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Железнодорожное сообщение с Сочи прервано из-за ливней

В Краснодарском крае в сторону Сочи прервано железнодорожное сообщение из-за подтопления дождями участка Туапсе – Кривенковская: движение поездов прекратилось в 16.08 мск в среду, 24 октября. Это следует из сообщения РЖД. По состоянию на 6.00 мск было задержано 15 поездов. Пассажиры обеспечиваются питанием и бутилированной водой, говорится в сообщении РЖД. В настоящий момент ведутся восстановительные работы.

Между Тупасе и Лазаревским районом Сочи прервано и автомобильное сообщение из-за разрушения моста. Движение перекрыто на 91-м км трассы Джубга – Сочи, говорится в сообщении МВД. По данным ТАСС, проезд планируется восстановить за двое суток.

Кроме того, в Сочи поврежден газопровод, сообщает «Интерфакс». Причина – резкий подъем уровня воды в реке Западный Дагомыс. Из-за этого 320 жилых домов остались без газа. Окончательное подключение газа будет возможно только после спада уровня воды в реке, цитирует агентство сообщение «Сочигоргаза».

Непогода затронула не только район Сочи. Около 300 человек эвакуированы из-за подтоплений в Апшеронском районе (между Тупасе и Майкопом), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы района Андрея Клищенко. По его словам, в районе около 900 подтопленных домов, пострадавших нет.

В Краснодарском крае создан штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями, сообщает пресс-служба правительства региона. В Туапсинском районе во всех селах введен режим ЧС. Неблагоприятная погода сохранится в Краснодарском крае до конца четверга, отмечает пресс-служба правительства края.

Всего в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах подтоплено 1662 домов, нарушено энергоснабжение в 2720 домах, передает краевое МЧС. Руководитель службы Евгений Зиничев с оперативной группой вылетел в Краснодарский край.

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