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Помпео прокомментировал задержание американца в Москве за шпионаж

Вашингтон ожидает от российской стороны больше информации о причинах задержания американца Пола Уилана в Москве, заявил госсекретарь США Майк Помпео, чьи слова приводит телеканал CNN. Если задержание Уилана было необоснованным, США потребуют немедленно вернуть его на родину, подчеркнул он.

«Мы ясно дали понять России, что мы ожидаем, что узнаем больше о пунктах обвинения, придем к пониманию, в чем его обвиняют», — заявил Помпео. Он добавил, что США надеются получить консульский доступ к Уилану в ближайшее время.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали американца в Москве 28 декабря. Российская спецслужба сообщала, что он был задержан при проведении шпионской акции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Брат-близнец Уилана Дэвид Уилан ранее говорил, что тот приехал в Россию 22 декабря на свадьбу друга, бывшего морпеха, который женился на гражданке России. Но на церемонию бракосочетания Уилан не пришел, поскольку был задержан.

The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы написала, что задержанный с 1994 г. служил в морской пехоте. Он дважды был в Ираке – в 2004 и 2006 гг. В 2008 г. был уволен из армии за недостойное поведение – после того, как его осудили по нескольким эпизодам, связанным с воровством. Сейчас мужчина руководит службой безопасности BorgWarner. Компания занимается производством деталей для автомобилей и не работает в России. Эту информацию ранее подтвердила сама компания.

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