Политика

Новости

Трамп отменил поездку в Давос

Президент США Дональд Трамп решил не ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Он объявил об этом в своем Twitter. «Из-за непримиримой позиции демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности нашей страны я вынужденно отменяю очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. С признательностью и глубочайшими извинениями в адрес ВЭФа!» — написал президент США.

Ранее в четверг Трамп заявил, что его поездка в Давос остается в планах, но может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун). «Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

В четверг Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагалось, что он встретится с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки. Стороны должны прийти к соглашению к 1 марта, иначе Вашингтон грозит повысить введенные в сентябре импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд c 10 до 25%. Всего в прошлом году США и Китай ввели друг против друга пошлины более чем на $350 млрд.