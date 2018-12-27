Саудовская Аравия объявила о создании космического агентства
Саудовская Аравия объявила о создании космического агентства. Новое главное управление по космосу возглавит сын короля Султан бен Сальман бен Абдель Азиз, ранее руководивший главным управлением по туризму и национальному наследию королевства. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил соответствующий указ. Саудовский монарх своим указом также произвел многочисленные перестановки в правительстве. Он, в частности, назначил бывшего руководителя спецназа Халеда бен Карара аль-Харби новым директором службы общей безопасности.
В сентябре правительство Саудовской Аравии одобрило соглашение с Россией о сотрудничестве в исследовании космоса и его использовании в мирных целях. Саудовское агентство SPA отмечало, что решение принято на волне роста интереса к космосу в регионе.