ему была не совсем по душе, о чем он не раз мне говорил. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в правительстве Москвы», – написал в своем блоге Собянин. По его словам, Печатников останется его советником.

По словам источника в мэрии, Печатников может возглавить либо Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии, либо Городскую клиническую больницу им. С. П. Боткина. Печатников пока не ответил на запрос «Ведомостей» о комментарии.

К команде Собянина Печатников присоединился в 2010 г., возглавив департамент здравоохранения Москвы. До этого он шесть лет проработал главным врачом Европейского медицинского центра. Сразу же в системе столичного здравоохранения начались масштабные реформы: медицинские учреждения стали укрупнять.

А в 2012 г. Печатников был назначен на должность заместителя мэра по вопросам социального развития. Помимо здравоохранения в его блок входили департамент образования, департамент культуры, департамент труда и социальной защиты населения, департамент культурного наследия, комитет ветеринарии города Москвы, ЗАГС, Главное архивное управление города Москвы и Госинспекция по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

К тому моменту как Печатников возглавил весь социальный блок, реформы шли и в сфере образования: были созданы крупные образовательные комплексы и осуществлен переход к нормативно-подушевому финансированию. Одна из основных идей, которая декларировалась властями, – у школ появится важный стимул бороться за учеников, так как объем финансирования зависит от количества детей.

Однако реформы двух важнейших в городе отраслей оказались непопулярными и вызывали раздражение у горожан. Это и стало косвенной причиной увольнения, говорит источник в мэрии. Большинство инициатив московского правительства непопулярны у жителей — платная парковка, активная застройка города, чрезмерное благоустройство; недовольство горожан — еще не повод для увольнения, возражает другой источник в мэрии. Довольно продолжительное время шла конфронтация между Печатниковым и другим замом Собянина — Анастасией Раковой, рассказывает источник в мэрии. Она давно примерялась к должности заместителя по социальным вопросам, продолжает собеседник «Ведомостей».

Ракова — самый могущественный заместитель столичного градоначальника и его правая рука на протяжении вот уже 20 лет. Вместе с Собяниным она начала работать еще в 1998 г. — в аппарате Думы Ханты-Мансийского автономного округа; Собянин тогда был председателем думы. Позднее Ракова работала во всех структурах, где был Собянин, а в 2006 г. вслед за начальником переехала в Москву. Печатников — не первый зам, которому пришлось уйти из московского правительства из-за разногласий с Раковой. В 2013 г. мэрию покинул Андрей Шаронов. Того, что причиной ухода Печатникова могли быть разногласия с Раковой, пресс-служба мэра не стала комментировать.

Основная задача, которую декларирует Ракова, — поднять уровень медицины и образования в городе, знает один из городских чиновников. Ракова планирует сфокусироваться на этих сферах, а подведомственный «социальному» вице-мэру департамент культуры переподчинят заместителю по экономике, говорит источник в мэрии.

Остальные заместители — Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов – сохраняют свои основные направления деятельности, написал Собянин.

По информации нескольких источников в мэрии, своих должностей могут лишиться руководитель департамента культуры Александр Кибовский и руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Кибовский не смог найти общего языка с профессиональным сообществом, говорят его коллеги. Кибовский — профессиональный историк, проработал министром культуры Москвы чуть более трех лет. Он был назначен на эту должность после ухода Сергея Капкова. Капков запомнился масштабной программой модернизации городских парков, библиотек, был инициатором ряда кадровых решений в подведомственных городу театрах — например, по его инициативе худруком Театра имени Ермоловой стал Олег Меньшиков, а Театр имени Гоголя возглавил Серебренников, превративший его в «Гоголь-центр». Кибовский же так и не стал «своим» в культурной среде, говорит его коллега. Представитель Кибовского не стал комментировать его возможную отставку.

Имя Артема Ермолаева хорошо знакомо российским участникам рынка связи и IT. В 1998 г. он трудился в системном интеграторе Step Logic и российском офисе Cisco. В 2008 г. он работал в министерстве связи и массовых коммуникаций, где занимал посты директора департамента госполитики в области информатизации и информационных технологий и советника министра. С 2010 г. он в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Под руководством Ермолаева в Москве претворялась в жизнь масштабная программа «Информационный город» (общий бюджет на 2012-2018 гг. — 440,75 млрд руб.). Эта программа предполагает обеспечение связи всех городских учреждений, организацию системы видеонаблюдения в Москве, информатизацию медучреждений, ЖКХ, учреждений образования и культуры и др. Во время работы Ермолаева мэрия и работающие в Москве сотовые операторы договорились о единообразных условиях размещения оборудования связи на муниципальных объектах. В Москве начали массово появляться сотовые вышки двойного назначения (совмещенные с фонарными столбами). В 2016-2017 гг. в центре Москвы мэрия запустила бесплатный Wi-Fi. Представитель департамента информационных технологий также отказался от комментариев об отставке Ермолаева.

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