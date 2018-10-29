Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа в Париже
Главная цель встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в том, чтобы «сверить часы» по актуальным проблемам и обсудить вопросы, связанные со стратегической стабильностью, особенно в контексте планов Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Представитель Кремля также прокомментировал возможное подписание документов на предстоящей встрече. «Я, кстати, не говорил, что не будут подписаны никакие документы, справедливости ради нужно это сказать. Я не знаю, кто это написал», — сказал Песков. О том, что подписание документов на двусторонней встрече не планируется, ранее со ссылкой на Пескова писал ТАСС.
Подготовка ко встрече лидеров двух стран уже идет, сообщил 29 октября пресс-секретарь Путина. Встреча Путина и Трампа состоится 11 ноября в Париже. Лидеры России и США проведут вторые за год переговоры на торжествах, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что стороны проведут полноценные двусторонние переговоры, длительность которых будет зависеть от самих президентов. «Это будет нормальная двусторонняя встреча, — подчеркивал он. — Она будет серьезно готовиться».