ФСБ разоблачила в Татарстане связанную с ИГ ячейку террористов
ФСБ сообщила, что задержала 18 членов террористической ячейки в Татарстане, вербовавших сторонников из числа радикальной молодежи и планировавших резонансные акции в России. «В рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России)», – сообщил сегодня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, после акций на территории России члены ячейки намеревались присоединиться к боевикам в Сирии.
При обысках по 18 адресам изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства». Лидером ячейки был житель города Набережные Челны, ранее судимый за пропаганду «Исламского государства», сообщила ФСБ. При изъятии оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. «Одновременно проведено задержание еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», – отмечает спецслужба.
Спецоперация проведена ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией.
В минувшую пятницу ФСБ заявила о задержании в Москве шестерых членов еще одной законспирированной ячейки «Исламского государства», готовивших теракты в Московском регионе. По информации ФСБ, ее финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений». По оценке ФСБ, с начала года в России пресечено шесть терактов и ликвидировано 50 террористов.