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Трамп отменил поездку в Давос

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Президент США Дональд Трамп решил не ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Он объявил об этом в своем Twitter. «Из-за непримиримой позиции демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности нашей страны я вынужденно отменяю очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. С признательностью и глубочайшими извинениями в адрес ВЭФа!» — написал президент США.

Ранее в четверг Трамп заявил, что его поездка в Давос остается в планах, но может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун). «Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

В четверг Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагалось, что он встретится с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки. Стороны должны прийти к соглашению к 1 марта, иначе Вашингтон грозит повысить введенные в сентябре импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд c 10 до 25%. Всего в прошлом году США и Китай ввели друг против друга пошлины более чем на $350 млрд.

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ВВС прокомментировала претензии Роскомнадзора

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Телерадиокорпорация BBC работает в соответствии с законодательством стран, в которых ведет вещание, и готова предоставить разъяснения, если к ней обратятся надзорные органы, заявил ТАСС пресс-секретарь корпорации.

«Как международный вещатель, BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что нашел на сайте Русской службы BBC публикации с «идеологическими установками международных террористических организаций». В частности, как следует из сообщения, речь шла о цитатах лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Проверка соблюдения BBC российского законодательства ведомство назначило на период с 14 по 31 января.

Роскомнадзор начал проверку на сайтах BBC в конце декабря 2018 г. Проверку он связывал с действиями британского медиарегулятора Ofcom, который обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания в Великобритании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва неоднократно предупреждала Лондон о возможном зеркальном ответе на санкции в отношении российских СМИ.

Кого блокирует Роскомнадзор

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Бизнес
Новости

Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Ведомости
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Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Показатель учитывает число пассажиров и протяженность всех этапов их воздушных путешествий, измеряется в пассажиро-километрах (пкм).

До этого первое место в Европе по этому показателю удерживала Air France-KLM, сохранявшая лидерство с 2004 г., когда произошло объединение ее французской и нидерландской частей. В 2018 г. она потеряла сразу две позиции, оказавшись лишь на третьей строчке. Ее также обогнал холдинг International Consolidated Airlines Group (IAG), в который входят British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus.

В прошлом году показатель RPK для Lufthansa вырос сразу на 9% — быстрее, чем у конкурентов, до 284,56 млрд пкм. RPK для Air France-KLM — на 2,8%, до 255,41 млрд пкм. При этом рост числа пассажиров Air France-KLM в 2018 г. заметно меньше, чем у Lufthansa. Всего за год компания перевезла 101,4 млн пассажиров (+2,8% по сравнению с прошлым годом), а авиакомпании группы Lufthansa — 142,3 млн пассажиров (+10%).

Политика
Новости

Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

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Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом сообщает Associated Press. Этот шаг связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок – до 2025 г.

«Правительство Республики Парагвай... приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла», – говорится в документе МИД Парагвая. Власти страны решили закрыть свое посольство в Венесуэле и отозвать своих дипломатов. Дипломатам из Венесуэлы в свою очередь предписано покинуть территорию Парагвая.

Президент Парагвая Марио Бенитес объяснил, что власти страны не признают выборы, прошедшие в Венесуэле, поскольку там был нарушен выборный процесс.

Ранее Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались направлять на его инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после инаугурации Мадуро заявил, что Вашингтон продолжит противодействовать режиму венесуэльского президента. «США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Н. Мадуро», – написал он в своем Twitter.

Политика
Новости

Fiat Chrysler выплатит $800 млн для урегулирования спора о дизельных выбросах

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Концерн Fiat Chrysler согласился выплатить около $800 млн для урегулирования спора об использовании нелегального программного обеспечения, позволявшего дизельным автомобилям компании обходить тесты на уровень выбросов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель договорился подписать соглашение на $500 млн с министерством юстиции США, агентством по охране окружающей среды и властями штата Калифорния, согласно которому отремонтирует более 100 000 дизельных автомобилей в США. Компания также согласилась урегулировать коллективные иски, предусматривающие выплаты клиентам в размере около $300 млн.

Сам Fiat Chrysler ранее отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны и заявлял, что не использовал программное обеспечение для обмана лимитов выбросов, писало агентство Reuters.

Власти США заподозрили Fiat Chrysler в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы» в 2017 г. Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей – это Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram, сообщало американское агентство по охране окружающей среды. На фоне этих сообщений котировки компании падали на 16%, торги ее бумагами приостанавливались.

Политика
Новости

Трамп назвал условие отмены поездки в Давос

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Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его поездка на Всемирный экономический форум в Давос пока остается в планах. Однако она может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун), передало CBS News.

«Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится, — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

Сегодня Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагается, что он может встретиться с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки.

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Бизнес
Новости

Движение по Тушинскому тоннелю в Москве открыли после затопления

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Сотрудники экстренных служб завершили работы в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе, затопленном водой из канала имени Москвы. Движение по тоннелю полностью возобновлено, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Тушинский тоннель затопило днем 10 января из-за провала грунта в шлюзе канала имени Москвы. Площадь провала, по предварительным данным, составила 50 кв. м. На дорогу в течение дня вылились тонны воды и песка. В результате движение в сторону Подмосковья по тоннелю было полностью перекрыто. Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе также перекрыли.

В результате инцидента никто не пострадал. На момент происшествия машин в тоннеле не было. Позже пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщила, что около 16.30 мск поступление воды в тоннель удалось прекратить. Возможной причиной провала грунта организация назвала работы по расширению Волоколамского шоссе и строительство нового автомобильного тоннеля, проводившиеся в 2003 г. В сообщении уточнялось, что уровень воды в канале на момент аварии не превышал норму.

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за провала грунта

Бизнес
Новости

Цены на бензин в России росли вдвое быстрее инфляции

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Рост потребительских цен на бензин в 2018 г. превысил инфляцию более чем вдвое, сообщил в четверг Росстат.

По данным статистического агентства, в декабре 2018 г. бензин подешевел на 0,1% при месячной инфляции 0,8%, но за весь год бензин подорожал на 9,4% при годовой инфляции 4,3%.

Бензин начал дорожать сразу после президентских выборов: с 18 марта по 1 июля Аи-92 подорожал на 9%, Аи-95 – на 8,5%, а дизельное топливо – на 6,4%. Причиной стал рост мировых цен на нефть при снижении курса рубля. Затем правительство договорилось с самыми крупными дистрибуторами топлива – ВИНК, что они с начала лета не будут повышать цены на АЗС, а также отменило плановое повышение акцизов с 1 июля. В августе и июле бензин дешевел на 0,3 и 0,2% соответственно, в ноябре цены выросли на 0,2% после роста на 0,4% в октябре, на 0,1% в сентябре, отмечает «Интерфакс».

По данным Thomson Reuters Kortes, за 2018 г. цены на бензин Аи-92 выросли на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 – на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное топливо – на 15% до 46,9 руб. за 1 л.

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Стиль жизни
Новости

Конкурента гида Michelin купили россияне

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Французский гид по ресторанам и отелям Gault & Millau сменил владельца — его за несколько миллионов евро приобрела семья из России, сообщил AFP прежний владелец компании Ком де Шеризе, не назвав покупателей. «Я продал 100% акций путеводителя русской семье», — сказал он. Точную сумму сделки он также не раскрыл.

Gault & Millau приобрела российская компания Holding NTI, председателем которой является Владислав Скворцов, и Жак Балли, который владеет лицензией гида в России и Белоруссии, а также консультировал «Газпром», пишет французская газета Liberation. Как утверждает издание, семья Скворцова связана с банком ВТБ.

Источник, близкий к Gault & Millau, подтвердил «Ведомостям» факт сделки. По его словам, все общение шло через Скворцова и россияне готовы вложить в бизнес «несколько миллионов евро». Кто конкретно купил гид, собеседник «Ведомостей» не уточнил.

Причину продажи Gault & Millau в разговоре с AFP де Шеризе объяснил тем, что на развитие гида нужны финансовые средства. Новым гендиректором Gault & Millau станет Жак Балли, который ранее занимал должность сопрезидента компании, а также работал в гастрономической группе Ducasse.

Gault & Millau появился во Франции в 1965 г. Его основали ресторанные критики Анри Го и Кристиан Мийо как конкурента гиду Michelin, который выходит с 1909 г. Gault & Millau оценивает рестораны в баллах, за которые затем присуждают колпаки. Michelin же присваивает ресторанам звезды.

В 2017 г. Gault & Millau появился в России. В дебютное издание вошли 50 ресторанов с авторской кухней и 80 заведений, которые составители гида называют pop-up – это как закусочные, так и дорогие рестораны. Лучшими ресторанами Москвы по версии Gault & Millau стали White Rabbit, Selfie и Savva. Они удостоились максимальной оценки – четырех поварских колпаков. По три колпака присудили ресторанам AQ Kitchen, Baccarat, Bjorn, Grand Cru by Quetglas, La Сolline, Maritozzo, Ovo by Cracco, Pinch, Semifreddo и Varvara.

Лучшие рестораны Москвы по версии гида Gault & Millau

Технологии
Новости

Роскомнадзор нашел цитаты террориста на сайте Русской службы BBC

Ведомости
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Роскомнадзор во время проверки выявил «материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций» на сайтах BBC, в том числе на сайте Русской службы BBC. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора. В частности, как следует из сообщения, речь идет о цитатах лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

По действующему законодательству Генпрокуратура имеет право заблокировать сайты, которые распространяют призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзор уточнил, что проверяет найденные материалы на соответствие нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Кроме того, он потребовал от ООО «Бритиш телевижн» (вещатель телеканала BBC World News в России) до 16 января предоставить документы, подтверждающие соблюдение закона об ограничении иностранного капитала в СМИ. С 14 по 31 января Роскомнадзор также проверит соблюдение компанией лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. «Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России», – подчеркивается в сообщении.

Роскомнадзор начал проверку на сайтах BBC в конце декабря 2018 г. Проверку он связывал с действиями британского медиарегулятора Ofcom, который обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания в Великобритании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что Москва неоднократно предупреждала Лондон о возможном зеркальном ответе на санкции в отношении российских СМИ.

Британская компания BBC, комментируя проверку Роскомнадзора, заявляла, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России.

Кого блокирует Роскомнадзор

Экономика
Новости

Инфляция в 2018 году превысила прогноз ЦБ

Ведомости
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Инфляция в России по итогам 2018 г. превысила прогноз Центробанка, свидетельствуют данные Росстата. Ведомство уточняет, что в прошедшем году инфляция в стране составила 4,3%, в то время как ЦБ прогнозировал ее в пределах 4,2%.

В декабре, по данным Росстата, рост потребительских цен ускорился до 0,8% с ноябрьского показателя в 0,5%.

Ведомство обнародовало предварительную оценку инфляции в декабре. Тогда Росстат оценил декабрьскую инфляцию в 0,8% за месяц и 4,2% за год. Показатели рассчитывались на основании еженедельных данных о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. Теперь ведомство опубликовало окончательную оценку на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (509 видов).

Согласно данным Росстата, в декабре в 10 регионах потребительские цены увеличились на 1,2% и более. Сильнее других в России в 2018 г. подорожали сахар и куриные яйца. Цены на сахар повысились на 28,3%, на яйца – на 25,9%. Наибольший прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл в результате подорожания продуктов питания на 2,6–2,9%.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в декабре прогнозировал, что по итогам года инфляция составит 4–4,1%.

Политика
Новости

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить

Ведомости
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Поступление воды в Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе из канала им. Москвы удалось прекратить в четверг, 10 января, около 16.30 мск. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы».

По данным организации, воду в канале над автомобильным тоннелем удалось спустить до уровня 1 м. «В ближайшее время – до 18.00 – планируется спустить воду до нулевого уровня. После чего будут произведены изыскательские работы, даны экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия. Его возможной причиной могли стать проводившиеся в 2003 г. работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля», — говорится в сообщении «Канала имени Москвы». Организация подчеркивает, что уровень воды в канале на момент аварии не превышал норму.

«Заканчиваем противоаварийные работы по основному ходу Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. В 18.00—18.30 запустим движение», — сообщил около 17.40 мск официальный Twitter мэра Москвы Сергея Собянина.

Около 11.00 мск в четверг движение по Волоколамскому шоссе в Московскую область было полностью перекрыто из-за затопления тоннеля водой с песком. Причиной инцидента стало проседание грунта с прорывом стенки канала в районе моста. Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что для вывоза песка понадобится не менее 150 автомобилей «Камаз». По его словам, других препятствий для возобновления движения нет: «Достаточно убрать из тоннеля воду и песок, и движение будет запущено».

Пока московские власти рекомендуют автомобилистам объезжать район аварии. В столичном управлении ГИБДД сообщили, что на аварийном участке организуется движение в сторону области «с перепуском его через встречное направление Тушинского тоннеля».

Тушинский тоннель в Москве затопило из-за провала грунта

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