Автомобильное сообщение с Сочи полностью восстановлено

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Путин пообещал помощь федерального центра пострадавшим на Кубани

Президент Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщает Кремль. На встрече обсуждались меры по ликвидации последствий наводнения на Кубани и помощь пострадавшим.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят», — отметил Путин. Если нужна помощь федерального центра, то Москва готова ее оказать, добавил президент. «Конечно, нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы — то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал Путин.

На этой неделе в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпало больше месячной нормы осадков, ливни привели к сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов. Было приостановлено автомобильное сообщение с Сочи, его полностью восстановили только в субботу утром. Работы по восстановлению железнодорожного сообщения продолжаются.

Из-за наводнения и схода селей на Кубани погибли шесть человек, число пострадавших к утру субботу достигло 60, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту гибели людей из-за неблагоприятных погодных условий. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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