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ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Москве

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сегодня заявил о задержании шестерых членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ, готовивших теракты в Московском регионе. По информации ФСБ, у задержанных изъято автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схема изготовления самодельных взрывных устройств и деньги.

«Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств», – цитирует сообщение «РИА Новости».

ФСБ заявила, что террористическую ячейку финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений». «Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам», – отмечает ЦОС спецслужбы.

Накануне на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, президент России Владимир Путин рассказал, что с начала года в России предотвращено 15 терактов. «За 9 месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», – сказал президент.