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СКР возбудил уголовные дела в отношении сочинских чиновников

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении нескольких чиновников администрации Сочи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Против вице-мэра Ивана Бомбергера возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. В отношении первого первого вице-мэра Мугдина Чермита также возбуждено уголовное дело, но СКР не уточняет статью. Предположительно чиновник необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу, говорится в сообщении.

Фигурантом уголовного дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов. Он не проверил соответствие требованиям регламентов, результатам инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, который не достроили, а также не оборудовали системой противопожарной защиты, уточняет СКР.

Кроме того, возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении судебного пристава, чье имя СКР не раскрывает. Он не принял мер в части понуждения должника исполнить требования о сносе дома, отмечает ведомство. Еще одно дело возбудили против директора МУП города Сочи «Водоканал» Сергея Винарского. Он необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе, пишет СКР.

Правоохранительные органы провели обыски на работе фигурантов и по их местам жительства, уточняет СКР. Бомбергер, Винарский и пристав задержаны, говорится в сообщении.

В апреле СКР возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука, которого подозревают в превышении должностных полномочий. В октябре были задержаны первый вице-мэр города Сергей Юрин и бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Александр Иванов, сообщал «Интерфакс».

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