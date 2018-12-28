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СКР сообщил подробности дела о мошенничестве против «Ираэро»

Следственный комитет подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ч. 6 ст. 159 Уголовного кодекса) по факту отказа авиакомпании «Ираэро» вернуть 1500 россиян из Китая. Об этом сообщается на сайте Восточно-сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, авиакомпания в рамках заключенного агентского соглашения с ООО «Эверэй» прекратила полетную программу из аэропорта «Хайкоу» из-за того, что ей не поступили платежи по договору на сумму более 120 млн руб.

Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что после отказа «Ираэро» вывезти российских туристов из Китая СКР возбудил дела о мошенничестве, а также о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

Куренной отметил, что против «Ираэро» возбудили и административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП (предпринимательская деятельность в области транспорта без лицензии). Прокуратура внесла представление гендиректору компании Юрию Лапину об устранении нарушений закона, подчеркнул он.