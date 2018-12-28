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Путин подписал закон о сохранении скидки при задержке извещения об автоштрафе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает возможность оплаты штрафа со скидкой, если извещение пришло после истечения льготного периода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Сейчас автоштраф можно оплатить со скидкой в 50% от его общей суммы не позднее 20 дней со дня вынесения постановления. Закон предусматривает продление по ходатайству оштрафованного лица 20-дневного срока, если почтовое отправление оштрафованному поступило уже по истечении этого срока.

В 2017 г. Конституционный суд разрешил судам продлевать льготный период оплаты штрафов ГИБДД, если задержка в оплате была не по вине получателя. Такое решение суд вынес после жалобы жителя России Юрия Рейнхиммеля. Его в 2016 г. оштрафовали за превышение скорости на 500 руб., при этом извещение о штрафе он получил после истечения 20-дневного льготного периода, говорится в материалах суда. Центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался восстанавливать льготный период, а Можайский городской суд вернул жалобу Рейнхиммеля без рассмотрения. Он обратился в Конституционный суд, который встал на его сторону.

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