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Повышенный штраф за неоплату парковки в Москве начнет действовать 9 января

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о повышении штрафа за неоплату парковки в столице до 5000 руб. вместо 2500 руб. Текст документа опубликован на официальном сайте мэра.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента подписания, что означает, что повышенный штраф станет применяться с 9 января 2019 г. В новогодние праздники с 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной, объявила ранее мэрия.

Накануне Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за неоплату парковки вдвое. По мнению авторов законопроекта, штраф в 2500 руб. перестал соответствовать степени общественной опасности деяния и экономической целесообразности: штраф обходится дешевле, чем сутки парковки в столице.

«Стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 руб. (от 40 до 380 руб. в час с 8.00 до 21.00 и 200 руб. в час с 21.00 до 8.00), в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети – от 1200 до 14 400 руб. (от 50 до 600 руб. в час)», – отмечалось в законопроекте.

С 15 декабря на части улиц центра Москвы действует новый максимальный тариф на парковку – 380 руб. в час (вместо 200 руб.), а стоянка по воскресеньям стала платной. Такой тариф действует с 8 до 21 часа на улицах возле «Москва-сити», в районах Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке и др. В остальное время парковка в этой зоне стоит 200 руб. в час. Не оплачивать парковку в центре города водители могут лишь в праздничные дни.

По информации ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», в первое воскресенье после повышения тарифов и изменения правил парковки время стоянки автомобилей в центре Москвы уменьшилось втрое – с четырех до 1,3 часа.