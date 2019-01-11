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В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214

Пассажирский самолет Ту-214, летевший из Ульяновска в Москву, вернулся в аэропорт из-за неубранного шасси. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Ульяновск-Восточный». На борту не было пассажиров − только четыре члена экипажа.

Никто не пострадал, отметил собеседник агентства.

Пресс-служба предприятия «Авиастар-СП», подразделением которого является аэропорт «Ульяновск-Восточный», подтвердила ТАСС данные об аварийной посадке самолета Ту-214. «Других подробностей у меня нет», − добавил собеседник агентства на предприятии.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона пишет, что аварийную посадку совершил самолет Ту-204. По его словам, на борту было шесть человек.

Аэропорт, который позже стал аэропортом «Ульяновск-Восточный», был создан как летно-испытательная станция в 1980 г. С 2008 г. является обособленным структурным подразделением «Авиастар-СП». «Авиастар-СП» − авиастроительный завод в Ульяновске, который входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).