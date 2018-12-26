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Северная и Южная Кореи символически объединили свои железные дороги

Символическая церемония объединения железнодорожных систем КНДР и Южной Кореи прошла на станции Панмун в приграничном северокорейском городе Кэсон, сообщает агентство «Ренхап». Церемония не дает старт фактическому началу работ. При этом она «демонстрирует готовность Кореи активно сотрудничать в реализации проекта модернизации и соединения железных и автомобильных дорог в будущем», говорится в сообщении южно-корейского министерства по делам объединения двух стран.

Проект объединения дорог севера и юга Корейского полуострова мог бы стать началом амбициозного плана по соединению межкорейской железной дороги с Транссибом и созданию транспортного коридора в Европу. «Фактическое строительство будет вестись в соответствии с ситуацией, связанной с денуклеаризацией Севера и глобальными санкциями против Северной Кореи», — отмечается в сообщении.

Об объединении дорог КНДР и Южной Кореи лидеры двух стран Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года. Во время обсуждения возможного визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян северокорейский лидер заметил, что дороги в его стране оставляют желать лучшего. Южнокорейский коллега на это ответил, что с улучшением отношений двух стран улучшатся и дороги.