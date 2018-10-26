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В Приморье под тяжелым грузовиком обрушился мост

В Михайловском районе Приморья, около села Осиновка, обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Конструкция обрушилась во время проезда по мосту грузового автомобиля.

На видеозаписях очевидцев, опубликованных местным телеканалом «Вести: Приморье», видно, что между обломком моста и большегрузной фурой оказался зажат легковой автомобиль. «По словам очевидцев, водитель большегруза не пострадал, но ехавшей следом за ним легковой автомобиль буквально расплющило», — уточняет телеканал. Официального подтверждения этой информации пока нет. Телеканал отмечает, что это единственная дорога из Владивостока на северо-восток края.

Трасса Владивосток – Арсеньев в районе Осиновки была перекрыта. Организован объезд, говорится в сообщении. На место направились силы МЧС и полиции. Старший помощник руководителя управления СКР по региону Аврора Римская заявила «Интерфаксу», что в результате аварии погиб по меньшей мере один человек. Представитель ведомства в беседе с «РИА Новости» добавил, что точное число людей в легковом автомобиле пока назвать нельзя. «Машина все еще находится под прессом», — пояснил он.

Село Осиновка находится в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра — Михайловки, в нем проживают около 1500 человек.

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