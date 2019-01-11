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СМИ узнали о подготовке Белого дома к введению режима ЧП в США

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Белый дом начал подготовку к объявлению в США режима чрезвычайного положения для того, чтобы получить возможность направить деньги из госбюджета на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

По информации источников, Белый дом хочет направить на строительство заградительного сооружения средства, которые были выделены в 2018 г. из госбюджета на какие-либо цели и не были использованы. В частности, речь может идти о деньгах ($13,9 млрд), которые в 2018 г. Конгресс распорядился потратить на ликвидацию последствий стихийных бедствий, рассказали источники.

По их словам, Трамп настоятельно просил инженерные войска сухопутных сил США узнать, как быстро могут быть заключены с ними контракты и смогут ли они начать строительство стены в течение 45 дней после подписания необходимых документов.

Ранее Трамп впервые с момента его избрания президентом напрямую обратился к американцам. Он призвал членов парламента одобрить проект бюджета, включив в него $5,7 млрд расходов на строительство стены (около 322 км). По мнению Трампа, на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности». В декабре Конгресс отклонил эту статьи расходов. Демократы в палате представителей отказались выделять на строительство более $1,3 млрд. Так как Конгресс и Белый дом не смогли договориться согласовать параметры бюджета, работа правительства была частично приостановлена. Если она не возобновится 12 января, то эта приостановка станет самой долгой за всю историю США.

«Все против Трампа, Трамп против всех». Мигранты у границы США

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Бизнес
Новости

РДЖ может частично отказаться от услуг «Русэнергосбыта»

Ведомости
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В 2019 г. ОАО РЖД планирует получить статус участника оптового энергорынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых с инициативой собеседников. В результате железнодорожная монополия намерена как минимум частично отказаться от услуг своего основного поставщика электроэнергии – компании «Русэнергосбыт», 50,5% принадлежит ЕСН Григория Березкина, а 49,5% – итальянской Enel. Вопрос будет вынесен на одно из ближайших заседаний набсовета «Совета рынка», регулятора энергорынков. Пока монополия уведомила о своей инициативе только Минэнерго, говорят собеседники.

Отказ от посредников, как это уже сделали большинство крупных промышленных потребителей, позволит РЖД экономить на марже. У «Русэнергосбыта» она в среднем составляет 5%, говорил ранее президент компании Михаил Андронов. Контракт с РЖД занимает 80% в ее портфеле, а общее потребление Андронов оценивал в 40 млрд кВт.ч. Из отчетности ОАО РЖД за 2017 г. следовало, что расходы на электроэнергию составили 160,1 млрд руб.

Схема закупки электроэнергии у «Русэнергосбыта» ранее подвергалась критике Минэкономразвития, указывавшего на слишком большую маржу и видевшего в ее снижении возможность для РЖД экономить 5-6 млрд руб. в год. Однако выход железнодорожной монополии на оптовый рынок электроэнергии может осложниться отсутствием единого центра потребления, поскольку у РЖД они разбросаны по всей стране.

Отказ от услуг посредника поставил бы РЖД перед необходимостью «выстраивать отношения более чем с сотней поставщиков и иметь для этого большой штат», отмечал Андронов. Впрочем, о полном отказе ОАО РЖД от услуг «Русэнергосбыта» речи пока нет, говорит один из собеседников. Компании связаны рядом долгосрочных договоров до 2038 г. Говорить можно о постепенном снижении объемов с переводом на прямые закупки новых объектов и части пристанционных поселков.

Выход ОАО РЖД на оптовый рынок может осложниться и тем, что компания владеет сетями, а закон запрещает совмещать передачу электроэнергии с производством или сбытом. Доходы ОАО РЖД от передачи энергии в 2017 г. составили 10,7 млрд руб., прибыль — 2,2 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Третья ВПП Шереметьево будет использоваться ограниченно из-за жилой застройки

Ведомости
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В аэропорту «Шереметьево» третья взлетно-посадочная полоса, которую должны ввести в эксплуатацию весной, будет функционировать с ограничениями. Такое положение прописано в тексте законопроекта «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)».

Законопроект подготовил Минтранс. В документе говорится, что целью проекта является достижение баланса интересов между участниками градостроительной деятельности и авиационной отрасли при строительстве жилья и развитии аэропортов. Для развития последних необходима свободная территория, уточняется в законопроекте. В условиях жилой застройки расширять наземную инфраструктуру аэропорта затруднительно, отмечается в документе.

«Например, в аэропорту «Шереметьево» в зону строительства третьей взлетно-посадочной полосы попала густонаселенная территория: около тысячи человек проживает непосредственно в зоне строительства, плюс несколько тысяч в санитарно-защитной зоне. На выкуп земель, находящихся в зоне строительства, в 2011–2015 гг. федеральный бюджет потратил 5,4 млрд руб.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за близкого расположения третьей взлетно-посадочной полосы «Шереметьево» к крупно населенным пунктам, типа Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) ее использование не будет полноценным — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов ночью придется ограничить.

В документе говорится, что вместо жилых домов, вблизи аэропортов и их инфраструктуры следует строить автомобильные или железные дороги, коммерческие, промышленные или рекреационные объекты, лесопарковые зоны.

Законопроектом предлагается согласовывать с авиационными властями и оператором аэродрома документы градостроительного зонирования.

Как строится «Шереметьево»

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Политика
Новости

Во Франции суд признал Павленского виновным в поджоге банка

Ведомости
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Во Франции суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского и его сожительницу Оксану Шалыгину виновным в поджоге здания Банка Франции, расположенного на площади Бастилии в Париже, передает RFI.

Суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы, из них два года — условный срок, Шалыгину — к двум годам тюрьмы, из них 16 месяцев — условный срок. Суд не стал заключать под стражу осужденных. Павленский уже провел 11 месяцев в предварительном заключении, Шалыгина оставшиеся 5 месяцев проведет на свободе, но с электронным браслетом.

Судья назвал вынесенный приговор «предупредительным». Павленского и Шалыгину также обязали выплатить Банку Франции 18 678 евро за причиненный ущерб, 3000 евро за моральный ущерб и 1000 евро за судебные расходы банка. Суд запретил им иметь при себе оружие в течение пяти лет.

В свою очередь Павленский заявил, что не собирается выплачивать деньги.

В октябре 2017 г. Павленский поджог вход в здание Banquede France. Через несколько дней полиция задержала художника и Шалыгину.

Павленский уехал из России в январе 2017 г., в мае того же года он получил политическое убежище во Франции. 

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Технологии
Новости

ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»

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Специалисты «Роскосмоса» и ракетно-космической корпорации «Энергия» начали разрабатывать концепцию  транспортной системы для полетов на орбиту Луны на космическом корабле «Союз МС» специальной версии. Первое рабочее совещание по данному вопросу прошло 10 января, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, специалисты изучают возможность полета»Союза» от орбиты Международной космической станции (МКС) к Луне. «Перелетный модуль новой системы будет состоять из спецверсии корабля "Союз МС" и разгонного блока, которые будут доставляться к МКС двумя запусками ракет-носителей "Союз-2.1а"», — пояснил он, добавив, что этот модуль будет собираться в космосе под контролем экипажа российского сегмента МКС.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил 10 января, что NASA попросило российскую госкорпорацию разработать версию «Союза» для полетов на Луну, таким образом будет создана вторая резервная космическая транспортная система. Власти США хотят реализовать программу по созданию постоянно действующей окололунной станции, к которой регулярно будут отправляться корабли с Земли. Ранее Рогозин заявлял, что Россия готова принимать участие в этой программе на паритетных началах.

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Финансы
Новости

ЦБ вынес предупреждение руководству российское подразделения JPMorgan

Ведомости
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Центробанк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения JPMorgan за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом. Об этом говорится на сайте регулятора.

В частности предупреждение было вынесено за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП. Речь идет о нарушениях, которые привели к непредставлению данных о финансовых операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма.

ЦБ вынес постановление 3 октября 2018 г., оно вступило в силу 30 декабря. Помимо вынесения предупреждения  должностных лиц JPMorgan также могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 30 000 руб., банку могут выписать штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. Решение о штрафах может вынести только суд, отмечается на сайте ЦБ.

Банк JPMorgan в России является дочерней структурой американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение предоставляет финансовые и банковские услуги только юридическим лицам. Президентом банка является Ян Тавровский.

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Новости

Telegram ликвидирует компанию в Великобритании

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует британскую компанию Telegram Messenger LLP, следует из записи в реестре компаний Великобритании. На соответствующую запись первым обратило внимание РБК. Согласно документам, Дуров попросил исключить компанию из реестра 19 декабря 2018 г.

Telegram Messenger LLP учреждена в феврале 2014 г. двумя компаниями — Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз). Британская компания регистрировалась во время конфликта с фондом UCP, который пытался получить контроль над активами мессенджера.

Именно Telegram Messenger LLP фигурировал в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, когда ведомство требовало от Павла Дурова предоставить информацию для вхождения в него. Несмотря на предоставление данных о компании, Telegram оказался заблокирован в России по решению суда. Компания отказалась выполнить требования ФСБ о передаче службе ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В интервью Bloomberg в декабре 2017 г. Дуров говорил, что открывает офис Telegram в Дубае. Сейчас Telegram на своем сайте сообщает пользователям, что может делиться их данными с двумя компаниями, входящими в группу компаний Telegram.

Это головная компания Telegram Group Inc. (Британские Виргинские Острова) и расположенная в Дубае Telegram FZ-LLC.

Та же Telegram Group Inc. фигурировала в документах для инвесторов ICO, как головная компания для TON Issuer Inc, которая в свою очередь осуществляла продажу криптовалюты мессенджера – Grams. Обе эти компании отчитывались перед комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении от инвесторов $1,7 млрд в двух раундах.

Павел Дуров на момент публикации новости не ответил на запрос «Ведомостей».

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Новости

ВВС прокомментировала претензии Роскомнадзора

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Телерадиокорпорация BBC работает в соответствии с законодательством стран, в которых ведет вещание, и готова предоставить разъяснения, если к ней обратятся надзорные органы, заявил ТАСС пресс-секретарь корпорации.

«Как международный вещатель, BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что нашел на сайте Русской службы BBC публикации с «идеологическими установками международных террористических организаций». В частности, как следует из сообщения, речь шла о цитатах лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Проверка соблюдения BBC российского законодательства ведомство назначило на период с 14 по 31 января.

Роскомнадзор начал проверку на сайтах BBC в конце декабря 2018 г. Проверку он связывал с действиями британского медиарегулятора Ofcom, который обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания в Великобритании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва неоднократно предупреждала Лондон о возможном зеркальном ответе на санкции в отношении российских СМИ.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

Трамп отменил поездку в Давос

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Президент США Дональд Трамп решил не ехать на Всемирный экономический форум в Давосе. Он объявил об этом в своем Twitter. «Из-за непримиримой позиции демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности нашей страны я вынужденно отменяю очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. С признательностью и глубочайшими извинениями в адрес ВЭФа!» — написал президент США.

Ранее в четверг Трамп заявил, что его поездка в Давос остается в планах, но может не состояться, если не прекратится частичная приостановка работы правительства США (шатдаун). «Я намерен поехать, чтобы выступить перед международным бизнес-сообществом в Давосе. Но если шатдаун продолжится — время еще есть, но если он продолжится — я не поеду», — сказал Трамп журналистам перед вылетом на границу США с Мексикой.

В четверг Трамп заявил, что после встречи с лидерами демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета с расходной статьей в $5,7 млрд на строительство стены на южной границе США.

На форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января, будет присутствовать заместитель председателя КНР Ван Цишань. Предполагалось, что он встретится с Трампом для обсуждения торговых отношений между странами, отмечает Reuters. Сейчас США и Китай соблюдают 90-дневную паузу в торговой войне в преддверии возможной внешнеторговой сделки. Стороны должны прийти к соглашению к 1 марта, иначе Вашингтон грозит повысить введенные в сентябре импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд c 10 до 25%. Всего в прошлом году США и Китай ввели друг против друга пошлины более чем на $350 млрд.

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Бизнес
Новости

Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

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Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Показатель учитывает число пассажиров и протяженность всех этапов их воздушных путешествий, измеряется в пассажиро-километрах (пкм).

До этого первое место в Европе по этому показателю удерживала Air France-KLM, сохранявшая лидерство с 2004 г., когда произошло объединение ее французской и нидерландской частей. В 2018 г. она потеряла сразу две позиции, оказавшись лишь на третьей строчке. Ее также обогнал холдинг International Consolidated Airlines Group (IAG), в который входят British Airways, Iberia, Vueling и Aer Lingus.

В прошлом году показатель RPK для Lufthansa вырос сразу на 9% — быстрее, чем у конкурентов, до 284,56 млрд пкм. RPK для Air France-KLM — на 2,8%, до 255,41 млрд пкм. При этом рост числа пассажиров Air France-KLM в 2018 г. заметно меньше, чем у Lufthansa. Всего за год компания перевезла 101,4 млн пассажиров (+2,8% по сравнению с прошлым годом), а авиакомпании группы Lufthansa — 142,3 млн пассажиров (+10%).

Политика
Новости

Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

Ведомости
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Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом сообщает Associated Press. Этот шаг связан с инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок – до 2025 г.

«Правительство Республики Парагвай... приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла», – говорится в документе МИД Парагвая. Власти страны решили закрыть свое посольство в Венесуэле и отозвать своих дипломатов. Дипломатам из Венесуэлы в свою очередь предписано покинуть территорию Парагвая.

Президент Парагвая Марио Бенитес объяснил, что власти страны не признают выборы, прошедшие в Венесуэле, поскольку там был нарушен выборный процесс.

Ранее Мадуро вступил в должность на второй шестилетний срок. США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались направлять на его инаугурацию своих представителей. Исключением стала Мексика. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после инаугурации Мадуро заявил, что Вашингтон продолжит противодействовать режиму венесуэльского президента. «США отказываются признавать нелегитимную инаугурацию диктатора Н. Мадуро», – написал он в своем Twitter.

Политика
Новости

Fiat Chrysler выплатит $800 млн для урегулирования спора о дизельных выбросах

Ведомости
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Концерн Fiat Chrysler согласился выплатить около $800 млн для урегулирования спора об использовании нелегального программного обеспечения, позволявшего дизельным автомобилям компании обходить тесты на уровень выбросов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель договорился подписать соглашение на $500 млн с министерством юстиции США, агентством по охране окружающей среды и властями штата Калифорния, согласно которому отремонтирует более 100 000 дизельных автомобилей в США. Компания также согласилась урегулировать коллективные иски, предусматривающие выплаты клиентам в размере около $300 млн.

Сам Fiat Chrysler ранее отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны и заявлял, что не использовал программное обеспечение для обмана лимитов выбросов, писало агентство Reuters.

Власти США заподозрили Fiat Chrysler в занижении выбросов дизельных автомобилей с помощью «скрытой программы» в 2017 г. Завышенные выбросы окислов азота производят минимум 104 000 автомобилей – это Jeep Grand Cherokee и пикапы Dodge Ram, сообщало американское агентство по охране окружающей среды. На фоне этих сообщений котировки компании падали на 16%, торги ее бумагами приостанавливались.

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