Политика

Новости

В Финляндии по запросу США задержали россиянку

В Финляндии по запросу США задержали россиянку, передает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства России в Финляндии.

Финские пограничники задержали гражданку России 15 декабря в аэропорту города Вантаа. Она следовала транзитом из Санкт-Петербурга в Испанию. Речь идет о Мире Тэрада, 1988 г. рождения (до 2017 г. – Вовк Оксана). «В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. В частности, они сообщили нам, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей», – отметили в посольстве.

Сотрудник консульского отдела посетил Тэраду 17 декабря в тюрьме Вантаа. Россиянка рассказала представителю российского МИДа, что в США ее обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег в период ее проживания в стране с 2013 по 2016 г. Тэрада не признает свою вину.

«Финские власти в соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников затребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений, после изучения которых министерство юстиции Финляндии примет решение о том, депортировать ли российскую гражданку в США или выпустить на свободу», – пояснили в российской дипмиссии. Американская сторона должна предоставить документы до 29 января 2019 г., добавили в консульском отделе.

Россиянке назначили бесплатного адвоката, она имеет возможность звонить в посольство и родственникам. По данным посольства, условия содержания Тэрады соответствуют общеевропейским нормам. Она может получать необходимую медицинскую помощь, в том числе в медицинских учреждениях Финляндии. На условия содержания россиянка не жаловалась.

В свою очередь мать задержанной Светлана Рогожина рассказала РИА «Новости», что ее дочь задержали 15 декабря при прохождении пограничного контроля в аэропорту Хельсинки. «Сначала они сказали, что этот ордер поставлен страной ЕС. У них была версия, что она где-то что-то нарушила. Но поскольку таких случаев не было, они вызвали полицию. Через какое-то время подошел полицейский и сказал, что ее увезли в полицию», – рассказала Рогожина. По ее словам, Тэрада в 2015 – 2016 гг. училась в университете в Вашингтоне, вышла там замуж. В 2016 г. она вернулась в Россию и устроилась на работу в IT-компанию.

На данный момент Тэрада ожидает повторного судебного заседания, которое запланировано на 2 января. Суд должен будет принять решение о ее освобождении либо об экстрадиции в США.