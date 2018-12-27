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По факту отказа «Ираэро» вывезти россиян из Китая возбудили дело о мошенничестве

По факту отказа авиакомпании «Ираэро» вывезти российских туристов из Китая по купленным ими билетам против перевозчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом в эфире интернет-канала Генпрокуратуры «Эфир» рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает ТАСС.

По его словам, во время прокурорской проверки обнаружились признаки хищения денег более 1500 клиентов. Восточно-Сибирское и Московское межрегиональное следственные управления на транспорте СКР возбудили дела по ч. 6 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (мошенничество, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), рассказал Куренной.

Он отметил, что проверка на возможные нарушения прав пассажиров «Ираэро» и клиентов туроператора «Жемчужная река» проводилась по поручению заместителя генпрокурора Николая Винниченко. В итоге обнаружилось, что авиакомпания с 7 декабря приостановила полеты в Китай, так как у нее был долг в 126 млн руб. за уже оказанные услуги.

Против «Ираэро» возбудили и административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП (предпринимательская деятельность в области транспорта без лицензии), сообщил Куренной. Прокуратура внесла представление гендиректору компании Юрию Лапину об устранении нарушений закона, подчеркнул он.

11 декабря Куренной сообщал о проверке «Ираэро» из-за проблем с вылетом из Китая клиентов туроператора «Жемчужная река» (ООО «Тревел дизайнерс»). Ведомство установило, что у компании были заключены договоры с находящимися в Китае туристами и она обязана была выполнить перевозку в установленный срок, уточнил он. Авиакомпания заявила, что перелет туристов не оплачен и что она самостоятельно оплатит перевозку пассажиров из Китая в Россию.