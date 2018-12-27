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Медведев назначил нового заместителя руководителя Минэкономразвития

Премьер Дмитрий Медведев назначил новым заместителем министра экономического развития Петра Засельского. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

До этого Засельский был заместителем председателя Совкомбанка и управляющим филиалом в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве в 1998 г. В Совкомбанк пришел в 2004 г.

Как следует из данных на сайте Минэкономразвития, в настоящее время у министра Максима Орешкина 10 заместителей. Засельский станет одиннадцатым.

Десятым замминистра в октябре был назначен Тимур Максимов. Он курирует внешнеэкономические вопросы.

21 декабря Медведев освободил от должности Дмитрия Пристанскова, который занимал две должности — руководителя Росимущества и замминстра экономического развития. Вместо него был назначен Вадим Яковенко, экс-руководитель Главного следственного управления СКР по Москве. Яковенко не будет совмещать новую должность с должностью заместителя министра. Последнюю займет Оксана Тарасенко, советник Орешкина, говорил источник «Интерфакса».