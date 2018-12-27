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Премьер Ирака назвал причину срыва встречи с Трампом

Пресс-служба премьера Ирака Аделя Абдель Махди назвала причиной срыва его встречи с президентом США Дональдом Трампом разногласия во взглядах на организацию приема, пишет The Washington Post.

«Было запланировано проведение официального приема и встречи между председателем совета министров Аделем Абдель Махди и президентом США, однако разногласие по организации встречи привело к ее замене телефонным разговором», — пояснили в пресс-службе премьера Ирака. Махди и Трамп обсудили по телефону вопросы безопасности и решение о выводе американского контингента из Сирии.

В пресс-службе премьера рассказали, что Махди пригласил Трампа посетить Багдад, а тот, в свою очередь, позвал Махди в Вашингтон. Принял ли премьер Ирака приглашение, не уточняется. В свою очередь представитель Белого дома Сара Сандерс ранее говорила, что Махди согласился приехать в Вашингтон в 2019 г. По ее словам, встреча Трампа с Махди сорвалась из-за проблем безопасности и позднего предупреждения о незапланированной поездке.

В свою очередь руководитель блока Ислах (Islah bloc) парламента Ирака Сабах аль-Саиди заявил, что необъявленный визит Трампа в Багдад — это «вопиющее нарушение суверенитета страны». Сабах аль-Саиди заявил о планах созвать экстренное заседание парламента, чтобы обсудить визит Трампа в среду вечером. По словам иракского чиновника, нельзя позволять Трампу приезжать без предупреждения так, «как будто Ирак является штатом США». Правительство Ирака имеет тесные военные и дипломатические связи с Вашингтоном, однако немногие иракские партии хотят, чтобы их ассоциировали с США, отмечает газета. Блок Ислах считается более проамериканским, чем конкурирующий блок Аль-Бина (Binaa bloc), поддерживающий тесные связи с Ираном.

Трамп с супругой в среду вечером неожиданно прибыл в Ирак. Он пробыл в стране три часа и не встретился ни с одним иракским чиновником, отмечает издание. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрес написала в Twitter, что президентская чета прибыла в Ирак, чтобы «пообщаться с американскими военными и их командирами, поблагодарить их за успешную службу и поздравить их с Рождеством».

По информации Associated Press, «борт номер один» летел из Вашингтона в Багдад в условиях максимальной секретности. После посадки самолета на авиабазе Аль-Асад к западу от Багдада Трамп сказал журналистам, что полет проходил в темноте и все окна в самолете были закрыты. «Кромешная тьма. Я был на многих самолетах. Все типов, форм и размеров... Так были ли какие-то опасения у меня? Да, у меня были опасения», — отметил Трамп, добавив, что беспокоился не за себя лично, а за первую леди и за «институт президентства».

По данным AP, после визита в Ирак самолет Трампа отправился в Германию. Президент США планирует встретиться с американскими военными, проходящими службу на базе ВВС США в Рамштайне. На этой базе самолет Трампа сделает дозаправку. Визит президента США не был запланирован, неизвестно, будет ли он встречаться с официальными лицами Германии.