В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека

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Брат заподозренного в шпионаже американца объяснил его поездку в Москву

Американец Пол Уилан, о задержании которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила 31 декабря, – отставной морской пехотинец, он прибыл в Москву на свадьбу к знакомым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление его брата-близнеца Дэвида Уилана. ФСБ уточняла, что американец задержан по подозрению в шпионаже.

Дэвид Уилан рассказал, что они с братом родились в Канаде, их родители – британцы, но брат – гражданин США. Во время службы в армии тот несколько раз побывал в Ираке. В последнее время руководил службой безопасности BorgWarner – компании, производящей детали для автомобилей. Эта компания не работает в России. По словам брата, задержанный отвечал за физическую безопасность объектов компании. Он не занимался кибербезопасностью.

Он уточнил, что не получал сообщений от брата с 28 декабря. О том, что того задержали, узнал из публикаций в СМИ. Дэвид Уилан уточнил, что семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в России и в госдепартамент США. Он подчеркнул, что семья опасается за безопасность его брата, уверена в его невиновности и надеется, что его права будут соблюдены.

The Wall Street Journal отмечает, что сотрудники посольства США в России рассчитывают посетить американца «в течение 72 часов, которые уже начались».

CNN отмечает, что 48-летний Пол Уилан приехал в Россию 22 декабря на свадьбу друга, бывшего морпеха, который женился на россиянке. Все время до свадьбы он жил в «Метрополе» вместе с остальными гостями. Но на церемонию бракосочетания американец не пришел. Она была назначена на 28 декабря, именно в этот день, по сообщению ФСБ, он был задержан. Российская спецслужба уточняла, что в отношении американца заведено дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Других подробностей дела ведомство не раскрывало.

Шпионский мост