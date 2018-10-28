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Устроившему стрельбу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Правоохранительные органы назвали имя мужчины, который устроил стрельбу в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Им оказался 46-летний Роберт Бауэрс, сообщает телеканал CBS News. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам.

Бауэрс ворвался в синагогу «Древо жизни» во время субботней службы, когда там было много людей, и открыл стрельбу. Очевидцы рассказали, что при этом он кричал: «Все евреи должны умереть». По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 11 человек (три женщины и восемь мужчин), еще шесть получили ранения. Когда к синагоге приехали сотрудники полиции, Бауэрс забаррикадировался в здании и вступил с ними в перестрелку. В итоге он был ранен и сдался полиции. Преступление квалифицировано как убийство на почве ненависти. Следователи считают, что Бауэрс действовал в одиночку.

Когда люди совершают такие преступления, они заслуживают смертной казни, сказал президент Дональд Трамп, комментируя события в Питтсбурге. Он предложил внести изменения в законодательство о смертной казни. Также президент заявил о необходимости усилить охрану в синагогах. «Если бы там был вооруженный охранник, он смог бы остановить стрелявшего, и тогда, возможно, никто бы не погиб», — отметил Трамп.

Синагога «Древо жизни», расположенная в районе Squirrel Hill (Беличий холм), известна как «сердце местной еврейской общины», отмечает CBS News. Вся Америка в трауре в связи с событиями в Питтсбурге, написал Трамп в Twitter. Он призвал всех объединиться в борьбе с антисемитизмом.