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Болтон исключил новые санкции США против России в ближайшее время

США сейчас не планируют вводить дополнительные санкции против России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Накануне он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, а сегодня состоялись переговоры Болтона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против России», — цитирует «Интерфакс» слова Болтона на пресс-конференции в Баку. По его словам, срок для санкций не настал: последние санкции против России США ввели четыре месяца назад по «делу Скрипалей».

Болтон уточнил, что практически США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. «Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении России», — сказал он.

Заявление Болтона спровоцировало кратковременное укрепление рубля. В отсутствие иных факторов курс доллара около 15.00 мск упал до 65 руб за доллар с уровня 65,6 руб., но затем повысился до 65,4 руб.

Заявление советника Дональда Трампа противоречит недавнему заявлению спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что администрация США усиливает давление на Россию из-за ситуации на Украине и планирует вводить новые санкции «каждые месяц-два». «Администрация Трампа идет по этому пути и продолжит идти: новые санкции будут появляться каждый месяц или два, как это уже происходило», – сказал Волкер 18 октября на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Накануне на встрече Болтона с Путиным была достигнута договоренность о личной встрече президентов России и США 11 ноября в Париже.