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Политика
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В Британии разбился вертолет президента футбольного клуба «Лестер»

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Вертолет, принадлежавший президенту британского футбольного клуба «Лестер» тайскому бизнесмену Вишайу Шривадданапрабхе, разбился в субботу вечером неподалеку от стадиона «Кинг Пауэр», сообщает телеканал Sky News. Он упал на автостоянку сразу после взлета. После падения вертолет загорелся.

Официальных данных о судьбе пилота и пассажиров пока нет. По данным телеканала Sky Sports, Шривадданапрабха мог находиться на борту разбившегося вертолета. Президент клуба всегда покидает стадион на вертолете после каждой домашней игры «Лестера», отмечает телеканал. Представитель клуба сказал, что «Лестер» выступит с официальным заявлением, когда получит достоверную информацию о случившемся от экстренных служб.

Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта, сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на очевидцев. Собеседники Sky News рассказали, что слышали «громкий механический звук» перед тем, как вертолет упал.

Накануне «Лестер» провел игру с «Вест Хэмом», которая завершилась со счетом 1:1. При Шривадданапрабхе «Лестер» в 2016 г. стал чемпионом Англии по футболу. Бизнесмену также принадлежит компания King Power. Состояние Шривадданапрабхи, по данным Forbes, составляет $4,9 млрд.

Бизнес
Новости

Миллиардер Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО

Ведомости
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Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Единственное, что ему не нравится, — это однообразная музыка во время прогулок. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — сказал Мельников. По его словам, бизнесмен сейчас содержится в новой камере с горячей водой и телевизором. С момента ареста Магомедова семь раз по различным причинам переводили из камеры в камеру, рассказал Мельников.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Магомедовы вину не признают.

Несмотря на арест, братья Магомедовы в этом году вошли в топ-10 богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. За год Магомедовы опустились в рейтинге на четыре строчки и заняли девятое место. Состояние Зиявудина Магомедова журнал оценивает в $1,2 млрд (81-е место в топ-200 богатейших людей России).

Магомедов после двух месяцев в СИЗО

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Политика
Новости

Минобороны разместило комплексы «Самарканд» под Калининградом

Ведомости
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Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области, следует из материалов портала госзакупок. Ведомство объявило тендер на закупку услуг по доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны.

Согласно документации тендера, Минобороны развернуло 16 комплексов «Самарканд» в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии. Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота.

Работы по монтажу комплексов «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября следующего года, говорится в извещении о проведении закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляет 61 млн руб., источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 16 ноября.

Согласно информации на сайте Минобороны, в прошлом году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд». Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

Ведущим предприятием по производству средств радиоэлектронной борьбы в России является концентр «Радиоэлектронные технологии», сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, его доля на рынке составляет 60%. Также средства радиоэлектронной борьбы производят концерн «Созвездие», Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы и Специальный технологический центр.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Устроившему стрельбу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Ведомости
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Правоохранительные органы назвали имя мужчины, который устроил стрельбу в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Им оказался 46-летний Роберт Бауэрс, сообщает телеканал CBS News. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам.

Бауэрс ворвался в синагогу «Древо жизни» во время субботней службы, когда там было много людей, и открыл стрельбу. Очевидцы рассказали, что при этом он кричал: «Все евреи должны умереть». По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 11 человек (три женщины и восемь мужчин), еще шесть получили ранения. Когда к синагоге приехали сотрудники полиции, Бауэрс забаррикадировался в здании и вступил с ними в перестрелку. В итоге он был ранен и сдался полиции. Преступление квалифицировано как убийство на почве ненависти. Следователи считают, что Бауэрс действовал в одиночку.

Когда люди совершают такие преступления, они заслуживают смертной казни, сказал президент Дональд Трамп, комментируя события в Питтсбурге. Он предложил внести изменения в законодательство о смертной казни. Также президент заявил о необходимости усилить охрану в синагогах. «Если бы там был вооруженный охранник, он смог бы остановить стрелявшего, и тогда, возможно, никто бы не погиб», — отметил Трамп.

Синагога «Древо жизни», расположенная в районе Squirrel Hill (Беличий холм), известна как «сердце местной еврейской общины», отмечает CBS News. Вся Америка в трауре в связи с событиями в Питтсбурге, написал Трамп в Twitter. Он призвал всех объединиться в борьбе с антисемитизмом.

Технологии
Новости

ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн рублей

Ведомости
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Беспрецедентно высокий штраф, наложенный российским судом на издание The New Times, наносит ущерб свободе средств массовой информации в России, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Его слова приводятся на сайте организации.

«Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что оно будет отменено по итогам апелляции», — сказал Дезир. Он также призвал российские власти внести изменения в действующее законодательство об иностранных агентах, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.

В пятницу Тверской районный суд оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление редакцией издания информации о получении денежных средств. Это самый крупный штраф для СМИ в российской истории. Главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что издание оспорит это решение.

По закону СМИ обязаны отчитываться государству об иностранном финансировании. В постановлении суда указано, что The New Times получил несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. Этот фонд включен Министерством юстиции в список иностранных агентов. По данным Роскомнадзора, издатель журнала во II, III и IV кварталах 2017 г., а также в I квартале 2018 г. не предоставлял сведений об иностранном финансировании.

Через этот фонд журналу переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали издание, сообщила Альбац. По ее словам, The New Times регулярно предоставлял сведения о финансировании в налоговые органы и Роскомнадзор.

Политика
Новости

Шесть человек погибли в ДТП в Петербурге

Ведомости
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В Курортном районе Санкт-Петербурга около шести часов вечера столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщает городское управление МЧС. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

В аварии погибли шесть человек, еще несколько пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информацию о шести погибших подтвердил собеседник «Интерфакса». Он уточнил, что все погибшие находились в микроавтобусе. Водитель грузовика пострадал. Информации о состоянии водителя микроавтобуса пока нет.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Бизнес
Новости

Власти Грузии объяснили ограничение полетов «Победы»

Ведомости
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Агентство гражданской авиации Грузии объяснило, почему не выдало российской авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Казани.

Из заявления агентства следует, что протокол, подписанный Россией и Грузией в 2016 г., допускает полеты по так называемой «треугольной схеме» только в том случае, если в ней не фигурируют Тбилиси и Москва (текст заявления приводит «Интерфакс»). «Треугольная схема» полета предполагает, что рейс связывает между собой три разных города.

В представленном «Победой» расписании полетов фигурировал Тбилиси, отметило агентство, поэтому власти Грузии не выдали разрешения на осуществление регулярных перелетов по этим направлениям.

«Победа» выразила недоумение по поводу заявления авиационных властей Грузии». «Победа» не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое «треугольник», — заявил «РИА Новости» представитель авиакомпании.

В пятницу представитель «Победы» сообщил журналистам, что авиакомпания получила от грузинских властей «внезапный отказ» в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в августе 2008 г. Полеты были возобновлены в 2010 г., однако до сентября 2014 г. между странами летали только чартерные рейсы.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге

Ведомости
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В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) мужчина устроил стрельбу в синагоге. Полиция подтвердила гибель восьми человек, число пострадавших уточняется, сообщает местный телеканал KDKA. По словам источника канала, стрелявший кричал: «Все евреи должны умереть».

Когда к месту происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина забаррикадировался в здании синагоги и открыл по ним стрельбу. По предварительным данным, погибли трое полицейских. После перестрелки мужчина сдался полиции, он ранен.

Отмечается, что в синагоге «Дерево жизни», которая расположена в районе Squirrel Hill (Беличий холм), в момент перестрелки было много людей, которые пришли на субботнюю службу. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что следит за ситуацией в Питтсбурге.

Политика
Новости

В Стамбуле начался саммит четырех стран по Сирии

Ведомости
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В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по Сирии, передает корреспондент «Ведомостей». В переговорах участвуют президенты Турции, России и Франции Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Все взгляды прикованы к этой встрече, заявил перед ее началом президент Турции. Он выразил надежду, что ожидания будут оправданы.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. Турецкая сторона предлагала провести такую встречу еще в начале сентября, но тогда не удалось согласовать дату из-за графиков лидеров четырех стран. Темами переговоров станут ситуация в Идлибе, политические процессы в Сирии и восстановление этой страны.

Саммит проходит в главном зале дворца Вахдеттин — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас историческое здание используется как один из рабочих офисов президента Турции.

Перед началом саммита Путин провел двусторонние переговоры с Меркель, Макроном и Эрдоганом, сообщает Кремль. С французским коллегой президент также успел переговорить по телефону. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Макрона, президенты обсудили участие Путина в мероприятии по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, которое пройдет 11 ноября в Париже. Также был затронут вопрос о проведении в столице Франции встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Политика
Новости

Картина Левитана пропала при перепродаже в Москве

Ведомости
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Картина российского художника Исаака Левитана «Весна. Последний снег», находившаяся в частной коллекции, пропала при перепродаже в Москве. С заявлением о пропаже полотна в полицию обратился 49-летний москвич, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД. Полиция начала проверку.

Название картины и имя художника в сообщении МВД не уточняются. О том, что речь идет о картине Левитана «Весна. Последний снег», в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, мужчина, который обратился в полицию, является консультантом по продаже предметов искусства.

В субботу информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что пропавшая картина — это пейзаж Левитана «Весна. Последний снег».

Арт-дилер рассказал полиции, что передал картину на реализацию другому человеку. По условиям договора тот должен был вернуть полотно до 9 октября, если оно к тому времени не будет продано. В установленный срок мужчина не вернул картину, объяснив, что отдал произведение искусства третьему лицу, переставшему выходить на связь.

По словам арт-дилера, картина находилась у него по договору с индивидуальным предпринимателем. В случае ее невозврата он будет обязан выплатить страховую стоимость в размере $30 000.

Картина «Весна. Последний снег» была написана Левитаном в 1895 г. и относится к зрелому периоду творчества художника. На ней изображена маленькая речка, на берегах которой лежит еще не стаявший снег. Картина, размер которой 49 x 51 см, написана на холсте масляными красками.

Политика
Новости

Суд арестовал бывшего зампрокурора Башкирии по делу о взятке

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки, сообщает «Интерфакс». Об аресте ходатайствовал следователь. По его мнению, Горбунов, находясь на свободе, мог избавиться от имущества, на которое могут наложить арест.

Прокурор не поддержал позицию следователя: он просил избрать для Горбунова «более мягкую меру пресечения». Кроме того, прокурор опроверг версию Следственного комитета о том, что обвиняемый пытался скрыться от следствия за границей. По его словам, в пятницу Горбунов «сам прилетел в Москву для проведения следственных мероприятий».

Горбунов был задержан 26 октября в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть Россию, сообщил в пятницу СКР. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Горбунову грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов. По версии следствия, Горбунов и Шаретдинов при посредничестве третьих лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн руб.

С 2014 г. должность заместителя руководителя администрации Уфы занимает Салават Хусаинов. В сентябре этого года он был назначен временно исполняющим обязанности мэра города после отставки с этой должности Ирека Ялалова.

Политика
Новости

Черногория выдала России экс-руководителя Российской федерации баскетбола

Ведомости
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Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, доставлен из Черногории в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК», — сказала Волк. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — десять лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

По версии следствия, Домани, используя свое служебное положение в РФБ, заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Ущерб от его действий оценивается в 44 млн руб. Пытаясь избежать наказания, в 2016 г. Домани покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы Черногории задержали россиянина в марте этого года. Высший суд Подгорицы постановил экстрадировать его в Россию.

Осенью прошлого года другой фигурант этого дела — экс-президент РФБ Юлия Аникеева — была признана виновной и приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии. Вину Аникеева не признала, на оглашение приговора она не явилась, после чего была объявлена в розыск.

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