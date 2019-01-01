В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

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Три человека погибли в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в своем Telegram-канале. По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.
В сообщении уточняется, что в автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало о троих пострадавших в результате возгорания «Газели».
Представитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области рассказал ТАСС, что причиной возгорания могла стать неисправность газового оборудования, в результате которой произошел хлопок. «Вероятной причиной возгорания стала детонация газового баллона в автомобиле», — уточнил источник «Интерфакса».
Политика
Новости
Брат заподозренного в шпионаже американца объяснил его поездку в Москву
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Американец Пол Уилан, о задержании которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила 31 декабря, – отставной морской пехотинец, он прибыл в Москву на свадьбу к знакомым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление его брата-близнеца Дэвида Уилана. ФСБ уточняла, что американец задержан по подозрению в шпионаже.
Дэвид Уилан рассказал, что они с братом родились в Канаде, их родители – британцы, но брат – гражданин США. Во время службы в армии тот несколько раз побывал в Ираке. В последнее время руководил службой безопасности BorgWarner – компании, производящей детали для автомобилей. Эта компания не работает в России. По словам брата, задержанный отвечал за физическую безопасность объектов компании. Он не занимался кибербезопасностью.
Он уточнил, что не получал сообщений от брата с 28 декабря. О том, что того задержали, узнал из публикаций в СМИ. Дэвид Уилан уточнил, что семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в России и в госдепартамент США. Он подчеркнул, что семья опасается за безопасность его брата, уверена в его невиновности и надеется, что его права будут соблюдены.
The Wall Street Journal отмечает, что сотрудники посольства США в России рассчитывают посетить американца «в течение 72 часов, которые уже начались».
CNN отмечает, что 48-летний Пол Уилан приехал в Россию 22 декабря на свадьбу друга, бывшего морпеха, который женился на россиянке. Все время до свадьбы он жил в «Метрополе» вместе с остальными гостями. Но на церемонию бракосочетания американец не пришел. Она была назначена на 28 декабря, именно в этот день, по сообщению ФСБ, он был задержан. Российская спецслужба уточняла, что в отношении американца заведено дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Других подробностей дела ведомство не раскрывало.
Шпионский мост
Bettmann / Getty Images
10 февраля 1962 г. в Берлине произошел обмен советского разведчика Рудольфа Абеля – одного из руководителей агентурной сети в США – на находившегося в советском плену летчика Фрэнсиса Пауэрса. В 1957 г. Абель был приговорен к 30 годам тюрьмы и денежному штрафу за шпионаж в пользу Советского Союза. На фото: Абель покидает здание федерального суда в Нью-Йорке
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Фотохроника ТАСС
С 1956 г. Пауэрс на самолете U-2 периодически совершал разведывательные полеты вдоль границ СССР с Турцией, Ираном и Афганистаном. В 1960 г. U-2 Пауэрса был сбит ракетой в небе над Свердловской областью, а он сам осужден. На фото: подсудимый слушает приговор во время судебного заседания военной коллегии Верховного суда СССР
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Bettmann / Getty Images
Обмен пленными состоялся на Глиникском мосту, соединявшем Западный Берлин с пригородом – Потсдамом. Фото сделано за день до обмена
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Twentieth Century Fox Film Corporation
Спустя 50 лет Стивен Спилберг снял фильм «Шпионский мост», посвященный истории обмена Пауэрса и Абеля (на фото кадр из фильма)
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AP / ARD TV
Всего на этом мосту было произведено три обмена высокопоставленными сотрудниками разведки, говорится на федеральном германском портале bpb.de. 11 июня 1985 г. состоялась взаимная передача 23 шпионов между США и ГДР (на фото кадр из программы телеканала ARD)
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Mehner / Ullstein bild / Getty Images
Советские военные ожидают коллег на Глиникском мосту
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Heribert Proepper / AP
11 февраля 1986 г. на мосту состоялась передача сотрудников разведки по схеме «4 против 5»
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Heribert Proepper / AP
Анатолий Щаранский (на фото слева), советский диссидент, обвиненный в измене родине и отсидевший почти 10 лет в колонии, и еще трое западных агентов пересекли мост в обмен на пятерых сотрудников восточной разведки
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Heribert Proepper / AP
Журналисты готовят репортаж о последнем обмене шпионами на мосту, 1986 г.
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Ullstein bild / Getty Images
Для обычных граждан переход границы по Глиникскому мосту был запрещен. На фото: новобрачные из Западного Берлина в порядке исключения встречаются у границы ФРГ и ГДР с матерью супруга, проживающей в Потсдаме
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Robert Lackenbach / The LIFE Images Collection / Getty Images
Переход через границу по мосту был разрешен только для военных и дипломатов. На фото: постовой пропускает американских военных
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Thierlein / Ullstein bild / Getty Images
Глиникский мост был открыт через день после падения Берлинской стены – в 18.00 10 ноября 1989 г.
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Состояние найденного под завалами младенца оценивается как крайне тяжелое, сообщает пресс-служба Минздрава. Мальчик получил серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение.
В Магнитогорск из Москвы вылетел специальный борт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с детскими анестезиологами-реаниматологами, хирургами-травматологами, которые окажут помощь ребенку. Самого мальчика на этом борту доставят на лечение в московский центр детской хирургии и травматологии.
В Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, в результате взрыва газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Здание расположено по адресу: проспект Карла Маркса, 164. В результате погибли не менее восьми человек. Пять человек спасены и находятся в больницах, один из них — ребенок. Неизвестна судьба более 30 человек.
Во вторник, 1 января, спасатели приостановили поисково-спасательные работы из-за риска обрушения одной из стен подъезда. В сообщении МЧС говорилось, что сейчас ведутся работы по демонтажу неустойчивых конструкций, затем спасательная операция будет продолжена. Вечером в этот же день губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил в своем Telegram-канале, что из-под завалов извлекли живым 11-месячного ребенка. МЧС уточнило, что его голос услышал один из спасателей. 2 января в Челябинской области объявлен траур по погибшим в результате трагедии.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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Департамент культуры уволил директора Парка Горького Марину Люльчук после обращения мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Собянин принял решение о ее увольнении после того, как в новогоднюю ночь в парке обрушился мост. В результате несколько человек получили травмы.
Временно исполняющим обязанности директора парка назначен руководитель объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев.
В ночь на 1 января в Парке Горького обрушился деревянный мост над катком. Источник «Интерфакса» сообщал о госпитализации 10 человек. Источник ТАСС сообщал, что трое из них в тяжелом состоянии. В сообщении на сайте мэра Москвы говорилось, что в результате неисправности «конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования». Высота моста составляла пять метров.
Собянин во вторник, 1 января, написал на своей странице «В контакте» о решении уволить Люльчук. Он пообещал наказать виновных в инциденте. Собянин отметил, что уже очевидна «серьезная недоработка» со стороны администрации парка. Он добавил, что решение об увольнении Люльчук для него «непростое». Она занимала пост директора парка с осени 2016 г.
Мэр Москвы уточнил, что в больницах находятся 12 пострадавших в результате инцидента. По его словам, тяжелых травм у них нет. «Но людям праздник испортили основательно», — написал мэр. Все пострадавшие получат компенсацию до 500 000 руб.
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Передача части Курильских островов Японии должна проходить при согласии на это со стороны местных жителей и не предусматривает выселения россиян с этой территории, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью японскому телеканалу Asahi.
«Это (возможная передача островов Японии) должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности (территорий) к Японии», — объяснил Абэ журналистам (цитата по ТАСС). Абэ отметил, что диалог с российской стороной не идет с позиции «уходите отсюда».
Японское издание Mainichi уточняет, что в новогоднем обращении японский премьер пообещал продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным о заключении мирного договора и Курильских островах. «Мы будем настойчиво добиваться разрешения послевоенных дипломатических проблем Японии», — подчеркнул он.
Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, которого до сих пор нет.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
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Спасатели нашли живым младенца под завалами дома в Магнитогорске, подъезд которого обрушился в результате взрыва газа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Борис Дубровский. 11-месячного ребенка извлекли из-под завалов, несмотря на то что ранее спасательная операция была приостановлена из-за угрозы обрушения. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что ребенок передан врачам.
«11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — написал в Telegram-канале Дубровский. «Верстов.Инфо» уточняет, что плач ребенка услышали собаки, обученные на поиск людей. Спасенного младенца уже отправили в больницу.
Взрыв бытового газа на втором этаже девятиэтажного дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушился один из подъездов. Погибли не менее семи человек. Источник «Интерфакса» говорил, что восьмого погибшего пока не удается достать из-под завалов. Судьба более 30 человек остается неизвестной. 1 января спасатели приостановили разбор завалов из-за риска обрушения неустойчивых конструкций здания. МЧС уточняло, что демонтирует такие конструкции и примерно через сутки возобновит поиски.
Следователи завели по факту происшедшего уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). В сообщении Следственного комитета России (СКР) говорилось, что рассматриваются все версии происшедшего, приоритетная — взрыв бытового газа. Делом занимается центральный аппарат ведомства. 2 января власти Челябинской области объявили днем траура в регионе.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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Мэр Москвы Сергей Собянин решил уволить директора Парка имени Горького Марину Люльчук после того, как в новогоднюю ночь над катком в парке обрушился мост. Об этом мэр столицы написал на своей странице в «В контакте». Люльчук руководила парком с осени 2016 г.
Собянин подчеркнул, что администрация парка «допустила серьезную недоработку». Он уточнил, что дал соответствующее поручение департаменту культуры. Мэр Москвы назвал решение об увольнении Люльчук непростым.
Собянин добавил, что навестил пострадавших в результате инцидента, все они получат компенсацию до 500 000 руб. «Слава Богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно», — написал он.
Деревянный мост над катком в Парке Горького обрушился в ночь на 1 января. Источник «Интерфакса» сообщал о госпитализации 10 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, говорил источник агентства ТАСС. В сообщении на официальном сайте мэра Москвы говорилось, что в результате технической неисправности «конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования». Высота моста составляла пять метров.
Экономика
Новости
В App Store и Google Play появилось приложение для самозанятых россиян
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В магазинах приложений Google Play и App Store появилось приложение «Мой налог», сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). С его помощью самозанятые россияне смогут использовать специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
Войти в свой аккаунт в приложении физические лица могут с помощью ИНН и пароля от личного кабинета.
В приложении предусмотрена удаленная идентификация клиента — можно сфотографировать свой паспорт и сделать селфи. Если у самозанятого гражданина нет личного кабинета в приложении, то он может получить его, обратившись в любую налоговую инспекцию. Доступ будет открыт в течение 15 минут.
С 2017 г. для самозанятых в России действуют налоговые каникулы. В начале апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об их продлении до 31 декабря 2019 г. Тем не менее, налоговый режим для самозанятых с 1 января начал действовать в виде эксперимента в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.
Бизнесмены, чей годовой доход не превышает 2,4 млн руб., могут платить 4% с дохода при работе с физлицами или 6% — с юридическими лицами и освобождаются от уплаты всех остальных налогов и сборов.
Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменится с нового года
Евгений Разумный / Ведомости
Повышение пенсионного возраста С 1 января 2019 г. начнется реализация пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться и в конечном итоге для женщин составит 60 лет, для мужчин – 65 лет
1/12
Александра Астахова / Ведомости
Налог на доход самозанятых Пока он будет действовать только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Встать на учет в налоговом органе можно через приложение «Мой налог». Две налоговых ставки: 4% с доходов от реализации товаров, работ и услуг физическим лицам, 6% – от реализации ИП и юридическим лицам
2/12
Максим Стулов / Ведомости
Рост НДС с 18% до 20% Согласно федеральному бюджету на 2019 г., повышение ставки НДС принесет казне дополнительные 495 млрд руб. По оценке Центробанка, мера ускорит инфляцию в следующем году до 4–4,5%. На отдельные категории товаров, например на лекарства, сохранится льготная ставка налога
3/12
Евгений Разумный / Ведомости
МРОТ на уровне прожиточного минимума Фактически МРОТ сравняли с прожиточным минимумом с 1 мая 2018 г. Однако с 1 января показатель МРОТ будет официально рассчитываться как 100% величины прожиточного минимума и в 2019 г. составит 11 280 руб.
4/12
Сергей Портер / Ведомости
Новые правила для дачников Владельцев земельных участков разделят на две категории: садоводы и огородники. Разграничение произойдет в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и определит статус застройки на нем. Также останется всего две разновидности некоммерческих товариществ вместо существующих на данный момент девяти
5/12
Максим Стулов / Ведомости
Еще один выходной Работающие граждане будут освобождаться от работы на один день для прохождения диспансеризации. Получить освобождение можно будет один раз в три года. Какой именно это будет день, работник и работодатель будут решать совместно
6/12
Максим Стулов / Ведомости
Отмена налога на движимое имущество организаций С 1 января 2019 г. компании будут платить налог только на недвижимость. Данная мера ослабления налоговой нагрузки для юридических лиц должна хотя бы частично компенсировать повышение НДС
7/12
Евгений Разумный / Ведомости
Появятся невозвратные билеты РЖД сможет продавать такие билеты на поезда дальнего следования. Однако некоторые условия, при которых билет можно будет вернуть, сохранятся. Например, в случае внезапной болезни пассажира или следующего вместе с ним члена семьи
8/12
Валерий Шарифулин/ТАСС
Снижение нормы беспошлинного провоза товаров При пересечении границы наземным транспортом с 1 января нормы беспошлинного провоза уменьшатся до 500 евро и 25 кг. Ввозная пошлина составит 30% от части суммы, превышающей эти нормы, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса товара
9/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Отмена госпошлины в случае электронной регистрации ИП и юридических лиц Нововведение позволит предпринимателям сэкономить до 4000 руб. В случае электронной подачи документов не нужно будет платить за регистрацию изменений в учредительные документы и прекращение деятельности ИП и юрлиц
10/12
Максим Стулов / Ведомости
Страхование вкладов малого бизнеса С 1 января деньги на счетах и вкладах малого бизнеса подлежат страхованию. До этого подобной привилегией пользовались только физические лица и ИП. Максимальная сумма возмещения останется прежней: 1,4 млн руб.
11/12
Евгений Разумный / Ведомости
Рост взносов для ИП без работников Фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование в 2019 г. будут увеличены. Взносы на пенсионное страхование будут рассчитываться исходя из дохода, тогда как выплаты на ОМС будут фиксированными – 6884 руб. Изменения коснутся также адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных
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В столичном Парке Горького произошло обрушение конструкции деревянного моста, расположенного над катком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, пострадали от трех до пяти человек, некоторые из них госпитализированы.
Информацию подтверждает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, ушибы различной степени тяжести получили пять человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, число пострадавших достигло десяти. Трое находятся в тяжелом состоянии, добавил собеседник агентства.
Причины случившегося выясняются. На сайте столичной мэрии сообщается, что инцидент произошел «в результате технической неисправности конструктивных элементов катка». Высота моста составляла пять метров.
Как выглядит каток в Парке Горького
Максим Стулов / Ведомости
В Москве 22 ноября стартовал сезон городских катков. В частности, открылся один из главных катков города - в Парке Горького
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Максим Стулов / Ведомости
В этом году каток оформлен в индустриальном стиле и получил название «Фабрика счастливых людей» - именно так охарактеризовал парк английский писатель Герберт Уэллс во время своего визита в 1934 году, сказала директор Парка Горького Марина Люльчук
2/12
Максим Стулов / Ведомости
Арка главного входа оборудована неоновой конвейерной лентой, у входа установлена фабричная труба, а прокатные павильоны оформлены в стиле фабричных цехов
3/12
Максим Стулов / Ведомости
К открытию зимнего сезона закуплено более полутора тысяч новых пар коньков
4/12
Максим Стулов / Ведомости
Часть женских пар будет оснащена подсветкой, а также неоновыми шнурками, переливающимися в темноте
5/12
Максим Стулов / Ведомости
Центр катка украсил лес из тысячи световых труб, который окружает центральный фонтан
6/12
Максим Стулов / Ведомости
Посещать каток могут одновременно около 6000 человек
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Площадь катка составляет 18 000 кв. м
8/12
Максим Стулов / Ведомости
Посетители катка
9/12
Максим Стулов / Ведомости
Вдоль Центральной аллеи установили стеклянную медиарубку, откуда будут осуществляться трансляции живых концертов и диджей-сетов
10/12
Максим Стулов / Ведомости
Доступ на каток осуществляется через 6 павильонов, расположенных в разных частях парка
11/12
Максим Стулов / Ведомости
Помимо основной зоны здесь также откроют детскую ледовую площадку и хоккейную коробку
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Чтобы добиться лучшего для страны и для каждого ее жителя, нужна общая слаженная работа, рассчитывать на помощь извне не стоит, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. Оно уже прозвучало на Дальнем Востоке.
Перед Новым годом у каждого свои ожидания, но все по большому счету хотят, чтобы родные были здоровы, дома царило согласие, а мечты сбывались, перечислил Путин. «В новогоднюю ночь, как в детстве, мы загадываем желания, ждем везения и удачи. И пусть они будут, — сказал он. — Но все же мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой».
По словам Путина, в России предстоит решить много задач и «шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни». «Сделать это можем мы только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», — сказал Путин.
В обращении он также отметил, что душевная щедрость создает «новогоднее волшебство» и «востребована и в праздники, и в будни». «Ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», — сказал Путин. В конце он пожелал россиянам радости и благополучия, России — успехов и процветания.
Поздравление Путина было записано до трагедии в Магнитогорске, после его содержание не менялось, отмечает «Интерфакс».
В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека, судьба около 40 человек остается неизвестной. В Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации.
После трагедии Путин прибыл в Магнитогорск и встретился с пострадавшими. На оперативном совещаниион призвал в новогоднюю ночь вспомнить о погибших и пострадавших в Магнитогорске. «Несмотря на праздники, конечно, сегодня нелишне будет, нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить про себя, в душе. Потому что это как раз в характере нашего народа», — сказал он (цитата по Kremlin.ru).
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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Президент Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, передает «РИА Новости». Глава государства в понедельник экстренно вылетел из Сочи в Челябинскую область, где рано утром произошло обрушение многоэтажного дома из-за взрыва бытового газа. Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими и руководством региона.
Также в Магнитогорск вылетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее в город прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.
Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Существует угроза дальнейшего обрушения.
Власти подтвердили гибель четырех человек. Судьба 35 жильцов дома остается неизвестной, сообщил журналистам представитель МЧС. По его словам, пять человек находятся в больницах в разной степени тяжести.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев
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Президент Владимир Путин в час дня по московскому времени вылетел из Сочи в Магнитогорск, сообщает челябинский портал «74.ру» со ссылкой на работников больницы, куда доставили пострадавших в результате обрушения многоэтажки. По данным портала, медикам об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, прибывшая в город.
Информацию подтверждает магнитогорский портал «Верстов.Инфо» со ссылкой на собственные источники. Telegram-канал Daily Storm сообщает, что в Магнитогорск уже прибыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Утром 31 декабря в девятиэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате был разрушен один из 12 подъездов. Власти подтвердили гибель четырех человек. По уточненным данным, неизвестной остается судьба 38 человек. Об этом сообщил журналистам мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утром ввел режим чрезвычайной ситуации в Магнитогорске, а позже распространил его на территорию всего региона. На место происшествия прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.
В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
МЧС
Утром 31 декабря в многоэтажном доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушился один подъезд
1/7
МЧС
По данным МЧС, под завалами могут находиться до 35 человек. Подтверждена гибель четырех жильцов дома
2/7
МЧС
В Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации
3/7
Илья Московец / ТАСС
В больницах в разной степени тяжести остаются пять человек
4/7
Олег Елкин / РИА Новости
Оперативный штаб возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По его словам, 300 жильцов пострадавшего дома нуждаются во временном жилье
5/7
МЧС
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК)
6/7
МЧС / ТАСС
В Магнитогорск прибыли президент Владимир Путин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев