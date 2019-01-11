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Минобороны уточнит порядок применения оружия против гражданских самолетов

Минобороны России решило уточнить порядок применения оружия против воздушных судов-нарушителей, пересекших государственную границу России. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному министерством на портале проектов административно-правовых актов, огонь на поражение может быть при некоторых условиях открыт и по гражданским самолетам-нарушителям.

Если гражданское воздушное судно-нарушитель пересекло границу России и отказывается реагировать на радиокоманды или визуальные сигналы, оно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России поднятыми в воздух самолетами и вертолетами. «При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на выполнение посадки (выход за пределы воздушного пространства Российской Федерации) или отказа им подчиняться без объяснения причин и в случае наличия реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе возникновения непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации, по нему применяется на поражение оружие», − говорится в документе.

Если реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы нет, «оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются», − подчеркивает Минобороны. Перед применением оружия на поражение самолеты все равно обязаны предупредить нарушителя.

В случае если воздушное судно-нарушитель захвачено, оружие по нему применяется «при наличии сведений об отсутствии на борту заложников», отмечается в проекте.

Действующим постановлением правительства от 1994 г. установлено, что против гражданских воздушных судов-нарушителей, не реагирующих на радиокоманды или визуальные сигналы либо отказывающихся им подчиниться без объяснения причин, «оружие и боевая техника применяются в установленном настоящим постановлением порядке при наличии сведений об отсутствии на борту воздушного судна-нарушителя пассажиров».

Сейчас в России действует также положение о применении оружия ВС России для устранения угрозы теракта в воздушной среде. Новый проект Минобороны в основном дублирует его текст, уточняя, что речь идет и о гражданских воздушных судах.

Сегодня газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждается, что постановление устраняет противоречие между законом «О противодействии терроризму», который позволяет сбивать гражданские самолеты-нарушители, и постановлением «О порядке применения оружия...», запрещающим делать это при наличии пассажиров на борту.