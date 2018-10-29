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ЦИК Грузии объявил предварительные данные выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила о результатах подсчета данных с 512 избирательных участков (всего 3705). Их огласила председатель ЦИК Грузии Тамара Жвания.

После подсчета голосов в 512 избирательных участках Саломе Зурабишвили набрала 40,05% (65 800 голосов), а Григол Вашадзе – 37,93% (62 400 голосов). Это первые официальные данные, которые огласил грузинский ЦИК. Подсчет голосов продолжается.

В воскресенье, 28 октября, в Грузии прошли выборы президента. В них принимали участие 25 кандидатов. Участки закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Явка избирателей составила 46,74%, по данным ЦИК. На президентских выборах в 2013 г. явка составила 46,6%, напомнила комиссия.

Местные наблюдатели подали 364 жалобы, сообщил ЦИК. В основном, они связаны с процессуальными недостатками, некоторые из них были устранены, уточнила комиссия.

Согласно грузинскому законодательству, президент Грузии избирается на пять лет. Он не может занимать более двух сроков подряд. Предыдущий президент Грузии – Георгий Маргвелашвили был выбран в 2013 г. Он не стал баллотироваться на второй срок.

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