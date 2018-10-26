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Зампрокурора Башкирии задержали в «Шереметьево» по делу о взятке

В московском аэропорту «Шереметьево» задержали первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова, сообщает Следственный комитет России. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Горбунов пытался покинуть Россию.

Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, в прошлом году Горбунов и Шаретдинов при посредничестве третьих лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн руб. После получения взятки Горбунов отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении уфимских чиновников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья. Незаконное постановление Горбунова позже было отменено заместителем генпрокурора России, отметил СКР.

С 2014 г. должность заместителя руководителя администрации Уфы занимает Салават Хусаинов, сообщает агентство «Башинформ». В сентябре этого года он был назначен временно исполняющим обязанности мэра города после отставки с этой должности Ирека Ялалова.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте Горбунова. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК, — шесть лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.