Политика

Новости

В Британии разбился вертолет президента футбольного клуба «Лестер»

Вертолет, принадлежавший президенту британского футбольного клуба «Лестер» тайскому бизнесмену Вишайу Шривадданапрабхе, разбился в субботу вечером неподалеку от стадиона «Кинг Пауэр», сообщает телеканал Sky News. Он упал на автостоянку сразу после взлета. После падения вертолет загорелся.

Официальных данных о судьбе пилота и пассажиров пока нет. По данным телеканала Sky Sports, Шривадданапрабха мог находиться на борту разбившегося вертолета. Президент клуба всегда покидает стадион на вертолете после каждой домашней игры «Лестера», отмечает телеканал. Представитель клуба сказал, что «Лестер» выступит с официальным заявлением, когда получит достоверную информацию о случившемся от экстренных служб.

Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта, сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на очевидцев. Собеседники Sky News рассказали, что слышали «громкий механический звук» перед тем, как вертолет упал.

Накануне «Лестер» провел игру с «Вест Хэмом», которая завершилась со счетом 1:1. При Шривадданапрабхе «Лестер» в 2016 г. стал чемпионом Англии по футболу. Бизнесмену также принадлежит компания King Power. Состояние Шривадданапрабхи, по данным Forbes, составляет $4,9 млрд.