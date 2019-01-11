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В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

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Пассажирский самолет Ту-214, летевший из Ульяновска в Москву, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Ульяновск-Восточный». На борту не было пассажиров − только четыре члена экипажа.

Никто не пострадал, отметил собеседник агентства.

Пресс-служба предприятия «Авиастар-СП», подразделением которого является аэропорт «Ульяновск-Восточный», подтвердила ТАСС данные об аварийной посадке самолета Ту-214. «Других подробностей у меня нет», − добавил собеседник агентства на предприятии.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что аварийную посадку совершил самолет Ту-204. По его словам, на борту было шесть человек.

Аэропорт, который позже стал аэропортом «Ульяновск-Восточный», был создан как летно-испытательная станция в 1980 г. С 2008 г. является обособленным структурным подразделением «Авиастар-СП». «Авиастар-СП» − авиастроительный завод в Ульяновске, который входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Технологии
Новости

WSJ сообщила о планах Apple выпустить три новых модели iPhone в 2019 году

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Apple планирует представить три новые модели iPhone этой осенью, в том числе преемника XR, несмотря на слабые продажи своих последних смартфонов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Флагманский iPhone, по данным газеты, будет оснащен тройной основной камерой. Преемник бюджетного iPhone XR вместо одной основной камеры получит две.

Компания также может полностью отказаться от жидкокристаллических дисплеев к 2020 г., перейдя к линейке OLED в конце следующего года (LCD-экран менее совершенная технология, чем OLED). Разработка моделей iPhone, которые будут представлены в 2019 г., уже практически завершена, смартфоны 2020 г. − на стадии концепции, пишет WSJ.

Ранее Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Apple в I квартале 2019 г. сократит производство моделей iPhone, представленных осенью 2018 г., на 10%. Один из источников издания говорил, что в декабре 2018 г. Apple во второй раз за два месяца попросила производителей снизить выпуск новых iPhone − XS Max, XS и XR. «Для каждого поставщика производство снижается по-разному, и зависит это от ассортимента продукции, который они поставляют», − уточнил он.

В начале января Apple впервые за 16 лет снизила свой прогноз по выручке − с $89−93 млрд до $84 млрд. После этого цена ее акций упала более чем на 9%. В целом за три месяца акции корпорации подешевели на треть. Компания связала происходящее с замедлением продаж iPhone на фоне экономического спада в Китае и «растущим торговым напряжением» в отношениях Пекина и Вашингтона. 11 января Reuters сообщил, что несколько китайских ритейлеров электроники, в том числе принадлежащие Alibaba − Suning и JD.com − снизили цены на iPhone. Скидка в $118 на iPhone XR с памятью 64 Гб может свидетельствовать о том, что слабые продажи смартфонов в Китае ожидают Apple не только в новогодние праздники, но и в текущем квартале в целом, отмечает агентство.

Что Apple показала на последней презентации в этом году

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Политика
Новости

СКР ответил на независимое расследование убийства журналистов в ЦАР

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) прокомментировал независимое расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), подготовленное центром «Досье» Михаила Ходорковского. Интернет-проект явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных, говорится в сообщении.

СКР опровергает данные центра «Досье» о том, что водитель журналистов был связан с местной жандармерией. Центр управления расследованиями (ЦУР) предложил журналистам снять документальный фильм в ЦАР за $20 000, при этом какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в страну по туристическим визам и не проходили аккредитацию, отмечает СКР. По его данным, сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к Кириллу Романовскому, который дал им номер фиксера по имени Мартин, но журналисты с ним не успели встретиться.

Недалеко от деревни Кпаку на российских журналистов напала группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, пишет СКР. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру, а после отказа и сопротивления россиян расстреляли, говорится в сообщении. СКР отмечает, что расследование уголовного дела продолжается.

В четверг «Новая газета» и «Дождь» опубликовали материалы о результатах независимого расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР, которое провело «Досье». Из него следует, что водитель россиян являлся бывшим сотрудником жандармерии и был постоянно на связи с жандармом по имени Эммануэль Котофио. Он, как утверждает «Досье», был в непосредственной близости от россиян и находился на месте убийства, пишет «Новая газета».

Расследование проекта подготовлено его стрингерами, но кем именно − не разглашается. Они взяли интервью у местных жителей и военнослужащих, а также использовали документы, получение которых не разглашается в целях безопасности источников, отмечает «Новая газета».

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян: Радченко, Расторгуев и Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнера» по заказу ЦУР Ходорковского. Причины их убийства до сих пор неизвестны.

«Досье» – это некоммерческий проект Михаила Ходорковского. Его цель − содействовать формированию правового государства и гражданского общества в России, говорится на сайте организации. Ранее «Досье» подготовило совместное с The Guardian расследование о бывшем руководителе администрации президента России в 1999–2003 гг. Александре Волошине.

Технологии
Новости

Netflix купила права на российский сериал за рекордную для России сумму

Ведомости
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Американская стриминговая платформа Netflix купила права на показ сериала «Лучше, чем люди» у онлайн-видеосервиса Start, принадлежащего продюсерам Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа», сообщает газета «Коммерсантъ».

Сумму сделки стороны не раскрывают, но, по словам одного из источников издания, она могла достичь рекордного для России $1 млн. В Netflix не ответили на запрос издания. Сериал первым среди российских телепроектов выйдет на платформе под брендом Netflix Original с локальным дубляжом (ранее российские сериалы, приобретенные Netflix, как правило, показывались с субтитрами).

«Лучше, чем люди» − фантастический драматический сериал, повествующий о недалеком будущем, где роботы-андроиды стали частью общества. В проекте 16 серий, он уже вышел на онлайн-платформе Start и в онлайн-кинотеатре «Первого канала», а позже будет показан в телеэфире. Один из источников издания рассказал, что бюджет одной серии составил около 20 млн руб., то есть весь проект обошелся примерно в 320 млн руб.

Ранее российские телепроекты не раз продавались на Netflix. Американская платформа покупала права на сериалы «Троцкий», «Метод» и «Мажор» у продюсерской компании «Среда» Александра Цекало, анимацию для компании ЦТВ, мультсериал «Маша и Медведь» и другие проекты. В сентябре Netflix купил 12-серийное «Хождение по мукам» у НТВ. Сделка оценивалась в $500 000 и считалась на тот момент крупнейшей среди российских продаж на Netflix.

Бизнес
Новости

На предприятии «Русагро» обнаружен вирус ящура

Ведомости
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На одном из свинокомплексов «Русагро» в Приморском крае выявлен случай заражения вирусом ящура. Об этом говорится в сообщении компании.

«Русагро» отмечает, что свинокомплекс был не полностью заселен. Компания уничтожит 481 животное и проведет карантин. «Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», – говорится в сообщении «Русагро».

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадиму Мошковичу, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием $2 млрд. «Русагро» – третий по величине российский производитель свинины по итогам 2017 г.

Ранее стало известно о подозрениях на птичий грипп в одном из крупнейших производителей индейки в России – «Евродоне». На предприятии компании обнаружили гибель птицы, причины пока не установлены. Есть подозрение на вспышку птичьего гриппа, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих о ситуации на «Евродоне» от его сотрудников.

Финансы
Новости

Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ

Ведомости
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Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка. На начало 2018 г. «ФК Открытие» принадлежало 14,78% голосующих акций госбанка.

В мае он передал 5,99% акций Бинбанку: это нужно было для управления показателями достаточности капитала, объяснял тогда «ФК Открытие» (цитата по «Прайму»).

Пакет акций ВТБ вернулся в «ФК Открытие». Это произошло из-за объединения санируемых банков 1 января 2019 г., напомнил представитель «ФК Открытие».

Что делать с этой долей в ВТБ, «ФК Открытие» пока не решил, говорил предправления банка Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям»: «Пока держим бумаги и хотим получать дивиденды».

ЦБ забрал Бинбанк на санацию в 2017 г. С 1 января 2019 г. «ФК Открытие» присоединил Бинбанк. Капитал объединенного банка составил порядка 315 млрд руб., рассказывал предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов телеканалу «Россия 24». Размер активов он не уточнил.

Бизнес
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $62 за баррель

Ведомости
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря 2018 г., свидетельствуют данные биржи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:40 мск составила $62,19 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал до $53,01 за баррель.

Цены на нефть растут десятую сессию подряд.

С начала недели Brent подорожала на 7,6%, WTI – на 9,3%, недельное повышение цен может стать самым существенным с декабря 2016 г.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

Цена акций UC Rusal и En+ выросла более чем на 5% после заявлений минфина США

Ведомости
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Цена бумаг UC Rusal и En+ на открытии торгов Московской биржи выросла более чем на 5% после заявления руководителя минфина США Стивена Мнучина, который подтвердил планы вывести эти компании из-под действия американских санкций. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 10:06 мск рост расписок En+ составил 5,4% до 448,1 руб. за бумагу, а акций UC Rusal – 4,2% до 31,37 руб. за бумагу. При этом максимальная динамика по распискам En+ составляла 9,4%, а по акциям UC Rusal – 7,7%.

Власти США 6 апреля 2018 г. объявили о введении санкций в отношении российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В санкционном списке оказался бизнесмен Олег Дерипаска и связанные с ним компании, в том числе UC Rusal, «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Включение в санкционный список означает для его фигурантов заморозку активов в США и запрет для американских граждан на работу с этими компаниями.

В декабре минфин США сообщил, что уведомил конгресс о планах в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски: En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», поскольку бизнесмен согласился снизить контроль в En+ (с приблизительно 70% до 44,95%). Голосовать при этом он сможет только 35% акций. 10 января министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести Rusal, En+ и «Евросибэнерго» из-под санкций, поскольку они выполнили все антисанкционные требования. Тем не менее он пригрозил компаниям новыми санкциями, если они после снятия ограничений станут нарушать обязательства перед американским минфином.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

The Economist назвал рубль недооцененным по «индексу бигмака»

Ведомости
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Курс российского рубля недооценен по отношению к американскому доллару на 70%. К такому выводу пришел журнал The Economist, составив «индекс бигмака».

«Индекс бигмака» – рейтинг, основанный на паритете покупательной способности, который начал составлять The Economist в 1986 г. Журнал сравнивает валюты разных стран на основе цены на бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Для расчета индекса The Economist выбрал именно бигмак, потому что он состоит сразу из семи ингредиентов, а также его рецепт одинаков для всех стран. Журнал отмечает, что никогда не предполагал использовать «индекс бигмака» для точной оценки несбалансированности валюты, однако он стал упоминаться в экономических учебниках и научных исследованиях.

В этом году эксперты журнала пришли к выводу, что доллар выглядит «необычайно сильным» по отношению к другим валютам. Почти каждая валюта недооценена, отмечает The Economist. В 2018 г. повышение процентных ставок и снижение налогов сделали американские активы более привлекательными, повысив стоимость американской валюты, что стало плохой новостью для развивающихся стран с долларовыми долгами, объясняет журнал. По данным журнала, только три валюты являются переоцененными на фоне доллара. Например, швейцарский франк.

Валюты, которые считались недооцененными по «индексу бигмака», имеют тенденцию к укреплению в среднем в последующие десять лет, и наоборот. К такому выводу пришел The Economist, ссылаясь на анализ данных 1986 г. «Это то, о чем должны подумать инвесторы», – отмечает издание.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

В PepsiCo сменился председатель совета директоров

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Корпорация PepsiCo объявила, что новым председателем совета директоров назначен гендиректор компании Рамон Лагуарта. Он займет эту должность 1 февраля, отмечается в сообщении.

PepsiCo – один из крупнейших мировых производителей напитков и продуктов питания. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компании принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, Lay’s, Cheetos, «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо» и др.

Лагурта работает в PepsiCo 22 года. Он стал ее гендиректором в октябре 2018 г., сменив Индру Нуи, которая также была председателем совета директоров. Она возглавляла PepsiCo 12 лет, за это время выручка компании увеличилась на 81% до $63,5 млрд в 2017 г., а дивиденды на акцию почти утроились – до $3,17.

Уход Нуи продолжил серию отставок крупных производителей напитков и продуктов питания, писала The Wall Street Journal (WSJ). С начала 2017 г. гендиректоров сменили Coca-Cola, Mondelez, Campbell Soup, General Mills, Kellogg, Hershey и Starbucks. Бизнес, на котором эти компании построили свою репутацию, перестал быть источником роста, отмечала Financial Times. При этом за время руководства Нуи PepsiCo значительно расширила линейку продуктов, начав выпуск хумуса, комбучи и других «здоровых» продуктов, добавляет WSJ.

Политика
Новости

CNN сообщает о начале вывода американских вооружений из Сирии

Ведомости
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США начали вывозить из Сирии военное наземное оборудование, передает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. «Некоторый груз уже переехал», – сообщил собеседник, знакомый с деталями операции. Он уточнил, что процесс идет уже несколько дней, но не сказал, из какой части Сирии было вывезено оборудование и какой транспорт был для этого задействован – воздушный или наземный. Секретность объясняется соображениями безопасности. Предположительно, вывод вооружений начнется с северной части Сирии.

Центральное командование ВС США уже определило, какие корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника будут задействованы при проведении операции. Большая часть необходимых средств уже находится в регионе.

Высшие чиновники администрации, такие как советник президента по национальной безопасности Джон Болтон или госсекретарь Майк Помпео, отказались называть сроки вывода войск. В начале января Болтон заявил, что США выведут войска из Сирии после того, как будет одержана победа над оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Турция гарантирует безопасность для курдских ополченцев. Это стало первым подтверждением того, что вывод американских войск из Сирии задерживается.

На выводе войск настаивает президент США Дональд Трамп, заявивший об этом в конце декабря. Собеседники телеканала из администрации США отмечали, что обсуждение доли вывезенного из Сирии оборудования если не удовлетворит намерения Трампа полностью, то хотя бы продемонстрирует прогресс в выполнении поставленной задачи.

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Технологии
Новости

Акционеры Google подали в суд на совет директоров компании

Ведомости
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Акционеры Alphabet Inc. (материнская компания Google) подали иск к членам совета директоров из-за того, что они одобрили выплату при увольнении в размере $90 млн одному из создателей операционной системы Android Энди Рубину. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы считают, что совет директоров не справился со своими обязанностями, одобряя большие выплаты и не разглашая деталей увольнения, отмечает агентство. По данным издания, жалоба направлена против топ-менеджеров компании и членов совета, включая соучредителей Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина.

Рубину позволили спокойно уйти в отставку, хотя внутреннее расследование показало, что прозвучавшие в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах заслуживают доверия, цитирует Bloomberg один из исков. В нем же указано, что во время работы в Google Рубин платил деньги женщинам за то, чтобы они «принадлежали ему». Поведение Рубина и других руководителей было отвратительным, незаконным, безнравственным, унижающим достоинство женщин, оно противоречит всем принципам, которые Google декларирует, также говорится в одной из жалоб.

Рубин – один из создатель операционной системы Android. Он управлял мобильным подразделением Google в течение нескольких лет, но уволился в 2014 г. Осенью The New York Times сообщила, что при увольнении ему выплатили $90 млн, хотя один из сотрудников обвинил его в сексуальных домогательствах. По данным газеты, такое выходное пособие совет директоров одобрил уже после начала расследования в отношении Рубина.

После выхода публикации The New York Times тысячи сотрудников Google по всему миру устроили акции протеста. Google сообщала, что за последние два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Среди них было 13 топ-менеджеров компании. «Никто из этих людей не получил выходного пакета», – говорилось в письме Google.

Тысячи сотрудников Google устроили акции протеста по всему миру

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