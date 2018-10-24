Приставы потребовали у суда снять арест с имущества Улюкаева

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Путин заявил об обязательном участии госкомпаний в национальных проектах

Участие в реализации национальных проектов станет обязательным для госкомпаний, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле.

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге, – сказал Путин. – В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, "Газпрома", "Ростеха", "Ростелекома", "Роснефти", "Росатома" и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва».

От правительства для реализации нацпроектов потребуется напряженная работа, указал Путин. «Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае: мы не можем действовать и работать как обычно. Мы должны осознать, где мы находимся и перед решением каких задач мы стоим», – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил важность участия частного бизнеса в планах развития страны. При этом он подчеркнул, что для частного бизнеса участие в нацпроектах обязательным не будет. С бизнесом правительство и администрация президента в лице помощника главы государства Андрея Белоусова обсуждают возможность добровольного инвестирования в социально важные проекты.

В 12 национальных проектов упакована программа Путина на этот президентский срок – они нужны для выполнения целей его майского указа. По словам первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, в предстоящие шесть лет из бюджетных и внебюджетных источников на нацпроекты планируется направить более 28 трлн руб. Он рассказал, что федеральный бюджет направит 14 трлн руб., плюс еще 6 трлн руб. будет выделено за счет средств госпрограмм. «По бюджетной системе за счет средств субъектов Российской Федерации из бюджета будет направлено с учетом этого 18 трлн руб., и еще 8,5 трлн – средства внебюджетных источников», – пояснил Силуанов.

Счетная палата критиковала национальные проекты, указывая, что сформулированные в них цели и задачи недостаточно согласованы. Председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин отмечал, что расходы на нацпроекты в паспортах программ превышают заложенные в бюджете средства – на 1,2 трлн руб. в течение трех лет. Статистику по 70% утвержденных проектов никто не ведет, а планы реализации по многим из них будут утверждены в декабре 2019 г. – то есть оценить, как идет работа, можно будет только к 2020 г. Некоторые проекты не отвечают поставленным задачам, показатели и результаты по ним определены плохо, что «создает риски принятия неадекватных или несвоевременных решений по ходу реализации национальных проектов», говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета. На непроработанность нацпроектов пеняли и участники парламентских слушаний, следует из их рекомендаций: программы так и «не стали эффективным инструментом».