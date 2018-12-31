В Москве задержали американца по подозрению в шпионаже

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Путин прибыл в Магнитогорск в связи со взрывом газа в многоэтажке

Президент Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, передает «РИА Новости». Глава государства в понедельник экстренно вылетел из Сочи в Челябинскую область, где рано утром произошло обрушение многоэтажного дома из-за взрыва бытового газа. Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими и руководством региона.

Также в Магнитогорск вылетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее в город прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Существует угроза дальнейшего обрушения.

Власти подтвердили гибель четырех человек. Судьба 35 жильцов дома остается неизвестной, сообщил журналистам представитель МЧС. По его словам, пять человек находятся в больницах в разной степени тяжести.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки