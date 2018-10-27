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Путин пообещал помощь федерального центра пострадавшим на Кубани

Президент Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщает Кремль. На встрече обсуждались меры по ликвидации последствий наводнения на Кубани и помощь пострадавшим.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят», — отметил Путин. Если нужна помощь федерального центра, то Москва готова ее оказать, добавил президент. «Конечно, нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы, — то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал Путин.

На этой неделе в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпало больше месячной нормы осадков, ливни привели к сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов. Было приостановлено автомобильное сообщение с Сочи, его полностью восстановили только в субботу утром. Работы по восстановлению железнодорожного сообщения продолжаются.

Из-за наводнения и схода селей на Кубани погибли шесть человек, число пострадавших к утру в субботу достигло 60, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту гибели людей из-за неблагоприятных погодных условий. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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