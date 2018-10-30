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Политика
Новости

ФСБ разоблачила в Татарстане связанную с ИГ ячейку террористов

Ведомости
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ФСБ сообщила, что задержала 18 членов террористической ячейки в Татарстане, вербовавших сторонников из числа радикальной молодежи и планировавших резонансные акции в России. «В рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России)», – сообщил сегодня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, после акций на территории России члены ячейки намеревались присоединиться к боевикам в Сирии.

При обысках по 18 адресам изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства». Лидером ячейки был житель города Набережные Челны, ранее судимый за пропаганду «Исламского государства», сообщила ФСБ. При изъятии оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. «Одновременно проведено задержание еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние», – отмечает спецслужба.

 Спецоперация проведена ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией.

В минувшую пятницу ФСБ заявила о задержании в Москве шестерых членов еще одной законспирированной ячейки «Исламского государства», готовивших теракты в Московском регионе. По информации ФСБ, ее финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений». По оценке ФСБ, с начала года в России пресечено шесть терактов и ликвидировано 50 террористов.

Технологии
Новости

«Яндекс» выпустил лимитированную серию умных колонок

Ведомости
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«Яндекс» сообщил, что выпустил лимитированную серию колонок «Яндекс.станция». Чтобы получить ее, нужно в течение трех лет ежемесячно платить 389 рублей за подписку на «Яндекс.Музыку». По истечении этого срока станция станет собственностью покупателя.

Если сравнить со стоимостью обычной станции (9900 руб.), то стоимость новой станции будет сопоставима. Количество новых станций компания не раскрывает, уточняет лишь, что они будут красного цвета.

29 мая «Яндекс» представил свой первый гаджет – умную колонку «Яндекс.Станция», работающую на базе голосового помощника «Алиса». Продажи станции начали в России в июле 2018 г. Колонка может распознавать и выполнять голосовые команды – найти в интернете нужный документ, музыку или фильм в приложениях «Кинопоиска» или некоторых других онлайн-кинотеатрах (например, ivi или Amediateka).

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал решение Меркель уйти из политики

Ведомости
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Решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель уйти из политики в 2021 г. является внутренним делом Германии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Германии. Вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран. При этом не терпит также, когда вмешиваются в ее собственные внутренние дела», – сказал Песков.

«С Германией у нас дружеские, партнерские отношения, несмотря на имеющиеся известные проблемы. Много совместных интересов. И, безусловно, Меркель продолжает оставаться визави президента Путина и они продолжают работать», – подчеркнул представитель Кремля.

В понедельник Меркель объявила, что не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончится ее четвертый срок в этой должности. Также она не намерена переизбираться в качестве лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и депутата бундестага. Причиной решения стали неудачи ХДС на последних нескольких выборах. 

«Я не уверена, сохранил ли Путин связь с реальностью». 10 цитат Меркель о России

Политика
Новости

«Росбалт» узнал о задержании возможного продавца личных данных Петрова и Боширова

Ведомости
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ФСБ задержала на рабочем месте сотрудника пограничной службы в Северо-Западном регионе, который, как полагают, продал информацию о поездках за границу Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией. «Ведомости» направили запрос ФСБ.

По словам собеседника «Росбалт», служба провела массовые мероприятия, которые коснулись частных сыщиков и людей, которые занимаются продажей выписок из «закрытых» баз данных: в частности, тех, которые предоставляли информацию о перемещении граждан через границу, из базы «Роспаспорт» и из базы ФНС об имуществе россиян.

За короткий период сотрудники двух управлений провели более 60 обысков, отметил источник, возбуждено много дело по ст. 183, 203, 137 Уголовного кодекса (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну; превышение полномочий частным детективом; нарушение неприкосновенности частной жизни). Источник «Ведомостей» в спецслужбах подтверждает, что дел возбуждено много, причем не только по этим статьям.

Помимо сотрудника погранслужбы, по данным собеседника «Росбалта», на рабочем месте задержан также сотрудник одного из подразделений ФНС. Он подчеркнул, что заведенные уголовные дела никак не связаны с Петровым и Бошировым — в них речь идет об утечках по «другим персонам».

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ и что они они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена могут быть псевдонимами.

The Insider и Bellingcat провели расследование о личности Петрова и Боширова. По их информации, настоящие имена россиян, подозреваемых в отравлении, — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Первый, сообщили расследователи, — полковник ГРУ, второй — военный врач ГРУ.

Петров и Боширов дали интервью RT, в котором заявили, что не имеют отношения к отравлению Скрипалей. По их словам, они занимаются предпринимательством и ездили в Великобританию в туристических целях.

Бизнес
Новости

Эксперты ВШЭ назвали рекордными за три года платежи бизнеса по внешним долгам

Ведомости
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Несмотря на сокращение внешнего долга частного сектора (предприятия и банки), размер платежей в 2018 г. может оказаться максимальным за последние три года, говорится в подготовленном Институтом развития Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».

Неделю назад Центробанк представил график платежей по внешнему долгу до середины 2020 г. В IV квартале бизнесу предстоит выплатить $29 млрд, что на 24% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 24% – по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Основной платеж традиционно приходится на декабрь. В III квартале платежи по внешнему долгу были пересмотрены в большую сторону. Это может быть связано в том числе с новыми краткосрочными займами, поскольку в условиях санкций доступ к длинным кредитам затруднен, отмечают экономисты. Они не исключают, что и в IV квартале выплаты по внешнему долгу могут оказаться выше.

«В любом случае частный сектор по итогам года в соответствии с графиком платежей выплатит как минимум $128 млрд – максимум за последние три года, в том числе $112 млрд по основному долгу и $16 млрд в виде процентов», – указывают эксперты. Из которых на предприятия придется около $91 млрд.

В то же время часть платежей по внешнему долгу предприятий может быть пролонгирована или рефинансирована, отмечают экономисты. Кроме того, при исключении внутригрупповых платежей фактические платежи также могут снизиться. В результате чистые выплаты предприятий по основному долгу и процентам в целом за 2018 г. могут сократиться до $73 млрд, подсчитали во ВШЭ.

В целом внешний долг частного сектора сейчас составляет $409 млрд, или 25% ВВП. Банковская система устойчиво сокращает свои внешние обязательства с середины 2014 г., у предприятий динамика менее определенная, но после паузы 2016–2017 гг. процесс снижения долга вновь стал заметным, отмечают во ВШЭ. За девять месяцев 2018 г. обязательства предприятий сократились на $27 млрд, в том числе за счет отрицательной валютной переоценки рублевой части долга, обязательства банков – на $12 млрд. За этот период компании и банки выплатили по внешним долгам $87 млрд и $27 млрд соответственно. Это значит, что даже в условиях санкционного давления бизнес продолжает занимать на внешних рынках капитала, но стоимость обслуживания внешнего долга растет, обращают внимание экономисты.

По оценкам ЦБ, в ближайшие два года платежи по внешнему долгу частного сектора могут существенно снизиться. После трехлетнего непрерывного роста в 2019 г. они упадут в два раза и составят около $65 млрд. В первом полугодии 2020 г. ожидается сокращение еще на 20%. «Если оценки платежей не будут пересмотрены в сторону увеличения, столь резкое сокращение платежей по внешнему долгу повышает запас прочности платежного баланса», – указывают во ВШЭ. Снижение спроса на валюту в этом случае по своим масштабам может компенсировать, например, падение предложения валюты от экспорта товаров при снижении цен на нефть примерно на $20/барр., резюмируют эксперты.

Технологии
Новости

Фонд кино приостановил деятельность из-за отсутствия руководства

Ведомости
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Фонд кино приостановил финансовую деятельность и отбор прокатчиков российских фильмов для получения субсидий из-за отсутствия исполнительного директора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо фонда советнику президента России Владимиру Толстому. Также письмо направлено в Минкультуры и правительство.

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении полномочий исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева 17 октября. Новый руководитель пока не назначен.

«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам», – говорится в письме. Помимо этого фонд указывает, что «проведение конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки организациям кинематографии, осуществляющим прокат национальных фильмов в IV квартале 2018 г. и I квартале 2019 г., не представляется возможным».

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкультуры. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом.

На место Малышева министр рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну. Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в продюсировании и производстве массового коммерческого кино, которым занимается Фонд кино.

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Финансы
Новости

Санируемые через фонд ЦБ банки остаются должны регулятору 267 млрд рублей

Ведомости
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Центробанк предоставил санируемым через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банкам «ФК Открытие», Бинбанку, Промсвязьбанку и Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на поддержание ликвидности 1,134 трлн руб., из которых они уже вернули 867 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в ЦБ.

Таким образом, по состоянию на 24 октября 2018 г. остаток задолженности этих банков перед ЦБ составлял 267 млрд руб. При этом на депозитах в ЦБ эти кредитные организации держат 671,8 млрд руб.

ЦБ оценивал общие траты на санацию трех крупных банковских групп – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка – в 2,62 трлн руб. Из этой суммы в капитал банков было направлено 758 млрд руб., а 1,86 трлн руб. предоставлено в виде депозитов.

В июне регулятор объявил, что выдаст санируемым «ФК Открытие», «Трасту» и «Рост банку» дополнительные депозиты на 174,2 млрд руб. для того, чтобы они могли профинансировать выкуп плохих и непрофильных активов с балансов самого «ФК Открытие» и компаний группы. На базе «Траста», «Рост банка» и АвтоВАЗбанка создается Фонд плохих долгов, куда «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк передадут непрофильные и плохие активы. Планируется, что к концу 2018 г. размер активов фонда может достичь 2,1 трлн руб.

ЦБ передал на санацию в подконтрольный себе ФКБС «ФК Открытие» в конце августа 2017 г., Бинбанк – в сентябре, а Промсвязьбанк – в декабре прошлого года. О санации АТБ через ФКБС было объявлено в апреле 2018 г.

Политика
Новости

Президент Ирана поменяет мобильный телефон после обнаружения прослушки

Ведомости
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Мобильный телефон президента Ирана Хасана Рухани прослушивали, поэтому аппарат будет заменен на более безопасное устройство, сообщил информагентству ISNA руководитель Организации гражданской обороны генерал Голам Реза Джалали.

По его словам, телефон главы государства был поставлен на прослушку недавно. Другой информации Джалали не уточнил. Он также сообщил, что недавно иранские спецслужбы нейтрализовали новую версию компьютерного вируса Stuxnet, который пытался проникнуть в информационные системы страны.

Иран начал наращивать свою киберзащиту в 2011 г. после того, как инфраструктура, используемая в ядерной программе страны, была выведена из строя в результате атаки вируса Stuxnet. Тогда вирус остановил работу центрифуг по обогащению урана. Считается, что Stuxnet является разработкой спецслужб США и Израиля, отмечает The Washington Post.

10 главных кибератак в истории человечества

Авто
Новости

В Гидрометцентре посоветовали водителям сменить резину на зимнюю, несмотря на потепление

Ведомости
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Ожидаемое в Москве в начале ноября потепление до плюс 10 градусов – не повод для автомобилистов не менять летнюю резину на зимнюю, заявил сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Действительно, во второй половине недели прогнозируется небольшое потепление, но до 10 градусов воздух будет прогреваться в течение максимум пары часов в день. В остальное время будет холоднее, ночью и утром возможны и вовсе минусовые температуры», – цитирует Вильфанда агентство ТАСС. Резину «безусловно стоит поменять», советует руководитель Гидрометцентра.

Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей отказаться от личного транспорта. «Ночью в Москве прошел снег. На дорогах местами гололедица. Автовладельцам, не сменившим шины на зимние, рекомендуем сегодня пользоваться городским транспортом во избежание аварийных ситуаций», – сообщил официальный Twitter ЦОДДа.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 1 ноября, в Москве потеплеет до 6–8 градусов, а в пятницу, 2 ноября, максимальная температура повысится до 8–10 градусов. По информации сервиса «Яндекс.Погода», плюсовая температура ночью в Москве сохранится до 8 ноября.

Год назад думский комитет по транспорту и строительству не поддержал законопроект о штрафах за летние шины зимой и зимние летом, указав, что эта норма избыточна. Поправки внесли в Думу экс-сенатор Вадим Тюльпанов, сенатор Андрей Клишас и несколько депутатов Госдумы. Они предложили штрафовать за использование шин не по сезону на 2000 руб.

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Политика
Новости

Трамп распорядился подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп дал указание госдепартаменту и нескольким другим ведомствам подготовить для конгресса доклад о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил Белый дом.

В документе указано, что президент поручил госсекретарю, а также министрам обороны, финансов, торговли и директору Национальной разведки «подготовить для конгресса доклад по вопросам выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

Трамп особо выделил раздел 1244 закона о национальной обороне (оборонный бюджет) на 2019 финансовый год, в котором идет речь о нарушениях договора о РСМД со стороны России и лицах, которые несут за это ответственность. Предусмотрена также возможность введения дополнительных санкций против России, отмечает «Интерфакс».

Трамп объявил о выходе США из договора о РСМД 20 октября, обвинив Россию в его невыполнении. МИД России назвал обвинения надуманными. Сейчас российское внешнеполитическое ведомство готовит ответ на переданный России перечень вопросов, касающихся договора, рассказал в минувшие выходные министр иностранных дел Сергей Лавров.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает России и США иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

Выбор редактора
Политика
Новости

Врио губернатора Забайкалья отправил в отставку краевое правительство

Ведомости
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сегодня отправил в отставку правительство региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Каждый из членов правительства, министров и их заместителей получит возможность проявить себя в статусе исполняющих обязанности — до момента, когда я лично встречусь с каждым. После чего будет принято решение, продолжим ли мы совместную работу», — заявил Осипов. По его словам, ему бы хотелось «максимально использовать наш забайкальский кадровый ресурс».

Экс-губернатор региона Наталья Жданова, руководившая краем с 2016 г. подала в отставку 11 октября. На выборах в законодательное собрание в регионе в сентябре результат «Единой России» стал одним из худших по стране — 28,3% против 24,59% у КПРФ и 24,6% у ЛДПР.

Президент России Владимир Путин назначил Осипова врио губернатора Забайкальского края 24 октября. Осипов с 2013 г. по июнь 2018 г. занимал пост первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. 

Выборы губернатора Забайкальского края должны состояться в сентябре 2019 г.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» рассказал о новом контракте на автомобили для Кубы

Ведомости
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Производитель автомобилей Lada «АвтоВАЗ» намерен заключить контракт о поставках на Кубу 513 машин для такси, полиции и госучреждений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуарда Вайно на бизнес-форуме в Гаване.

В 2018 г. российская компания возобновила поставки автомобилей на Кубу после 12-летнего перерыва. В январе в Гавану было поставлено 344 автомобиля Lada Vesta для такси. «Естественно, мы не хотим на этом останавливаться. Ведутся переговоры, готов новый контракт на 513 автомобилей. Из нового контракта, который мы в ближайшее время должны подписать, будут не только такси, но и автомобили по заказу полиции и госучреждений», – рассказал Вайно.

Топ-менеджер уточнил, что «АвтоВАЗ» готов, «естественно, продавать больше». Сейчас компания ведет «интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором», – отметил он.

«АвтоВАЗ» сообщал, что в первом полугодии 2018 г. продажи Lada на внешних рынках увеличились на 64% до 16 592 шт. «АвтоВАЗ» вышел на рынки Кубы, Чили и Туниса, всего компания экспортирует автомобили более чем в 30 стран. Основные экспортные рынки «АвтоВАЗа» – Казахстан и Белоруссия, в эти страны было продано соответственно 5854 и 4206 автомобилей. До 2014 г. ключевым экспортным рынком компании являлась Украина. В 2012–2013 гг. «АвтоВАЗ» экспортировал примерно по 70 000 автомобилей.

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