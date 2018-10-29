Политика

Новости

Минфин объяснил применение травматического оружия своим сотрудником

Чиновник Минфина Павел Ефимов, о задержании которого за стрельбу ранее в понедельник сообщили со ссылкой на источники «Московский комсомолец», «Интерфакс», РБК и другие СМИ, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями, сообщил официальный представитель министерства. «Ведомости» направили запрос в полицию для подтверждения этой информации.

О том, что в Москве задержан высокопоставленный чиновник Минфина, первым сообщил «МК». Издание утверждало, что 22 октября во время конфликта чиновник дважды выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, пострадавший получил ранение правой бровной дуги. РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции написал, что был задержан заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина Павел Ефимов, он дал признательные показания. Павел Ефимов указан в списке сотрудников на сайте Минфина.

Собеседник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что в отношении Ефимова возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). «Интерфакс» со ссылкой на свой источник написал, что чиновник был отпущен под подписку о невыезде.

Представитель Минфина рассказал, что Ефимов снимает однокомнатную квартиру и у него возник «бытовой конфликт» с соседями из-за того, что его беременная супруга «паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей». По словам представителя ведомства, во время конфликта Ефимову пришлось защищать жену от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших ссору. Он подтвердил, что чиновник применил травматическое оружие — но с целью самообороны. При этом первый выстрел «был сделан в воздух с целью предупреждения», второй — в руку одного из нападавших, рассказал представитель ведомства.

По его словам, Ефимов подал заявление в полицию для возбуждения дела по статье 112 УК «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Сейчас чиновник находится дома на больничном: в результате конфликта ему был причинен ущерб средней тяжести — сломан нос, нанесены множественные ушибы, рассказал представитель ведомства.