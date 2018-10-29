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ЕГЭ по отечественной истории могут включить в список обязательных экзаменов

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о планах сделать обязательным Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, передает «Интерфакс». Однако Васильева отметила, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

«У нас совпадает английский с историей. Мы понимаем, что если сейчас мы введем историю в 2022 г., то страна, конечно, сильно напряжется. Если мы еще сейчас наложим одно на другое... Поэтому посмотрим, как это все предусмотреть», — пояснила она.

По словам Васильевой, речь идет именно о ЕГЭ по отечественной истории, а не мировой истории.

Сейчас в России введены два обязательных ЕГЭ — по русскому языку и математике. Положительная оценка по этим двум предметам является основным условием для получения школьного аттестата. В 2013 г. было принято решение о введении еще одного обязательного экзамена — по английскому языку. ЕГЭ по этому предмету станет обязательным с 2022 г. На данный момент ЕГЭ по истории является экзаменом по выбору — его для сдачи могут выбрать выпускники, поступающие в вузы на специальности, связанные с историей.