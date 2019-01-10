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«Коммерсантъ» узнал содержание ужесточающего правила усыновления законопроекта

Министерство просвещения России завершило работу над законопроектом, ужесточающим требования к желающим усыновить или взять под опеку детей, пишет «Коммерсантъ». Если его примут, он вступит в силу 1 января 2021 г.

Документ предполагает запрет приемным родителями усыновлять более одного ребенка в год. Исключение — усыновление братьев и сестер. Эта поправка будет способствовать более успешной адаптации ребенка в семье и позволит снизить риски возврата детей в детские дома, считают авторы проекта.

Изначальная версия законопроекта ограничивала количество передаваемых на воспитание детей с учетом кровных до трех (сейчас имеется рекомендация, что в приемной семье не должно быть более восьми детей). Министр просвещения Ольга Васильева поддерживала это предложение, но после критики приемных родителей и РПЦ в текущем варианте документа этого пункта нет.

Законопроект устанавливает запрет для усыновителей менять место проживания по своему усмотрению. Подопечный сможет поменять место жительство только после того, как орган опеки и попечительства проведет «проверку жилищно-бытовых условий по его новому месту жительства».

Также документ предусматривает, что потенциальные опекуны и совершеннолетние дееспособные лица, постоянно проживающие в их семье, должны будут обязательно пройти психологическое обследование. Как пояснила пресс-служба Министерства просвещения, это нужно для того, чтобы «понять мотивацию претендентов и обеспечить необходимую защиту ребенка». То, как будут проводиться эти обследования, а также правила оспаривания их результатов и требования к психологам будут установлены нормативными актами правительства и Минпросвещения.

Кроме того, как отмечает «Коммерсантъ», законопроект фактически снимает жесткие запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными. Он наделяет суды при вынесении решения об усыновлении ребенка правом отступить от положений закона «в той мере, в какой эти положения служат основанием для отказа лицу, инфицированному ВИЧ и вирусом гепатита C». Это возможно, если суд установит обстоятельства, по которым «усыновление отвечает интересам ребенка».

Основанием для этой поправки стало постановление Конституционного суда, который признал незаконным запрет на усыновление детей, проживающих с людьми, имеющими ВИЧ или гепатит C. Семейная пара из Подмосковья оспорила пожизненное ограничение своего права воспитывать ребенка, которого сестра инфицированной женщины родила путем искусственной инсеминации от мужа заявительницы. Неясно, позволит ли новый закон оформить опеку над ребенком не только инфицированным родственникам, но и гражданам, зараженным ВИЧ, не имеющим родственных связей с усыновляемым ребенком, пишет «Коммерсантъ».