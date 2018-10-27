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Черногория выдала России экс-руководителя Российской федерации баскетбола

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, доставлен из Черногории в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК», — сказала Волк. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — десять лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

По версии следствия, Домани, используя свое служебное положение в РФБ, заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Ущерб от его действий оценивается в 44 млн руб. Пытаясь избежать наказания, в 2016 г. Домани покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы Черногории задержали россиянина в марте этого года. Высший суд Подгорицы постановил экстрадировать его в Россию.

Осенью прошлого года другой фигурант этого дела — экс-президент РФБ Юлия Аникеева — была признана виновной и приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии. Вину Аникеева не признала, на оглашение приговора она не явилась, после чего была объявлена в розыск.