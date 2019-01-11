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СМИ узнали о подготовке Белого дома к введению режима ЧП в США

Белый дом начал подготовку к объявлению в США режима чрезвычайного положения для того, чтобы получить возможность направить деньги из госбюджета на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По информации источников, Белый дом хочет направить на строительство заградительного сооружения средства, которые были выделены в 2018 г. из госбюджета на какие-либо цели и не были использованы. В частности, речь может идти о деньгах ($13,9 млрд), которые в 2018 г. Конгресс распорядился потратить на ликвидацию последствий стихийных бедствий, рассказали источники.

По их словам, Трамп настоятельно просил инженерные войска сухопутных сил США узнать, как быстро могут быть заключены с ними контракты и смогут ли они начать строительство стены в течение 45 дней после подписания необходимых документов.

Ранее Трамп впервые с момента его избрания президентом напрямую обратился к американцам. Он призвал членов парламента одобрить проект бюджета, включив в него $5,7 млрд расходов на строительство стены (около 322 км). По мнению Трампа, на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности». В декабре Конгресс отклонил эту статьи расходов. Демократы в палате представителей отказались выделять на строительство более $1,3 млрд. Так как Конгресс и Белый дом не смогли договориться согласовать параметры бюджета, работа правительства была частично приостановлена. Если она не возобновится 12 января, то эта приостановка станет самой долгой за всю историю США.

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