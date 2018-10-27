Автомобильное сообщение с Сочи полностью восстановлено
Транспортное сообщение по федеральной трассе Джубга — Сочи полностью восстановлено, сообщил в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работы по восстановлению движения велись круглосуточно, отметил он.
Движение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано после обрушения моста, поврежденного из-за наводнения. На этой неделе в Сочи и Туапсинском районе выпало больше месячной нормы осадков, ливни привели к сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов.
Железнодорожное сообщение с Сочи, которое также было прервано из-за дождей, возобновлено по временной схеме, сообщают Российские железные дороги. Ночью было открыто движение по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ, по нему проследовали поезда из Адлера в Москву, Иркутск, Саратов.