Шесть человек погибли в ДТП в Петербурге

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Задержанному по делу о посылках с бомбами в США грозит до 58 лет тюрьмы

Задержанному по делу об отправке посылок с бомбами в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти пунктам, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции после задержания Сайока заявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс, передает Reuters.

По его словам, среди обвинений, предъявленных Сайоку, — незаконная отправка почты и перевозка взрывчатых веществ между штатами.

Директор ФБР Кристофер Врей в свою очередь сообщил, что речь идет об отправке в общей сложности 13 устройств, которые содержали взрывчатые материалы. Муляжей среди них не было, отметил он. По его словам, на одной из посылок были обнаружены отпечатки пальцев, принадлежащих Сайоку.

По данным NBC News, Сайоку 56 лет. Он член республиканской партии США, который ранее уже привлекался к ответственности — в частности, за угрозу взрыва и мелкие кражи. На его автомобиле, обнаруженном правоохранительным органами, наклеены фотографии президента Дональда Трампа.

О задержании мужчины, подозреваемого в отправке посылок с бомбами, сообщалось ранее 26 октября.

На этой неделе сторонники или члены демократической партии США, в частности Джордж Сорос, Барака Обама, а также Билл и Хиллари Клинто, получили посылки со взрывным устройствами. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.

Никто в результате этого не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.

24 октября президент Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — подчеркнул он.