Новости
Политика
Новости

ЦИК Грузии объявил предварительные данные выборов президента

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила о результатах подсчета данных с 512 избирательных участков (всего 3705). Их огласила председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания.

После подсчета голосов в 512 избирательных участках Саломе Зурабишвили набрала 40,05% (65 800 голосов), а Григол Вашадзе – 37,93% (62 400 голосов). Это первые официальные данные, которые огласил грузинский ЦИК. Подсчет голосов продолжается.

В воскресенье, 28 октября, в Грузии прошли выборы президента. В них принимали участие 25 кандидатов. Участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Явка избирателей составила 46,74%, по данным ЦИК. На президентских выборах в 2013 г. явка составила 46,6%, напомнила комиссия.

Местные наблюдатели подали 364 жалобы, сообщил ЦИК. В основном, они связаны с процессуальными недостатками, некоторые из них были устранены, уточнила комиссия.

Согласно грузинскому законодательству, президент Грузии избирается на пять лет. Он не может занимать более двух сроков подряд. Предыдущий президент Грузии – Георгий Маргвелашвили был выбран в 2013 г. Он не стал баллотироваться на второй срок.

Как москвичей зазывали на выборы мэра

Политика
Новости

На выборах президента в Бразилии победил ультраправый кандидат Болсонару

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых победил правый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщает BBC.

Болсонару набрал 55% голосов избирателей, а его соперник – кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – 45%. В Бразилии президента выбирают на четыре года. Болсонару вступит в должность 1 января 2019 г.

Жаиру Болсонару 63 года, он бывший военный. Политик известен своими крайне правыми взглядами. В частности, он выступает за смертную казнь, против абортов и однополых браков. В своих выступлениях Болсонару не раз хвалил военные диктатуры, господствовавшие в Латинской Америке. Западные СМИ называют его «Тропический Трамп» за схожесть взглядов с президентом США. Кроме того, сам Болсонару говорил, что Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания, отмечает BBC. В ходе предвыборной гонки Болсонару пообещал увеличить безопасность жителей Бразилии, «очистить» страну от коррумпированных чиновников и сократить вмешательство государства в экономику.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся в начале октября. Однако ни один из кандидатов не набрал необходимое абсолютное большинство голосов: у Болсонару было 46% голосов, а у Аддада – 29% голосов.

Перед первым туром выборов на Болсонару было совершено покушение. На предвыборном митинге он получил ножевое ранение.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал об утечке данных сотрудников Сбербанка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На специализированном форуме phreaker.pro была выложена база, в которых содержатся данные сотрудников Сбербанка. Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, в документе содержалось 421 000 записей, в которых указаны фамилия, имя, отчество сотрудников банка, а также их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты.

Базу выложил неизвестный пользователь. Она доступна бесплатно зарегистрированным пользователям форума.

Это подлинная база, данные в документе актуальны на 1 августа 2018 г., отмечает «Коммерсантъ». Издание сравнило адреса электронной почты некоторых непубличных менеджеров Сбербанка с собственной базой данных. Кроме того, один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, связанной с информационной безопасностью банка, подтвердил газете подлинность документа. В пресс-службе Сбербанка «Коммерсанту» сказали, что там известно о публикации: эта адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».

О проблеме знает президент Сбербанка Герман Греф, сказал источник «Коммерсанта» в банке. По его словам, Греф уже выразил свое недовольство. Источники газеты утверждают, что скорее всего этот документ опубликовал кто-то из сотрудников Сбербанка – действующий или бывший.

10 главных кибератак в истории человечества

Стиль жизни
Новости

Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил гибель своего владельца

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил, что его владелец Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета. На борту также находилось четыре человека, никто не выжил, отмечается в сообщении.

«С глубочайшим сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что наш председатель Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет с ним и другими четырьмя людьми на борту разбился около стадиона "Кинг Пауэр», – говорится в заявлении «Лестер Сити». Клуб отмечает, что «мир потерял великого человека».

В воскресенье, 28 октября, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Шривадданапрабха находился в вертолете, который разбился в британском Лестере. Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта, по данным BBC.

60-летний Шривадданапрабха был одним из самых богатых бизнесменов Таиланда. Он занимал пятую строчку в рейтинге Forbes самых богатых предпринимателей Таиланда. Издание оценивало его состояние в $4,9 млрд. Шривадданапрабха основал ведущего оператора duty-free в стране – King Power.

Футбольный клуб «Лестер Сити» был основан в 1884 г. под названием «Лестер Фосс». Шривадданапрабха приобрел его в 2010 г. При нем команда в 2016 г. стала чемпионом Англии по футболу. После каждой домашней игры команды бизнесмен всегда покидал стадион на вертолете, отмечает канал Sky News. После появления сообщений о крушении вертолета, представитель клуба сказал, что «Лестер» выступит с официальным заявлением после получения достоверной информации о происшествии от экстренных служб.

Технологии
Новости

В Шанхае построят фабрику, где роботы будут собирать роботов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания ABB, базирующаяся в Швейцарии, инвестирует $150 млн в строительство «фабрики будущего» в Шанхае, на которой роботы будут собирать роботов, сообщается на сайте компании. Ожидается, что предприятие будет запущено к концу 2020 г.

Новый производственный центр соединит в себе цифровые технологии, робототехнику и новаторские исследования в области искусственного интеллекта, отмечается в сообщении компании. На предприятии будут работать новые виды роботов, за их действиями будут следить люди.

ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) — международная компания, которая специализируется в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий. Она была основана в 1988 г. после слияния шведской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie.

Компания имеет офисы и производственные мощности более чем в 100 странах мира, в том числе в России, Германии, Италии, Франции, Чехии, США, Португалии, Финляндии. В России на предприятиях ABB работает около 1100 сотрудников, говорится на ее сайте. У компании семь производственных и 12 сервисных площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Екатеринбурге и других городах России.

Как выглядят роботы российского производства

Политика
Новости

Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе «российских наемников»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из лидеров действующей в Центральноафриканской Республике мусульманской военной группировки «Селека» Абдулай Иссен потребовал от властей страны вывести с контролируемой территории правительственные войска и «российских наемников». Об этом говорится в коммюнике Иссена, которое опубликовало издание Central African Republic News.

«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных бывшими группами “Селеки” (сейчас группа называется CNDS. — Ред.), имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил Иссен агентству AFP, комментируя ситуацию. В документе упоминаются «российские наемники» под руководством некоего Валерия Захарова.

Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР мусульманина Карима Мекассуа. Тот факт, что президентом республики является христианин Фостен-Аршанж Туадера, а главой парламента был мусульманин, обеспечивал перемирие в стране. Иссен также обвинил действующего президента в сговоре с «наемниками из России».

В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании представительства российского Министерства обороны в ЦАР. В документе говорилось, что правительства России и Центральноафриканской Республики заключили соглашение, цель которого — «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества».

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании — «ЧВК Вагнера».

Политика
Новости

США передали России список вопросов по договору о РСМД

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вашингтон через американское посольство в Москве передал Министерству иностранных дел России перечень вопросов, касающихся договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом рассказал в эфире канала «Россия 1» министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам министра, это произошло за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести страну из этого договора. Вопросы переданы в Министерство обороны и другие ведомства, начата работа по подготовке ответов, рассказал Лавров.

Для Москвы является «объективным фактом» то, что решение США о выходе из договора о РСМД принято и выполняется, добавил министр. При этом, по его словам, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву «достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением» и что на этом направлении американцы хотели бы компенсировать несправедливое, по их мнению, отсутствие у них РСМД.

Неделю назад Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. По мнению американской стороны, Москва нарушает положения этого соглашения, МИД России назвал обвинения надуманными. Болтон посетил Москву в начале недели. Он обсудил договор о РСМД с Лавровым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

У каких стран есть ядерное оружие

Финансы
Новости
Дарья Коржова

Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов перед банками

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). По данным службы на 1 сентября, приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляла 377 000 руб.

Каждый третий должник из этих 4,5 млн ограничен в праве выезда за пределы России, сообщила ФССП. На 1 сентября в числе невыездных находились около 1,3 млн кредитных должников. В каждом втором случае (46%) долг взыскивается с доходов должников, в каждом 17-м — наложен арест на имущество, сообщила ФССП. При этом служба отметила, что только 25% переданных приставам долгов перед банками реально обеспечены имуществом.

Всего на 1 сентября в списке невыездных находились 2,8 млн должников различных категорий (алиментщики, должники по штрафам, кредитам). Это на 1,2 млн больше, чем по данным на 1 сентября 2017 г. Больше всего постановлений об ограничении выезда было вынесено в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области. Благодаря ограничению на выезд с должников различных категорий за восемь месяцев этого года взыскали почти 45 млрд руб., отметила ФССП. С должников по кредитам с января по август взыскали 85,9 млрд руб. (на 5,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года).

По данным на 1 сентября, в 2,4 млн случаев (52%) должниками являются женщины, мужчины - в остальных 2,2 млн (48%), отмечает ФССП. Больше всего долгов перед банками имеют россияне в возрасте от 30 до 42 лет.

По закону гражданин может быть ограничен в выезде из России в рамках исполнения любого судебного решения, например по неуплате алиментов, возмещению вреда, кредитной задолженности, налогам и проч. Если у должника есть взыскания административного характера, то ФНС, полицейские, ГИБДД, ПФР и другие ведомства также могут вынести постановления, являющиеся основанием для возбуждения исполнительного производства.

Политика
Новости

В России проходят акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В некоторых городах России в воскресенье проходят акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». По данным «ОВД-инфо», на акции в Санкт-Петербурге задержали не менее 40 человек. Об этом сообщил порталу корреспондент «Закс.ру» Сергей Еремеев. По его словам, сотрудники силовых ведомств начали «задерживать всех подряд», кто более или менее похож на возможных участников акции. Еремеев добавил, что от Невского проспекта отъехал один автобус с задержанными.

По оценке телеканала «Дождь», в Петербурге задержаны не менее 30 человек. Среди задержанных — корреспонденты «Дождя» и «Росбалта».

В Москве акция проходит мирно, сообщает в Telegram-канале председатель Партии перемен Дмитрий Гудков. По его словам, к зданию ФСБ на Лубянке, где собрались протестующие, постепенно стягиваются сотрудники полиции, но никого не задерживают. Гудков также рассказал, что на акцию пришли активисты SERB и мешают проведению митинга.

Акцию «За наших детей» организовали родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», они требуют прекратить уголовные преследования в отношении их детей. В Москве и Петербурге власти не согласовали проведение шествия. К акции также присоединились Пенза, Ростов-на-Дону и другие города.

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в организации экстремистского сообщества. 15 марта в рамках дела были задержаны десять участников группы, им предъявили обвинения по ст. 282.1 УК. Дело об организации под названием «Сеть» было возбуждено осенью прошлого года. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, их обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде

Бизнес
Новости

Миллиардер Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Единственное, что ему не нравится, — это однообразная музыка во время прогулок. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — сказал Мельников. По его словам, бизнесмен сейчас содержится в новой камере с горячей водой и телевизором. С момента ареста Магомедова семь раз по различным причинам переводили из камеры в камеру, рассказал Мельников.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Магомедовы вину не признают.

Несмотря на арест, братья Магомедовы в этом году вошли в топ-10 богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. За год Магомедовы опустились в рейтинге на четыре строчки и заняли девятое место. Состояние Зиявудина Магомедова журнал оценивает в $1,2 млрд (81-е место в топ-200 богатейших людей России).

Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Политика
Новости

Минобороны разместило комплексы «Самарканд» под Калининградом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области, следует из материалов портала госзакупок. Ведомство объявило тендер на закупку услуг по доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны.

Согласно документации тендера, Минобороны развернуло 16 комплексов «Самарканд» в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Белоруссии. Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота.

Работы по монтажу комплексов «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября следующего года, говорится в извещении о проведении закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляет 61 млн руб., источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 16 ноября.

Согласно информации на сайте Минобороны, в прошлом году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд». Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этих комплексов и их характеристики.

Ведущим предприятием по производству средств радиоэлектронной борьбы в России является концерн «Радиоэлектронные технологии», сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, его доля на рынке составляет 60%. Также средства радиоэлектронной борьбы производят концерн «Созвездие», Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А. И. Берга, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы и Специальный технологический центр.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Устроившему стрельбу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правоохранительные органы назвали имя мужчины, который устроил стрельбу в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Им оказался 46-летний Роберт Бауэрс, сообщает телеканал CBS News. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам.

Бауэрс ворвался в синагогу «Древо жизни» во время субботней службы, когда там было много людей, и открыл стрельбу. Очевидцы рассказали, что при этом он кричал: «Все евреи должны умереть». По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 11 человек (три женщины и восемь мужчин), еще шесть получили ранения. Когда к синагоге приехали сотрудники полиции, Бауэрс забаррикадировался в здании и вступил с ними в перестрелку. В итоге он был ранен и сдался полиции. Преступление квалифицировано как убийство на почве ненависти. Следователи считают, что Бауэрс действовал в одиночку.

Когда люди совершают такие преступления, они заслуживают смертной казни, сказал президент Дональд Трамп, комментируя события в Питтсбурге. Он предложил внести изменения в законодательство о смертной казни. Также президент заявил о необходимости усилить охрану в синагогах. «Если бы там был вооруженный охранник, он смог бы остановить стрелявшего, и тогда, возможно, никто бы не погиб», — отметил Трамп.

Синагога «Древо жизни», расположенная в районе Squirrel Hill (Беличий холм), известна как «сердце местной еврейской общины», отмечает CBS News. Вся Америка в трауре в связи с событиями в Питтсбурге, написал Трамп в Twitter. Он призвал всех объединиться в борьбе с антисемитизмом.

Читать ещё
Preloader more
Фото