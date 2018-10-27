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Черногория выдала России экс-руководителя Российской федерации баскетбола

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Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, доставлен из Черногории в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК», — сказала Волк. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — десять лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

По версии следствия, Домани, используя свое служебное положение в РФБ, заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Ущерб от его действий оценивается в 44 млн руб. Пытаясь избежать наказания, в 2016 г. Домани покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы Черногории задержали россиянина в марте этого года. Высший суд Подгорицы постановил экстрадировать его в Россию.

Осенью прошлого года другой фигурант этого дела — экс-президент РФБ Юлия Аникеева — была признана виновной и приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии. Вину Аникеева не признала, на оглашение приговора она не явилась, после чего была объявлена в розыск.

Политика
Новости

В Стамбуле начался саммит четырех стран по Сирии

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В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по Сирии, передает корреспондент «Ведомостей». В переговорах участвуют президенты Турции, России и Франции Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Все взгляды прикованы к этой встрече, заявил перед ее началом президент Турции. Он выразил надежду, что ожидания будут оправданы.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. Турецкая сторона предлагала провести такую встречу еще в начале сентября, но тогда не удалось согласовать дату из-за графиков лидеров четырех стран. Темами переговоров станут ситуация в Идлибе, политические процессы в Сирии и восстановление этой страны.

Саммит проходит в главном зале дворца Вахдеттин — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас историческое здание используется как один из рабочих офисов президента Турции.

Перед началом саммита Путин провел двусторонние переговоры с Меркель, Макроном и Эрдоганом, сообщает Кремль. С французским коллегой президент также успел переговорить по телефону. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Макрона, президенты обсудили участие Путина в мероприятии по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которое пройдет 11 ноября в Париже. Также был затронут вопрос о проведении в столице Франции встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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Политика
Новости

Картина Левитана пропала при перепродаже в Москве

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Картина российского художника Исаака Левитана «Весна. Последний снег», находившаяся в частной коллекции, пропала при перепродаже в Москве. С заявлением о пропаже полотна в полицию обратился 49-летний москвич, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. Полиция начала проверку.

Название картины и имя художника в сообщении МВД не уточняются. О том, что речь идет о картине Левитана «Весна. Последний снег», в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, мужчина, который обратился в полицию, является консультантом по продаже предметов искусства.

В субботу информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что пропавшая картина — это пейзаж Левитана «Весна. Последний снег».

Арт-дилер рассказал полиции, что передал картину на реализацию другому человеку. По условиям договора тот должен был вернуть полотно до 9 октября, если оно к тому времени не будет продано. В установленный срок мужчина не вернул картину, объяснив, что отдал произведение искусства третьему лицу, переставшему выходить на связь.

По словам арт-дилера, картина находилась у него по договору с индивидуальным предпринимателем. В случае ее невозврата он будет обязан выплатить страховую стоимость в размере $30 000.

Картина «Весна. Последний снег» была написана Левитаном в 1895 г. и относится к зрелому периоду творчества художника. На ней изображена маленькая речка, на берегах которой лежит еще не стаявший снег. Картина, размер которой 49 x 51 см, написана на холсте масляными красками.

Политика
Новости

Суд арестовал бывшего зампрокурора Башкирии по делу о взятке

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки, сообщает «Интерфакс». Об аресте ходатайствовал следователь. По его мнению, Горбунов, находясь на свободе, мог избавиться от имущества, на которое могут наложить арест.

Прокурор не поддержал позицию следователя: он просил избрать для Горбунова «более мягкую меру пресечения». Кроме того, прокурор опроверг версию Следственного комитета о том, что обвиняемый пытался скрыться от следствия за границей. По его словам, в пятницу Горбунов «сам прилетел в Москву для проведения следственных мероприятий».

Горбунов был задержан 26 октября в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть Россию, сообщил в пятницу СКР. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Горбунову грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов. По версии следствия, Горбунов и Шаретдинов при посредничестве третьих лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн руб.

С 2014 г. должность заместителя руководителя администрации Уфы занимает Салават Хусаинов. В сентябре этого года он был назначен временно исполняющим обязанности мэра города после отставки с этой должности Ирека Ялалова.

Политика
Новости

Путин пообещал помощь федерального центра пострадавшим на Кубани

Ведомости
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Президент Владимир Путин провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, сообщает Кремль. На встрече обсуждались меры по ликвидации последствий наводнения на Кубани и помощь пострадавшим.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят», — отметил Путин. Если нужна помощь федерального центра, то Москва готова ее оказать, добавил президент. «Конечно, нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы, — то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал Путин.

На этой неделе в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпало больше месячной нормы осадков, ливни привели к сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов. Было приостановлено автомобильное сообщение с Сочи, его полностью восстановили только в субботу утром. Работы по восстановлению железнодорожного сообщения продолжаются.

Из-за наводнения и схода селей на Кубани погибли шесть человек, число пострадавших к утру в субботу достигло 60, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту гибели людей из-за неблагоприятных погодных условий. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Политика
Новости

Трамп назвал свою победу на выборах худшим событием для России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп считает, что России было невыгодно, чтобы он одержал победу на выборах в 2016 г. «Вот что я вам скажу. Моя победа на выборах — это худшее, что случилось с Россией. Худшее», — заявил Трамп, выступая в Северной Каролине (его выступление транслировал телеканал Fox News).

При этом Трамп отметил, что сотрудничать с Россией — неплохо. «Но в то же время, сотрудничество с Россией, Китаем и, честно сказать, с Северной Кореей, с Южной Кореей, с Японией, вообще-то это хорошо, а не плохо», — заявил президент.

В США продолжается расследование возможного вмешательства России в выборы президента. Вашингтон в рамках расследования в феврале предъявил обвинения 13 россиянам, а в июле обвинил во вмешательстве в выборы 12 офицеров ГРУ. Кроме того, одна россиянка обвиняется в попытке вмешательства в предстоящие выборы в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября. По данным Bloomberg, спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий это дело, подготовит итоговый доклад после выборов в конгресс.

Москва отрицает все обвинения во вмешательстве в американские выборы. Трамп неоднократно называл расследование Мюллера «охотой на ведьм». Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он спрашивал у него о вмешательстве в выборы. Путин ответил на вопрос Трампа отрицательно.

Как Россия отреагировала на победу Трампа

Политика
Новости

Автомобильное сообщение с Сочи полностью восстановлено

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Транспортное сообщение по федеральной трассе Джубга — Сочи полностью восстановлено, сообщил в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работы по восстановлению движения велись круглосуточно, отметил он.

Движение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано после обрушения моста, поврежденного из-за наводнения. На этой неделе в Сочи и Туапсинском районе выпало больше месячной нормы осадков, ливни привели к сходу селей, затоплению дорог и населенных пунктов.

Железнодорожное сообщение с Сочи, которое также было прервано из-за дождей, возобновлено по временной схеме, сообщают Российские железные дороги. Ночью было открыто движение по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ, по нему проследовали поезда из Адлера в Москву, Иркутск, Саратов.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Политика
Новости

Задержанному по делу о посылках с бомбами в США грозит до 58 лет тюрьмы

Ведомости
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Задержанному по делу об отправке посылок с бомбами в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти пунктам, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции после задержания Сайока заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, передает Reuters.

По его словам, среди обвинений, предъявленных Сайоку, — незаконная отправка почты и перевозка взрывчатых веществ между штатами.

Директор ФБР Кристофер Врей в свою очередь сообщил, что речь идет об отправке в общей сложности 13 устройств, которые содержали взрывчатые материалы. Муляжей среди них не было, отметил он. По его словам, на одной из посылок были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащих Сайоку.

По данным NBC News, Сайоку 56 лет. Он член республиканской партии США, который ранее уже привлекался к ответственности — в частности, за угрозу взрыва и мелкие кражи. На его автомобиле, обнаруженном правоохранительным органами, наклеены фотографии президента Дональда Трампа.

О задержании мужчины, подозреваемого в отправке посылок с бомбами, сообщалось ранее 26 октября.

На этой неделе сторонники или члены демократической партии США, в частности Джордж Сорос, Барака Обама, а также Билл и Хиллари Клинто, получили посылки со взрывным устройствами. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.

Никто в результате этого не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.

24 октября президент Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — подчеркнул он.

Экономика
Новости

Силуанов рассказал о реакции рубля на возможные новые санкции

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Избыточной волатильности курса рубля в случае усиления санкций США против России не произойдет, считает первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, если будут введены какие-то санкции, мы должны быть к этому готовы. Если будут введены санкции, возможно, будут какие-то изменения, но они в конце концов будут прогнозируемы, и эти изменения не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курс обменников, что происходит с курсом рубля», – сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» (цитаты по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что после введения санкций США в апреле 2018 г. против нескольких российских компаний наблюдалась повышенная волатильность курса рубля из-за выхода иностранных инвесторов из российских активов. «Что будет дальше, если вдруг будут такие аналогичные санкции? Есть запас прочности – профицитный бюджет», – резюмировал Силуанов.

В апреле после объявления санкций США российский рынок начало штормить, а курс рубля обвалился. Затем ситуация исправилась, однако в августе после обострения санкционной риторики курс рубля продолжил падать, достигнув в сентябре минимальной отметки почти за два с половиной года. Рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки и приостановки закупок валюты по бюджетному правилу.

Политика
Новости

В «Роскосмосе» утвердили новый состав руководителей

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Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил новый состав заместителей генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается на ее сайте.

Двумя первыми заместителями — по развитию орбитальной группировки и приоритетным проектам, а также по экономике и финансам — стали Юрий Урличич и Максим Овчинников. Урличич ранее занимал пост замглавы Аналитического центра при правительстве, а Овчинников — замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

25 сентября Рогозин сообщил в Facebook, что и. о. его первого заместителя станет Овчинников. Он занял эту должность вместо Николая Севастьянова, который был назначен гендиректором ЦНИИмаша – головного научного института госкорпорации. Источники «Ведомостей» говорили, что Севастьянов, фактический создатель (в 1992 г.) и многолетний руководитель единственной крупной российской частной космической корпорации «Газпром космические системы», не сработался с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова.

Также назначены заместители Рогозина: по реализации госпрограммы вооружений — Олег Фролов, по космическим комплексам и системам — Михаил Хайлов, по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности — Александр Лопатин, по административным и корпоративным вопросам — Иван Харченко, по осуществлению государственных полномочий — Сергей Дубик, по международному сотрудничеству — Сергей Савельев, по безопасности — Сергей Дебин, главный финансовый директор — Дмитрий Беленов.

Назначены и руководители трех организаций «Роскосмоса». В НПО им. Лавочкина — Владимир Колмыков, в Московском институте теплотехники, разработавшем баллистическую ракету «Булава», — Сергей Пономарев, в Ракетно-космическом центре «Прогресс» — Дмитрий Баранов.

Президент Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос» 24 мая. Тот в свою очередь пообещал сделать «все возможное и необходимое», чтобы оправдать доверие президента.

Политика
Новости

Путин заявил о проблеме криминализации цыганских поселков

Ведомости
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Цыгане должны иметь возможность получать нормальное жилье и образование, отсутствие приемлемых условий жизни приводит к криминализации районов их проживания, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Нужно людям давать возможность вести оседлый образ жизни, давать возможность получить вовремя образование, давать возможность получить нормальное жилье, – сказал Путин (цитаты по ТАСС). – Это, безусловно, наша общая недоработка. Если этого ничего нет, если не создаются соответствующие условия, то мы сталкиваемся с такими проблемами».

Председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер рассказала президенту о проблемах, с которыми приходится сталкиваться этому этническому меньшинству. В качестве примера она привела снос цыганских построек в Тульской области.

В ответ Путин назвал этот вопрос острым и отметил, что «мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность». «Мы с вами это хорошо знаем, здесь чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков, и люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее, надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу», – констатировал президент.

В 2016 г. минприроды Тульской области добивалось через суд сноса незаконных жилых построек на землях лесного фонда в Ясной Поляне. В черте Яснополянского лесничества находилось порядка 60 жилых домов, возведение которых началось еще в 80-е гг. прошлого века. По данным тульских СМИ, дома принадлежали цыганам. Ранее конфликтная ситуация возникала в другом городском округе Тулы – в поселке Плеханова, где сносу подлежало более 100 незаконных построек, принадлежащих цыганам. Было демонтировано порядка 77 строений. Часть домов были разобраны хозяевами добровольно.

Бизнес
Новости

Минсельхоз исключил значительный рост розничной цены на сахар вслед за оптовой

Ведомости
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Рост оптовой цены на сахар в России – почти на 44% с начала года – не повлечет за собой изменение стоимости продукции в магазинах, заявил ТАСС официальный представитель Минсельхоза.

«Изменение оптовой цены на сахар не влияет на его стоимость для конечного потребителя. Динамика розничной цены гораздо менее выражена, чем оптовой, которая в большей степени подвержена волатильности», – сказал собеседник агентства. По его словам, розничная цена на сахар-песок за год поднялась на уровне инфляции. «Это обусловлено маркетинговой политикой сетей, для которых сахар – это якорный товар», – объясняет представитель Минсельхоза.

По данным Минсельхоза, оптовая цена на сахар-песок на 19 октября выросла на 50% в годовом выражении и достигла 35,97 руб. за 1 кг в Южном федеральном округе. С декабря 2017 г. сахар подорожал на 43,9%. Розничная цена на сахар по состоянию на 19 октября увеличилась на 5,2% в годовом выражении до 42,7 руб. за кг. По сравнению с декабрем 2017 г. сахар в рознице подорожал на 17,6%.

Производители сахара могут стабильно работать и наращивать экспортный потенциал при действующих ценах на сахар, дефицита продукции на внутреннем рынке также не ожидается, считают в Минсельхозе.

Федеральная антимонопольная служба пообещала в течение 10 дней изучить ситуацию с ростом цен на сахар в России, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

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